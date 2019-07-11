للحامل.. تناول الألياف يحمي من الارتجاع

على الرغم من أن سبب مقدمات الارتجاع غير واضح، فإنه يعتقد أنه يرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، حيث تعرف الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة بأنها مضاد للالتهابات

تحرير:فيروز ياسر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مقدمات الارتجاع

فترة الحمل حرجة للغاية، حيث تحتاج الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي والتركيز على صحتها وصحة الجنين، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يتناولن نظامًا غذائيا غنيا بالألياف قد يكونون أقل عرضة لخطر الإصابة بمقدمات الارتجاع، أو ما يسمى بتسمم ما قبل الحمل. عندما تتحلل الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضراوات تنتج بكتيريا القناة الهضمية مغذيات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs). كما وجدت دراسة أن الأمهات الحوامل اللاتي لديهن مستويات منخفضة من تلك الأحماض في مجرى الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

على الرغم من أن سبب مقدمات الارتجاع غير واضح، فإنه يعتقد أنه يرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، حيث تعرف الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة بأنها مضاد للالتهابات، مما قد يساعد في تنظيم الجهاز المناعي. وينصح باحثون النساء الحوامل بتناول طعام صحي يحتوي على الخضراوات والفاكهة لتقليل مخاطر ضعف جهاز المناعة وتجنب