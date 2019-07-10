لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

الأهلي

اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وقال الشوربجي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الخميس الماضي الأزمة برمتها وقضت بأحقية الأهلي في مطالبه كاملة والتي تم وصفها بالمشروعة ويأتي في مقدمتها مواعيد المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز التي تمسك الأهلي فيها بضرورة تحقيق العدالة بين الجميع بعد أن شدد في شكواه على أن اتحاد الكرة لم يراعِ

وقال الشوربجي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الخميس الماضي الأزمة برمتها وقضت بأحقية الأهلي في مطالبه كاملة والتي تم وصفها بالمشروعة ويأتي في مقدمتها مواعيد المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز التي تمسك الأهلي فيها بضرورة تحقيق العدالة بين الجميع بعد أن شدد في شكواه على أن اتحاد الكرة لم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وهو ما صدقت عليه لجنة التظلمات في جلستها الأخيرة.



وأوضح الشوربجى أن لجنة التظلمات اعترفت بكل ما جاء في بيان اتحاد الكرة الذي صدر بتاريخ 10 يونيو 2019 والذي اعترفت فيه الجبلاية رسميا بأحقية النادي الأهلي في جميع مطالبه بعد أن لمس مجلس إدارته حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تطبيق قواعد اللعب النظيف ومبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية لصالح الكرة المصرية.