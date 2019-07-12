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الطحينة.. تحافظ على العظام وضغط الدم

بينما تحتوي الطحينة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تحفز عملية الأيض وتساعد في فقدان الوزن
تحرير:إسراء سليمان ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد الطحينة
فوائد الطحينة
من المؤكد أنك تناولت في ليالي رمضان الفول بالطحينة، متذكرًا الآن مذاقه الرائع الذي لا يشبه أي شيء، فالطحينة تتميز بكثير من الفوائد الغذائية الصحية والعلاجية، وترجع أهميتها إلى أن السمسم هو أحد مكوناتها الأساسية، ونظرًا لأنه غني بكثير من العناصر الغذائية، فهو يمنح الطحينة نفس الخصائص، فهي تعمل على الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية، وتوازن الهرمونات داخل جسم الإنسان، إضافة إلى العناية بالبشرة والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والتعزيز من الجهاز المناعي، نقلًا عن "healthline".
عند التحدث عن القيمة الغذائية التي تمدنا بها الطحينة، ستجد أنها غنية بالأحماض الدهنية التي تشتمل على أحماض أوميجا3 الدهينة وأحماض أوميجا 6 الدهنية، إضافة إلى وجود كميات مناسبة من البروتين والبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم، مع نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، وتحتوي ملعقة من الطحينة على ما
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فواكه تساعد على فقدان الوزن

الموز وجوز الهند.. فواكه تزيد من وزنك

فقدان الوزن من الأشياء الأساسية في حياتنا، فهو الحلم المستمر معنا من أجل الوصول إلى أقصى معدل من الثقة بالنفس، ينقسم الجميع حول هذه الفكرة في أمرين، الشق الأول يميل دائمًا إلى اتباع أنظمة غذائية قد تكون فعالة في كثير من الأوقات، والشق الآخر يفضل ممارسة التمرينات الرياضية بشكل مستمر، ولكن لا أحد يختلف أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في بلوغ هدفك، على سبيل المثال المانجو والموز وجوز الهند أحد أشهر عوامل فقدان الوزن، إضافة إلى أنواع أخرى من الطعام، نقلًا عن "timesofindia".
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