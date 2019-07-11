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بعد تأجيل مناقشته.. أزمة «الإيجار القديم» عرض مستمر

أزمة شديدة قد تضرب المجتمع بقوة خلال الفترة المقبلة، بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي سيتم البدء فيه بالمحال التجارية والوحدات الإدارية
تحرير:كريم ربيع ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الإيجار القديم أزمة عرض مستمر
الإيجار القديم أزمة عرض مستمر
قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم للأماكن لغير غرض السكن، عقب خلاف بين الأعضاء على الالتزام بالنص المقدم من الحكومة، الذي يقصر تطبيق القانون على «الأشخاص الاعتبارية»، في مقابل طرح لجنة «الإسكان» إضافة «الأشخاص الطبيعية إلى القانون لتفادي شبهة عدم الدستورية، وعدم التفرقة بين المراكز القانونية المتساوية التي تشغل الأماكن غير السكنية».. فمتى ينتهي هذا الصراع الدائر منذ سنوات طويلة؟ وكيف ينتهي بالحفاظ على حقوق كل الأطراف؟
عبد العال: مشروع القانون شائك طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم البيانات الخاصة عن سن المؤجرين الشاغلين للأماكن غير السكنية محل مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون شائك، ولا يجب أن نغلب الاتجاهات السياسية على مشروع القانون، لذلك أرجئ استكمال النقاش إلى جلسة قادمة. وأوضح
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حماية المنافسة: مد فترة فحص صفقة أوبر وكريم 60 يوما

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة "كريم" لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ. وذكر الجهاز في بيان صادر عنه، أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميا بذلك القرار، وقد التزمت الشركتان بالإبقاء على وضعهما الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهما بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ.
عمرو-طلعت وزير الاتصالات - يفتتح المركز-القومي لمراقبة-جودة-خدمات الاتصالات‎ (1)

تعرف على أهداف مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
الملصق-الإلكتروني3 (2)

جو بلس: تزويد 10 ملايين سيارة بملصقات DNA إلكترونية

أعلنت شركة "جو بلاس" – الشركة المصرية للخدمات اللوجيستية- عن فوزها بتقديم مشروع الملصق الإلكترونى الموحد لكل المركبات فى مصر، باستخدام تكنولوجيا "DNA Passive TAG"، والتي تطبق لأول مرة في العالم. وتتضمن التكنولوجيا "DNA Tag" تسجيل بيانات السيارة كاملة، ومالكها الأصلى، بحيث لا يمكن قراءة هذه البيانات إلا من خلال الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ويمكن من خلال الملصق تحرير المخالفات التى يرتبكها قائد المركبة، على أن تكون الغرامة بحسب جسامة المخالفة قانونا، وإرسالها بصورة لحظية إلى غرف العمليات المركزية دون تدخل رجل المرور.
فلوس

تصل لـ75% من الأجر.. شروط الحصول على إعانة البطالة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد الخاصة بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسب القانون الجديد ستقدم الحكومة دعما للعاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة. ووافق مجلس النواب أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ويهدف التشريع الجديد إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
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اكمل-قرطام (2)

«قرطام» يسأل الحكومة عن أسباب تكرار حرائق وسط البلد

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء التنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، بشأن الحرائق المتكررة في منطقة وسط القاهرة. وقال «قرطام» إن أسباب تكرار الحرائق بمنطقة وسط القاهرة معروفة، لافتا إلى أن آخر هذه الحوادث هو حريق بشارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد على بالعتبة في حى الموسكى، وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات نتيجة تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فإن الخسائر المادية بلغت نحو 25 مليون جنيه.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يصدق على ربط الموازنة العامة لسنة «2019-2020»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019- 2020، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في أثناء جلسته العامة، في 24 يونيو الجاري، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

بعد حريق العتبة.. كيف نمنع تكرار الحرائق؟

لم تمضِ أيام قليلة على الحريق الهائل، الذى حدث بأحد المحلات بمنطقة باب الشعرية، وتصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء بالمنطقة، حتى تكرر الأمر صباح اليوم الخميس ونشب حريق هائل في عدد من المحلات بالسوق القديم بالعتبة، بوسط القاهرة، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد الحريق داخل السوق، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول أسباب تكرار هذه الحرائق فى تلك المناطق وكيفية منع تكرار حدوثها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
النائب-محمد-عطا-سليم

نائب «المحافظين»: وزيرة الصحة «لا تصلح» لمنصبها

أعرب النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، عن تعجبه من عدم قيام رئيس مجلس النواب بالتصويت على اتخاذ أي إجراء ضد وزيرة الصحة، وذلك رغم رفض الغالبية العظمى في البرلمان، أداء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لافتا إلى أن أغلب الطلبات العاجلة من نواب البرلمان خلال الجلسات الأخيرة باختلاف التوجهات الحزبية والسياسية من «الأغلبية أو المعارضة» على حد سواء انصبت على تقييم أداء الوزيرة. وعلق سليم على رفض الدكتور علي عبد العال لفظ «لا تصلح» وطلبه شطبه من مضبطة الجلسة، قائلا: «هناك فارق بين الاحترام وتقييم الأداء».
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