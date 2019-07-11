بعد تأجيل مناقشته.. أزمة «الإيجار القديم» عرض مستمر

أزمة شديدة قد تضرب المجتمع بقوة خلال الفترة المقبلة، بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي سيتم البدء فيه بالمحال التجارية والوحدات الإدارية
قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم للأماكن لغير غرض السكن، عقب خلاف بين الأعضاء على الالتزام بالنص المقدم من الحكومة، الذي يقصر تطبيق القانون على «الأشخاص الاعتبارية»، في مقابل طرح لجنة «الإسكان» إضافة «الأشخاص الطبيعية إلى القانون لتفادي شبهة عدم الدستورية، وعدم التفرقة بين المراكز القانونية المتساوية التي تشغل الأماكن غير السكنية».. فمتى ينتهي هذا الصراع الدائر منذ سنوات طويلة؟ وكيف ينتهي بالحفاظ على حقوق كل الأطراف؟
عبد العال: مشروع القانون شائك
طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم البيانات الخاصة عن سن المؤجرين الشاغلين للأماكن غير السكنية محل مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون شائك، ولا يجب أن نغلب الاتجاهات السياسية على مشروع القانون، لذلك أرجئ استكمال النقاش إلى جلسة قادمة.
وأوضح
عبد العال: مشروع القانون شائك
طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم البيانات الخاصة عن سن المؤجرين الشاغلين للأماكن غير السكنية محل مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون شائك، ولا يجب أن نغلب الاتجاهات السياسية على مشروع القانون، لذلك أرجئ استكمال النقاش إلى جلسة قادمة.
وأوضح عبد العال أن منصة مجلس النواب من حقها أن تطلب البيانات من الحكومة ولها أن تنبه إلى الوقائع وإلى وجود عوار دستوري، كما حدث خلاف بينه وبين وزير الشؤون البرلمانية، عمر مروان، بعد أن رفض الوزير وصف النواب مواد القانون بـ«عدم الدستورية»، ورد عبد العال بأن «من حق النواب التشريع الكامل، ومناقشة ما تتقدم به الحكومة».
وقال رئيس مجلس النواب إن أي علاقة قانونية تحكمها قواعد العدالة، ووفق القانون المدني مالك الشيء وحده له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
رابطة المستأجرين: إضافة لجنة الإسكان باطلة.. وأقمنا دعوى ضدها
في المقابل أعربت رابطة المستأجرين -تحت التأسيس- عن رفضها التعديل الذي تحاول لجنة الإسكان بمجلس النواب إدخاله على مشروع القانون، قائلة: «تقرير لجنة الإسكان أقحم تعديلاً غير دستورى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان الأشخاص الاعتبارية نفاذا للحكم الدستورى الصادر بتاريخ 5/5/2018».
وتابعت الرابطة في بيان صحفي لها: «ولما كانت هذه الإضافة وذلك الإقحام الذى أقدمت عليها لجنة الإسكان بالمخالفة للحكم الدستورى فقد تصدت لها الرابطة، وأوضحت عوارها الدستورى بل وبطلانها وفساد أصلها، وأقامت الرابطة دعوى قضائية مستعجلة لإيقاف هذه الإضافة باعتبارها عملا معيبًا، وتجاوزا لحدود سلطة التشريع وتعديا على أعمال السلطة القضائية ممثلة فى أعلى درجاتها وهى أحكام المحكمة الدستورية العليا».
وأكد محمد عبد العال، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، أن الرابطة تثمن جهود غالبية أعضاء البرلمان على موقفهم وانحيازهم لتطبيق صحيح منطوق ومضمون الحكم الدستورى، ورفضهم التام إضافة اللجنة وإدراكهم الواعى لما قد يترتب على هذه الإضافة من آثار مجتمعية وسياسية واقتصادية خطيرة، قد يتعذر تدارك نتائجها، كما تثمن توجه الحكومة ممثلة فى الوزير عمر مروان وإصراره على تنفيذ صحيح الحكم الدستورى ورفض مقترح اللجنة.
وأضاف عبد العال لـ«التحرير» أن ملايين المستأجرين «سكنى، وتجارى» تهيب بالجميع توخى كل الحرص على تنفيذ صحيح الأحكام الدستورية وعدم الالتفاف عليها باعتبارها ضمانة لدولة العدل والقانون.
الملاك: سنذهب للمحكمة
أكد مراد منير، أحد الملاك، أن موضوع الإيجار القديم انتهى لمصلحة الملاك ولكن بـ«لي الذراع»، موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بأن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن بها عوار دستوري، ولا يجوز قصر هذا العوار على الوحدات التجارية والإدارية فقط، ولا يشمل السكني. وكان من المفترض من نواب الشعب أن يمثلوا كل أطياف الشعب، لإلغاء هذا القانون الأثري.
وتابع: «سأذهب للمحكمة بناءً على حكم المحكمة الدستورية، بانتهاء العقد ومطالبته بدفع تعويض واستكمال فروق القيمة الإيجارية، منذ شهر مايو الماضي».
وتساءلت مى درديرى، مالكة إحدى الوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم: «نفسى حد يفهمنى إيه المشكلة إن مستأجر محل أو شقة تجارية، وبيكسب كويس، إنه يدفع الإيجار العادل للمالك، مش مكفيه سنين طويلة استولى على حقوق الناس بالباطل، كفاية ظلم فإن الظلم ظلمات».