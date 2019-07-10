«غير مقبول».. الجماهير ترد على فضيحة اعتذار اللاعبين

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

جماهير مصر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "هاشتاج" باسم «غير مقبول»، تعبيرًا عن غضبهم من لاعبي المنتخب المصري، بعد الإعلان الذي ظهروا فيه والذي تم إذاعته منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الهاشتاج قائمة «الترند» على «تويتر»، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال الإعلان.

الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كان 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين». وعلم «التحرير»