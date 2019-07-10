جريمة

كيف تصدت الداخلية لمصانع بير السلم خلال 48 ساعة؟

لا تدخر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الجهد لإحكام سيطرتها على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بحزم وقوة لمهربي المواد المدعمة في السوق السوداء وحماية محدودي الدخل
تحرير:محمد الشاملي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
مصنع غير مرخص- أرشيفية
مصنع غير مرخص- أرشيفية
التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
خلال الـ48 ساعة الماضية حققت تلك الحملات العديد من النتائج الإيجابية بإجمالي 282 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ لاتهامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم من قِبل الدولة قدرها 13 طنا و600 كيلو جرام بالتصرف
اقرأ المزيد
طعنات-سكين-جريمة

توصيلة و14 طعنة.. حل لغز مقتل محفظة قرآن بإمبابة

لغز العثور على جثة سيدة مسنة، تعمل محفظة قرآن كريم بمنطقة إمبابة، بها عدة طعنات، نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف غموضه، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة شابا؛ بغرض السرقة، وألقي القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب جريمته بدافع السرقة بعدما رأى المجني عليها تعود إلى شقتها محملة بعدة حقائب فعرض مساعدتها ثم خطط لسرقتها، إلا أن الأمور تطورت وأجهز عليها بسلاح أبيض كان بحوزته. وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث وتحريز السلاح.
محاكمة لجين

مفاجأة في جلسة إلغاء نظام التعليم بالتابلت (مستند)

أحداث مهمة شهدتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، خلال نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، قبل أن تقرر المحكمة التأجيل لجلسة 21 من يوليو الجاري. شهدت الجلسة حضورا مكثفا من أولياء الأمور أمام مقر المحكمة وأثبتوا تدخلهم الانضمامى في الدعوى.
حريق-الكنيسة

المحروسة.. قصة مقهى تحول لغرفة عمليات لإخماد حريق «بولا»

بينما كان يجمع حساب المشروبات من زبائنه، إذ بدخان كثيف يصل إلى القهوة، الجميع يتساءل: ماذا جرى؟، إيه اللى بيحصل؟، الدخان ده جاى منين بالظبط؟، يجرى الأسطى محمود، صاحب الـ40 عاما، ميكانيكى خراطة، ليكتشف في النهاية وجود حريق في كنيسة الأنبا بولا، بشارع دويدار على مقربة من محطة مترو الدمرداش، تحولت بعدها «قهوة المحروسة» إلى غرفة عمليات حقيقية لإنقاذ مبنى دور العبادة المسيحية من الدمار المحقق قبيل دقائق قليلة من وصول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المروع الذي استمر 4 ساعات تقريبا.
حريق-ورشة-نجارة-ومعرض-موبيليا-فى-ادكو-بالبحيرة (3)

حرق طفلة وقتل أبيها.. لماذا كل هذا الانتقام؟

«إلحقونا يا ناس.. شقة بتاع البطيخ بتولع» كانت تلك هى الاستغاثة التى أطلقتها إحدى سيدات حلوان، حين رأت النيران تلتهم شقة جارها بائع البطيخ، الذي يقيم وطفلته بمفردهما داخل الشقة، ليحاول الأهالي جاهدين إطفاء النيران، علاوة على الاتصال بقوات الحماية المدنية لإخمادها، بينما فى النهاية عثروا على جثة الرجل الأربعيني ونجلته محترقتين، لكن مشهد الجثتين أكد وقوع جريمة قتل عمد باستخدام أسلحة بيضاء، وأن النيران مجرد ستار فى محاولة لطمس معالم الجريمة وتضليل رجال المباحث، الذين كونوا فريق بحث لكشف هوية القاتل.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباحث-التموين

الداخلية تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى للصوص الدعم

حماية محدودي الدخل والتصدي لحالات الغش التجاري، شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
طعن-بالسكين

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

"أنا كنت محتاج فلوس وقاعد ومش عارف أشتغل وكل الأبواب كانت مقفولة علشان كدة اخترت الطريق ده وكان فى دماغي إني أسرق وأخلص عليهم علشان عارف إنهم عايشين لوحدهم وبنتهم بتعدي عليهم كل فترة وهما بصراحة معاهم فلوس كتير لكن معرفش إني هتجاب بالسهولة دى".. هكذا سرد المتهم بذبح زوجين مسنين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون اعترافاته لرجال الشرطة عقب مطاردة بـ3 محافظات حاول المتهم الهروب من رجال الشرطة، فقامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق بين مديريات الأمن المختلفة حتى سقط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
شاى

شاي بالتراب..كواليس مداهمة مصنع بير سلم في برج العرب

البحث وراء المال وتحقيق ثروة طائلة بغض الطرف عن شرعية الطريقة مقتديا بمقولة الفليسوف الإيطالي ميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة"، كانت طريقة مدير المصنع الذي قاده تفكيره إلى خوض غمار التجارة لكن بطريقة مخالفة للقانون؛ إذ عمد إلى تجميع كميات كبيرة من هوالك وبقايا وكنسة مصانع الشاي ونخلها، وإعادة تعبئتها داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومن ثم طرحها في الأسواق وتوزيعها على المحلات التجارية بأسعار أقل من المتداولة محققا مكاسب طائلة بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

كيف تصدى حي الهرم لمطاعم ومحلات الموت في الهضبة؟

حي سكني يقطنه الملايين، يحظى بمتابعة دقيقة وحملات تفتيشية مكبرة لا تتوقف من قبل الأجهزة المعنية في مقدمتها قوات الشرطة يتبعها القائمون على إدارة حي الهرم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقة الهرم نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة، فضلا عن أنها تضم منشآت حيوية بعضها أثري يقصده السائحون من مختلف البلدان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في حضرة أهرامات الجيزة الثلاثة وتمثال أبي الهول.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org