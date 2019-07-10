رياضة

لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
الأهلي
الأهلي
اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
وقال الشوربجي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الخميس الماضي الأزمة برمتها وقضت بأحقية الأهلي في مطالبه كاملة والتي تم وصفها بالمشروعة ويأتي في مقدمتها مواعيد المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز التي تمسك الأهلي فيها بضرورة تحقيق العدالة بين الجميع بعد أن شدد في شكواه على أن اتحاد الكرة لم يراعِ
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تعرف على نظام تصفيات إفريقيا لمونديال قطر 2022

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تفاصيل تصفيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر، على أن تقام في 3 مراحل تنتهي بتأهل الـ5 منتخبات المقررة عن القارة السمراء. وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، فيما لم تتحدد بعد الفترة التي سيتم خلالها خوض التصفيات. وجاءت مراحل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر على النحو التالي: الدور التمهيدي: يخوض هذه المرحلة 28 منتخبًا، قبل أن ينضم المتأهلون منهم إلى الـ26 منتخبًا الأعلى تصنيفًا، والذين سيتم إعفاؤهم من منافسات المرحلة الأولى.
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«غير مقبول».. الجماهير ترد على فضيحة اعتذار اللاعبين

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "هاشتاج" باسم «غير مقبول»، تعبيرًا عن غضبهم من لاعبي المنتخب المصري، بعد الإعلان الذي ظهروا فيه والذي تم إذاعته منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الهاشتاج قائمة «الترند» على «تويتر»، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال الإعلان.
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بيان رسمي من «بيبسي» بعد إعلان اعتذار لاعبي مصر

أصدرت شركة «بيبسي» بيانًا رسميا للرد على الإعلان الذي تم تداوله منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه اعتذار لاعبي المنتخب بعد الخروج من كان 2019، وجاء نص البيان كالتالي: «بالإشارة إلى النسخة غير الرسمية من إعلان منتج بيبسي التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار بعض لاعبي المنتخب الوطني، تؤكد شركة بيبسيكو مصر أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها، وجار التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي».
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
حسين الشحات

حسين الشحات: هذه حقيقة خلافاتي مع لاسارتي

قال حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، إن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء؛ سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري. وأكد الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.
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لاسارتي يتحدث عن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب

أشاد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي القلعة الحمراء الدوليين، مع المنتخب الوطني، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أنه يتطلع إلى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام. وأشاد لاسارتي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة جنوب إفريقيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 16.
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مارتن لاسارتي يعدد مزايا معسكر الأهلي في إسبانيا

قال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إقامة معسكر الإعداد الخارجي للفريق في إسبانيا خلال هذا التوقيت مهم للغاية؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للارتباطات المقبلة، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الجهاز الفني سيعمل على استغلال الإمكانات المتاحة في المعسكر؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل استئناف المباريات الرسمية.
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