الطحينة.. تحافظ على العظام وضغط الدم

بينما تحتوي الطحينة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تحفز عملية الأيض وتساعد في فقدان الوزن

تحرير:إسراء سليمان ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد الطحينة

من المؤكد أنك تناولت في ليالي رمضان الفول بالطحينة، متذكرًا الآن مذاقه الرائع الذي لا يشبه أي شيء، فالطحينة تتميز بكثير من الفوائد الغذائية الصحية والعلاجية، وترجع أهميتها إلى أن السمسم هو أحد مكوناتها الأساسية، ونظرًا لأنه غني بكثير من العناصر الغذائية، فهو يمنح الطحينة نفس الخصائص، فهي تعمل على الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية، وتوازن الهرمونات داخل جسم الإنسان، إضافة إلى العناية بالبشرة والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والتعزيز من الجهاز المناعي، نقلًا عن "healthline".

عند التحدث عن القيمة الغذائية التي تمدنا بها الطحينة، ستجد أنها غنية بالأحماض الدهنية التي تشتمل على أحماض أوميجا3 الدهينة وأحماض أوميجا 6 الدهنية، إضافة إلى وجود كميات مناسبة من البروتين والبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم، مع نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، وتحتوي ملعقة من الطحينة على ما