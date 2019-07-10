المشاهير الأعلى أجرًا لعام 2019 «القائمة الكاملة»

ربحت رائدة صناعة التجميل الأمريكية البالغة من العمر 21 عامًا هذا العام نحو 170 مليون دولار، بفضل إطلاق ماركة أحمر شفاه جديدة وإيرادات شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل

تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

تايلور وسيفت

أعلنت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الأربعاء، قائمتها للمشاهير الأعلى أجرًا في العالم لعام 2019، وشملت القائمة عددًا من لاعبي كرة القدم ومشاهير الفن والأزياء والتجميل. وتربعت المغنية الأمريكية تايلور سويفت على عرش المركز الأول للقائمة، بعد أن حقق ألبومها Reputation الصادر عام 2018، 185 مليون دولار هذا العام، وهو العام نفسه الذي شهد ارتفاعًا في أجر المغنية الأمريكية بنسبة 131% عن الأعوام السابقة، لتكون الأعلى أجرًا في العالم، تليها ملكة مستحضرات التجميل كيلي جينر.

ربحت رائدة صناعة التجميل الأمريكية جينر البالغة من العمر 21 عامًا هذا العام نحو 170 مليون دولار، بفضل إطلاق ماركة أحمر شفاه جديدة وإيرادات شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل، التي حققت أرباحا وصلت إلى 360 مليون دولار هذا العام. وفي المركز الثالث، يأتي المغني الأمريكي كانييه ويست زوج كيم كاردشيان والذي