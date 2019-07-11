للحامل.. تناول الألياف يحمي من الارتجاع

على الرغم من أن سبب مقدمات الارتجاع غير واضح، فإنه يعتقد أنه يرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، حيث تعرف الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة بأنها مضاد للالتهابات
فترة الحمل حرجة للغاية، حيث تحتاج الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي والتركيز على صحتها وصحة الجنين، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يتناولن نظامًا غذائيا غنيا بالألياف قد يكونون أقل عرضة لخطر الإصابة بمقدمات الارتجاع، أو ما يسمى بتسمم ما قبل الحمل.
عندما تتحلل الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضراوات تنتج بكتيريا القناة الهضمية مغذيات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs).
كما وجدت دراسة أن الأمهات الحوامل اللاتي لديهن مستويات منخفضة من تلك الأحماض في مجرى الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.
على الرغم من أن سبب مقدمات الارتجاع غير واضح، فإنه يعتقد أنه يرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، حيث تعرف الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة بأنها مضاد للالتهابات، مما قد يساعد في تنظيم الجهاز المناعي.
وينصح باحثون النساء الحوامل بتناول طعام صحي يحتوي على الخضراوات والفاكهة لتقليل مخاطر ضعف جهاز المناعة وتجنب
على الرغم من أن سبب مقدمات الارتجاع غير واضح، فإنه يعتقد أنه يرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، حيث تعرف الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة بأنها مضاد للالتهابات، مما قد يساعد في تنظيم الجهاز المناعي.
وينصح باحثون النساء الحوامل بتناول طعام صحي يحتوي على الخضراوات والفاكهة لتقليل مخاطر ضعف جهاز المناعة وتجنب مقدمات الارتجاع.
وقال رالف نانان، أستاذ طب الأطفال وصحة الطفل في سيدني: «يبدو أن البكتيريا الموجودة في أمعاء الأم واتباع نظام غذائي مهمان لتعزيز الحمل الصحي».. اقرأ أيضا: علامات تكشف أن الكبد لا يتخلص من السموم جيدا.
ومقدمات الارتجاع عبارة عن حالة تحدث خلال فترة الحمل حيث يرتفع ضغط الدم والبروتين في البول، وفي بعض الأحيان قد تكون تلك الحالة مميتة للأم والطفل الذي لم يولد بعد، ولا يمكن علاجها إلا عن طريق ولادة الطفل.
يعتقد أن مقدمات الارتجاع ناجمة عن عدم تطور المشيمة بشكل صحيح بسبب مشكلة في الأوعية الدموية التي تغذيها، وتشير الدراسات السابقة إلى أن النساء الحوامل اللاتي يتناولن البروبيوتيك -نوع من البكتيريا الجيدة الموجودة في بعض الأطعمة- أقل عرضة للإصابة بهذا المرض، كما تبين أن تناول حمية البحر المتوسط مع الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف يحمي من مقدمات الارتجاع.
وكتب الباحثون في إحدى المجلات الطبية أن سبب حدوث تلك الحالة غير واضح، ولكن يبدو أن لها علاقة بالجهاز المناعي.. يهمك أن تعرف: لماذا تعاني الحامل من حكة في القدمين؟
ولفهم ما يحدث أكثر، قام الباحثون بتحليل الحالة في الفئران الحوامل، ومن بين 887 من الأمهات الحوامل في الدراسة، تعرضت 24 واحدة من مقدمات الارتجاع في وقت لاحق من حملهن.
ووجدت الدراسة أن خطر الإصابة بالحالة انخفض بنسبة 77% عندما زادت نسبة «الأسيتات» بـ30% في مجرى دم المرأة، كما كتب الباحثون أن مستويات الأسيتات "الطبيعية" تتراوح بين 70 و100 ملليجرام لكل لتر.
وأوضح الباحثون أن مقدمات الارتجاع أو ما يسمى بتسمم ما قبل الحمل أيضا أثر على تطور الغدة الزعترية في الأجنة البشرية والتي تصنع الخلايا التائية -نوع من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية التى تحمى الجسم من الخلايا السرطانية في الطفل- تنتقل عبر الجسم لمحاربة العدوى، كما أنها تنتج هرمونات تساعد الخلايا التائية على التطور وتساعد الجهاز المناعي أن يعمل بشكل صحيح.
وأوضح الباحثون أن النساء اللاتي أصبن بمقدمات الارتجاع، بقيت أعداد الخلايا التائية لأطفالهن منخفضة حتى بعد أربع سنوات من ولادتهم، وعندما درس الباحثون هذا الأمر أكثر فأكثر في الفئران، وجدوا أن الأسيتات تساعد في تطور كل من الغدة الزعترية والخلايا التائية.. اعرف كيف تحمي طفلك من الاضطرابات الهضمية خلال الحمل؟
وفي دراسات سابقة وجد الباحثون أن الأسيتات يساعد في الحماية من تطور الحساسية الغذائية والربو ومرض السكري من النوع الأول من خلال تنظيم الجهاز المناعي.
وقال البروفيسور فويليرمين: «هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات لفهم أفضل طريقة لاستهداف هذا النظام لتخفيف العبء المتزايد للأمراض المرتبطة بالمناعة في العالم الحديث».