المشاهير الأعلى أجرًا لعام 2019 «القائمة الكاملة»

ربحت رائدة صناعة التجميل الأمريكية البالغة من العمر 21 عامًا هذا العام نحو 170 مليون دولار، بفضل إطلاق ماركة أحمر شفاه جديدة وإيرادات شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل
أعلنت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الأربعاء، قائمتها للمشاهير الأعلى أجرًا في العالم لعام 2019، وشملت القائمة عددًا من لاعبي كرة القدم ومشاهير الفن والأزياء والتجميل.
وتربعت المغنية الأمريكية تايلور سويفت على عرش المركز الأول للقائمة، بعد أن حقق ألبومها Reputation الصادر عام 2018، 185 مليون دولار هذا العام، وهو العام
نفسه الذي شهد ارتفاعًا في أجر المغنية الأمريكية بنسبة 131% عن الأعوام السابقة، لتكون الأعلى أجرًا في العالم، تليها ملكة مستحضرات التجميل كيلي جينر.
ربحت رائدة صناعة التجميل الأمريكية جينر البالغة من العمر 21 عامًا هذا العام نحو 170 مليون دولار، بفضل إطلاق ماركة أحمر شفاه جديدة وإيرادات شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل، التي حققت أرباحا وصلت إلى 360 مليون دولار هذا العام.
وفي المركز الثالث، يأتي المغني الأمريكي كانييه ويست زوج كيم كاردشيان والذي
ربحت رائدة صناعة التجميل الأمريكية جينر البالغة من العمر 21 عامًا هذا العام نحو 170 مليون دولار، بفضل إطلاق ماركة أحمر شفاه جديدة وإيرادات شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل، التي حققت أرباحا وصلت إلى 360 مليون دولار هذا العام.
وفي المركز الثالث، يأتي المغني الأمريكي كانييه ويست زوج كيم كاردشيان والذي ربح نحو 150 مليون دولار هذا العام، بفضل شركة الأحذية الخاصة به Yeezy التي حققت أرباحًا تقدر بمليار دولار خلال الـ12 شهرا الماضية.
تتعاون شركة الأحذية الرياضية Yeezy الخاصة به مع شركة Adidas، التي تدفع له رسومًا لكل حذاء بنسبة 15% على أسعار الجملة.
وضمن قائمة الـ100 شخصية التي أعلنتها فوربس يأتي في المركز الرابع اللاعب ميسي، فمنذ أول ظهور له في برشلونة عام 2003، لعب ميسي 687 مباراة مع ناديه، وسجل 603 أهداف، وفاز بـ 33 لقبًا للأندية، بما في ذلك 10 ألقاب في الدوري الإسباني، ووصل عقده الحالي في برشلونة إلى 80 مليون دولار سنويا، كما أن لديه شراكة مدى الحياة مع أديداس، علاوة على حصوله على جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم خمس مرات وفوزه بالحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في القارة 6 مرات.
بينما جاء المغني إد شيران في المرتبة الخامسة، وحققت مبيعات أغانيه أكثر من 600 مليون دولار حول العالم.
سادسا- رونالدو
انضم رونالدو إلى يوفنتوس في 2018 بعد تسع سنوات مع ريال مدريد، يحصل كريستيانو من عقده، على نحو 64 مليون دولار سنويا.
فاز رونالدو بلقب أفضل لاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم خمس مرات وهو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
النجم البرتغالي هو الرياضي الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ 400 مليون متابع.
سابعا- نيمار
تعاقد اللاعب نيمار مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2022 بقيمة 350 مليون دولار سنويا، ويعتبر انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الأغلى في العالم بقيمة 263 مليون دولار.
البرازيلي هو ثاني أكثر الرياضيين شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي ويتابعه أكثر من 200 مليون متابع على فيسبوك وإنستجرام وتويتر.
ثامنا- فريق الصقور
تضم التشكيلة الحالية للفرقة دون هينلي وجو والش وتيموثي بي، شميت مع فينس جيل وجلين فراي.
حقق الفريق نجاحًا ساحقًا، حيث ربح فيلمه الأخير أكثر من 3.5 مليون دولار.
تاسعا- الدكتور فيل ماكجراو
قام بإطلاق برنامجه التليفزيوني الخاص Dr. Phil عام 2002، كما أن لديه العديد من كتب المساعدة الذاتية المصنفة كأفضل المبيعات أيضًا.
عاشرا- الملاكم ساول ألفاريز
حصل الملاكم على نحو 50 مليون دولار مجتمعة في أول قتالين له، لكنه يكسب ما لا يقل عن 35 مليون دولار لكل مباراة يخوضها.
وفيما يلي بقية القائمة:
11) لاعب تنس روجر فيدرير
12) المذيع هوارد ستيرن
13) مؤلفة سلسلة هاري بوتر ج. ك. رولينغ
14) لاعب كرة القدم راسيل ويلسون
15) الممثل الأمريكي دوين جونسون
16) لاعب كرة القدم الأمريكية آرون رودجرز
17) لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس
18) المذيع الأمريكي Rush Limbaugh
19) المغني إلتون جون
20) مغني الراب جي-زي
21) المغنية والممثلة الأمريكية بيونسيه
22) الممثلة الكوميدية ألين دي جينيريس
23) لاعب كرة السلة ستيفن كاري
24) الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث
25) المغني الكندي دريك
26) الممثلة كيم كاردشيان
27) مقدم البرامج رايان سيكرست
28) مغني الراب شون كومز
29) الكاتب الأمريكي جيمس باترسون
30) فريق ميتاليكا
31) الممثل الأمريكي روبرت داوني جونير
32) لاعب كرة السلة كيفن ديورانت
33) الممثل الكندي الهندي أكشاي كومار
34) لاعب الجولف الأمريكي تايغر وودز
35) الطاهي غوردون رامزي
36) المغنية ريانا
37) الساحر الأمريكي ديفيد كوبرفيلد
38) الممثل الكوميدي كيفن هارت دارنيل
39) الممثل الصيني جاكي شان
40) المغني الأمريكي ترافيس سكوت
41) المغنية كيتي بيري
42) المغني جاستن تمبرليك
43) الفريق الكوري BTS
44) الممثل الأمريكي برادلي كوبر
45) المغنية بينك
46) الممثل آدم ساندلر
47) الممثلة سكارليت جوهانسون
48) اللاعب Ben Roethlisberger
49) لاعب كرة القدم لويس هاميلتون
50) الملاكم أنتوني جوشوا
51) لاعب كرة القدم خلـيل ماك
52) لاعب كرة السلة راسل وستبروك
53) المغني بيلي جويل
54) المغني الأمريكي برونو مارس
55) لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش
56) اللاعب Mike Trout
57) المغني جيمي بافيت
58) المغني إمينيم
59) الفريق Fleetwood Mac
60) المحامية الأمريكية Judy Sheindlin
61) لاعب الجولف المكسيكي روبرتو دياز
62) المغنية أريانا غراندي
63) المغني بول مكارتني
64) لاعب كرة السلة الأمريكي جيمس هاردن
65) المقاتل الأيرلندي كونر ماكغريغور
66) لاعب كرة القدم الأمريكي ديماركوس لورانس
67) الإعلامي الأمريكي شان باتريك هانيتي
68) ثنائي دي جي أمريكي ذا شينسموكرز
69) الممثل الكوميدي ستيف هارفي
70) لاعب كرة قاعدة أمريكي ماكس هاربر
71) الفرقة الموسيقية الأمريكية غنز آن روزز
72) لاعب كرة السلة الأمريكي كريس بول
73) الممثل الأمريكي كريس إيفانز
74) لاعب كرة السلة الأمريكي كايري إيرفينغ
75) لاعب كرة السلة اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو�
76) الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز
77) الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا
78) المغني الأمريكي لوك بريان
79) لاعب كرة القدم الأمريكية جيمي غراهام
80) مقدم برامج إنجليزي سايمون كاول
81) اللاعب الأمريكي هارون دونالد
82) لاعب كرة السلة الأمريكي داميان ليلارد
83) الممثل الأمريكي بول رود
84) الممثل الأمريكي جيري ساينفيلد
85) فريق ذا رولينج ستونز
86) الألماني سباستيان فيتل
87) المنتج الأمريكي الفلسطيني دي جي خالد
88) المنتج والدي جي مارشميلو
89) المغني الكندي ذا ويكند
90) مغنية البوب الأمريكية ليدي غاغا
91) لاعب كرة السلة الأمريكي بليك غريفين
92) المغني الأمريكي Dave Matthews Band
93) لاعب الجولف الأيرلندي روري ماكلروي
94) لاعب كرة السلة الأمريكي بول جورج
95) فريق zac brown band.
96) المغني الأستكتلندي كالفين هاريس
97) المغني الأمريكي كيندريك لامار
98) لاعب كرة القدم الأمريكية Brandin Cooks
99) المغني الأمريكي الكندي شون مينديز
100) المغنية الكندية سيلين ديون