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للحامل.. تناول الألياف يحمي من الارتجاع

على الرغم من أن سبب مقدمات الارتجاع غير واضح، فإنه يعتقد أنه يرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، حيث تعرف الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة بأنها مضاد للالتهابات
تحرير:فيروز ياسر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مقدمات الارتجاع
مقدمات الارتجاع
فترة الحمل حرجة للغاية، حيث تحتاج الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي والتركيز على صحتها وصحة الجنين، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يتناولن نظامًا غذائيا غنيا بالألياف قد يكونون أقل عرضة لخطر الإصابة بمقدمات الارتجاع، أو ما يسمى بتسمم ما قبل الحمل. عندما تتحلل الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضراوات تنتج بكتيريا القناة الهضمية مغذيات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs). كما وجدت دراسة أن الأمهات الحوامل اللاتي لديهن مستويات منخفضة من تلك الأحماض في مجرى الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.
على الرغم من أن سبب مقدمات الارتجاع غير واضح، فإنه يعتقد أنه يرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، حيث تعرف الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة بأنها مضاد للالتهابات، مما قد يساعد في تنظيم الجهاز المناعي. وينصح باحثون النساء الحوامل بتناول طعام صحي يحتوي على الخضراوات والفاكهة لتقليل مخاطر ضعف جهاز المناعة وتجنب
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الرقص-لكبار-السن

دراسة: الرقص يبطئ آثار شيخوخة المخ لدى كبار السن

إذا كنت تجلس في منزلك الآن، فما رأيك أن تفتح الموسيقى وترقص قليلا، لتدع روحك تطير حولك في كل حركة تقوم بها، وتشعر بأنك هائم وحدك في مكان ليس به بشر، فالرقص ليس مفيدا لروحك فقط، ولكن لعقلك وجسمك. منذ سنوات عديدة، وجد الباحثون أن النشاط البدني لديه القدرة على تخفيف الانحلال الذي يحدث في بنية الدماغ، مما يسبب ضعف الإدراك نتيجة التقدم في العمر، كما أنه يعمل على تحسين المرونة العصبية، ولكن ماذا عن تأثير الرقص على صحة العقل؟ دعنا نعرف وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
لماذا-نشعر-بالعطش بعد -شرب-المياه

إذا شعرت بالعطش بعد تناول المياه.. قد يكون «السكري»

هل جربت في مرة الشعور بالجفاف أو قلة الترطيب بعد شرب المياه مباشرة؟ من المؤكد أن الجميع مر بهذه الحالة، فالشعور بالعطش بشكل عام هو عبارة عن إشارات إلى أنك بحاجة إلى تناول المياه ليقوم الجسم بوظائفه بشكل سليم وصحيح، فمن الطبيعي أن تشعر بالعطش بعد ممارسة التمرينات الرياضية، أو بعد يوم مرتفع في درجة الحرارة، أو ربما بعد تناول طعام مليء بالتوابل؛ لذا يجب عليك ألا تتناول المياه عند الشعور بالعطش فقط، ولكن احرص على شرب ما يقرب من 3 ألتار من المياه يوميا، نقلا عن "times of india".
صحة-الكبد

علامات تكشف أن الكبد لا يتخلص من السموم جيدا

يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة مختلفة في جسم الإنسان، ففي كل يوم يدعم حياتك اليومية من خلال تزويدك بالطاقة، ومكافحة العدوى، وإزالة السموم، والمساعدة في مكافحة تجلط الدم، بالإضافة إلى تنظيم الهرمونات وأكثر من ذلك بكثير. إن الكبد يقوم بالكثير من الوظائف في الجسم؛ لذلك عندما لا يعمل على النحو الأمثل، لا بد من ملاحظتك هذا الأمر لأنه في تلك الحالة قد تُخزن السموم والدهون في خلايا الكبد. إليك علامات تحذير مبكرة تنذرك بأن الكبد يعمل ببطء، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
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