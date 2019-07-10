رياضة

«غير مقبول».. الجماهير ترد على فضيحة اعتذار اللاعبين

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
جماهير مصر
جماهير مصر
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "هاشتاج" باسم «غير مقبول»، تعبيرًا عن غضبهم من لاعبي المنتخب المصري، بعد الإعلان الذي ظهروا فيه والذي تم إذاعته منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الهاشتاج قائمة «الترند» على «تويتر»، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال الإعلان.
الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كان 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين». وعلم «التحرير»
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بيان رسمي من «بيبسي» بعد إعلان اعتذار لاعبي مصر

أصدرت شركة «بيبسي» بيانًا رسميا للرد على الإعلان الذي تم تداوله منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه اعتذار لاعبي المنتخب بعد الخروج من كان 2019، وجاء نص البيان كالتالي: «بالإشارة إلى النسخة غير الرسمية من إعلان منتج بيبسي التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار بعض لاعبي المنتخب الوطني، تؤكد شركة بيبسيكو مصر أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها، وجار التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي».
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غرامة لقيد اللاعب إفريقيا لأي ناد مصري بعد 20 يوليو

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، سيوقع غرامة مالية على أي نادٍ مصري يقوم بقيد لاعب في قائمته الإفريقية بعد 20 يوليو الجاري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الكاف سيوقع غرامة على النادي بقيمة 500 دولار، وأوضح المصدر أن الاستثناء الأهم الذي تم الحصول عليه من الاتحاد الإفريقي، هو مشاركة اللاعب الذي يقيد بأي ناد مصري في البطولات الإفريقية في الدور الأول من البطولة بشكل طبيعي.
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الصقر يسخر من أجيري واتحاد الكرة بسبب إعلان الاعتذار

فتح أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، النار على لاعبي الفراعنة، بعد الإعلان المستفز الذي تم تداوله منذ ساعات عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كان 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».
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حازم إمام: الهجوم الذي نتعرض له أمر طبيعي

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل أن الانتقادات التي تعرض لها اتحاد الكرة المستقيل، على خلفية خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية 2019، أمر طبيعي، موضحًا في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، عبر برنامجه الإذاعي "وان تو" على إذاعة "أون سبورت إف إم" أن هدفا واحدا من الممكن أن يتسبب في صعود الجبلاية إلى عنان السماء، قائلا: "أي فرصة من التي أتيحت لتريزيجيه في اللقاء لو سكنت الشباك لكان الوضع سيختلف تماما، ويتم الإشادة بالاتحاد والجهاز الفني بقيادة أجيري".
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هذا الدور لعبه وكيل أجيري في اختيارات قائمة المنتخب

أسئلة عديدة كانت تجول في خاطرنا فى كل مرة نتابع فيها اختيارات قائمة المنتخب الوطنى، منذ أن تولى خافيير أجيرى مهمة المدير الفنى فى 2 أغسطس الماضى، هناك أسماء رغم تألقها اللافت للأنظار لا يتم استدعاؤها، وأسماء أخرى يتم ضمها لا يعرف أحد السر وراء اختيارها، ماذا ينقص هؤلاء اللاعبون لكى ينضموا لمنتخب بلادهم؟ وما الذى يتميز به هؤلاء اللاعبون كى يصر أجيرى على ضمهم للقائمة؟ بالطبع الإجابة دائمًا كانت لدى أجيري، ولكن كانت تستوقفنا أسئلة وعلامات استفهام مثل هل المدرب مخطئ؟ هل لا يتابع مباريات الدورى المصرى هل لديه رؤية محتلفة فى اختيار اللاعبين؟
محمد صلاح - عبد الله السعيد

أجيري: أعلم كل شيء عن جنوب إفريقيا وهجوم مصر مميز

يرى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مصر لديها أفضلية فنية أمام جنوب إفريقيا، خاصة أن المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا، تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها التي تملأ استاد القاهرة، بخلاف أن الفريق يضم لاعبا مؤثرا مثل محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبي العالم. وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "حتى أنا كمدير فني لديَّ ميزة بأنني كنت مديرًا فنيا لمنتخب المكسيك عندما واجهت منتخب الأولاد في افتتاح مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وأعرف طريقة لعبهم جيدا من وقتها".
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أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".
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