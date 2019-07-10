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طارق العريان: انتهاء تصوير «ولاد رزق 2»

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
ولاد رزق
ولاد رزق
أعلن المخرج طارق العريان انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل. ونشر العريان صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تضم أبطال الفيلم، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى". ويستكمل حاليا عمليات مكساج ومونتاج للفيلم، كما يجهز لطرح بروموهات تشويقية ضمن الحملة الدعائية له، ويحرص النجوم المشاركون في العمل على الترويج له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور من الكواليس، لتحميس الجمهور للعمل.
يشارك في بطولة "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وخالد الصاوى، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج
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ديزني تكتسح دور عرض العالم.. وأنجلينا جولي رهان رابح

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طرح البرومو الرسمي لـ«ولاد رزق 2» خلال أيام

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محمد سعد خسر أول جولة.. هل يتغلب النجوم على أنفسهم؟

يرى الجميع أن السينما المصرية تمر بنقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد التنوع الكبير الذى حدث فى الأفلام التي طرحت، أو تستعد للعرض؛ وذلك من حيث الموضوعات وجودة الإخراج، فى ظل اختفاء الأفلام الهابطة التي كانت تغرق مواسم العرض كل عام، وتقوم على حبكة واحدة، وهي مطرب شعبي وراقصة وشباب مغمورين. وفي ظل هذا المشهد، نجد نجومًا «لعب الزهر معهم»، ونجحوا فى الوجود بأكثر من عمل، فهل يتفوقون على أنفسهم ويحصدون إيرادات مضاعفة لما سبق وحققوه؟ أو يفشلون فى الوصول إلى الرقم الذي كسروه من قبل؟
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