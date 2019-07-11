بعد تأجيل مناقشته.. أزمة «الإيجار القديم» عرض مستمر

أزمة شديدة قد تضرب المجتمع بقوة خلال الفترة المقبلة، بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي سيتم البدء فيه بالمحال التجارية والوحدات الإدارية

تحرير:كريم ربيع ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الإيجار القديم أزمة عرض مستمر

قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم للأماكن لغير غرض السكن، عقب خلاف بين الأعضاء على الالتزام بالنص المقدم من الحكومة، الذي يقصر تطبيق القانون على «الأشخاص الاعتبارية»، في مقابل طرح لجنة «الإسكان» إضافة «الأشخاص الطبيعية إلى القانون لتفادي شبهة عدم الدستورية، وعدم التفرقة بين المراكز القانونية المتساوية التي تشغل الأماكن غير السكنية».. فمتى ينتهي هذا الصراع الدائر منذ سنوات طويلة؟ وكيف ينتهي بالحفاظ على حقوق كل الأطراف؟

عبد العال: مشروع القانون شائك طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم البيانات الخاصة عن سن المؤجرين الشاغلين للأماكن غير السكنية محل مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون شائك، ولا يجب أن نغلب الاتجاهات السياسية على مشروع القانون، لذلك أرجئ استكمال النقاش إلى جلسة قادمة. وأوضح