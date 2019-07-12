الطحينة.. تحافظ على العظام وضغط الدم

بينما تحتوي الطحينة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تحفز عملية الأيض وتساعد في فقدان الوزن
من المؤكد أنك تناولت في ليالي رمضان الفول بالطحينة، متذكرًا الآن مذاقه الرائع الذي لا يشبه أي شيء، فالطحينة تتميز بكثير من الفوائد الغذائية الصحية والعلاجية، وترجع أهميتها إلى أن السمسم هو أحد مكوناتها الأساسية، ونظرًا لأنه غني بكثير من العناصر الغذائية، فهو يمنح الطحينة نفس الخصائص، فهي تعمل على الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية، وتوازن الهرمونات داخل جسم الإنسان، إضافة إلى العناية بالبشرة والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والتعزيز من الجهاز المناعي، نقلًا عن "healthline".
عند التحدث عن القيمة الغذائية التي تمدنا بها الطحينة، ستجد أنها غنية بالأحماض الدهنية التي تشتمل على أحماض أوميجا3 الدهينة وأحماض أوميجا 6 الدهنية، إضافة إلى وجود كميات مناسبة من البروتين والبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم، مع نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، وتحتوي ملعقة من الطحينة على ما
عند التحدث عن القيمة الغذائية التي تمدنا بها الطحينة، ستجد أنها غنية بالأحماض الدهنية التي تشتمل على أحماض أوميجا3 الدهينة وأحماض أوميجا 6 الدهنية، إضافة إلى وجود كميات مناسبة من البروتين والبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم، مع نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، وتحتوي ملعقة من الطحينة على ما يقرب من 90 سعرا حراريا، و12% من الدهون المتطلبة يوميًا، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي تجعلك تضم الطحينة إلى قائمة الغذاء الصحي الخاصة بك، نقلًا عن "organicfacts":
1- غنية بمضادات الأكسدة
تحتوي الطحينة على العديد من مضادات الأكسدة الفعالة ومن بينها lignans، حيث تساعد في الوقاية من تلف الجذور الحرة الذي يحدث في الجسم، إضافة إلى أنها تقلل من خطورة بعض الأمراض، فعندما تتزايد معدلات الجذور الحرة في الجسم، ربما تؤدي إلى تلف الأنسجة، وتسهم أيضًا في نمو أمراض خطيرة مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، وبعض أنواع محددة من مرض السرطان.
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2- مضادة للالتهابات
تتميز الطحينة بالعديد من الخصائص المضادة للالتهابات التي من المحتمل أن تسبب تلفا في الصحة إذا لم يتم علاجها بشكل سليم، فكشفت بعض الدراسات أن السمسم بجانب مضادات الأكسدة يخفف من الالتهابات، والألم الناتج من الإصابة، أو أمراض الرئة والتهاب المفاصل الروماتويدي.
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3- الحفاظ على ضغط الدم
توجد كميات معقولة من البوتاسيوم في الطحينة إضافة إلى مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في تقليل الالتهابات وضغط الدم، فعندما تقل خطورة الإصابة بضغط الدم، ستكون قادرًا على التقليل من تصلب الشرايين، وأمراض القلب والسكتات الدماغية.
4- الحفاظ على توازن الهرمونات
نظرًا لوجود إستروجين نباتي في بذور السمسم، فلديه العديد من الآثار الهامة على المرأة، خاصة من يعانون من انقطاع الطمث، وعند استهلاك أطعمة تحتوي على هذه المركبات، فهي تقلل بشكل كبير من التقلبات الهرمونية.
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5- الحفاظ على صحة البشرة
من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية لديها خصائص مضادة للأكسدة، بجانب العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، وذلك سيساعد بشكل كبير في التقليل من الالتهابات في الجسم، والتخفيف من أعراض الصدفية والأكزيما وحب الشباب، وكذلك التجاعيد والبقع التي تظهر مع تقدم العمر.
6- الحفاظ على صحة العظام
بما أنها تحتوي على النحاس والفوسفور والحديد، فجميعها تساعد على التعزيز من صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.
7- فقدان الوزن
بينما تحتوي الطحينة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تحفز عملية الأيض وتساعد في فقدان الوزن، لذا إذا كنت ترغب في الحصول على وزن مثالي فعليك بالمداومة في تناول أطعمة مثل ذلك غنية بالعناصر الهامة وفي نفس الوقت خالية تمامًا من الآثار الجانبية على صحتك.
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