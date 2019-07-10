كيف تصدت الداخلية لمصانع بير السلم خلال 48 ساعة؟
لا تدخر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الجهد لإحكام سيطرتها على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بحزم وقوة لمهربي المواد المدعمة في السوق السوداء وحماية محدودي الدخل
تحرير:محمد الشاملي
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
مصنع غير مرخص- أرشيفية
التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
خلال الـ48 ساعة الماضية حققت تلك الحملات العديد من النتائج الإيجابية بإجمالي 282 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ لاتهامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم من قِبل الدولة قدرها 13 طنا و600 كيلو جرام بالتصرف
خلال الـ48 ساعة الماضية حققت تلك الحملات العديد من النتائج الإيجابية بإجمالي 282 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ لاتهامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم من قِبل الدولة قدرها 13 طنا و600 كيلو جرام بالتصرف فيها وبيعها فى السوق السوداء، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية أيضا تمكنت من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 600 لتر زيت طعام، 500 كيلو جرام سكر حر معبأ داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشملت الجهود ضبط 37 قضية مواد بترولية بإجمال 154,257 ألف لتر "سولار- بنزين" بنطاق محافظات (البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، بنى سويف، المنيا) شملت 23 قضية تجميع مواد بترولية بإجمالى 104690 لترا، 2 قضية تصرف بإجمالي 28200 لتر، 5 امتناع عن بيع بإجمالي 21367 لترا وقضية بيع بأزيد من السعر الرسمي و6 قضايا عدم انتظام سجل.
بالحديث عن جهود مباحث التموين في التصدي لتهريب أسطوانات البوتاجاز المدعمة بالسواق السوداء، تم ضبط 46 قضية بوتاجاز بـ2776 أسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الفيوم، أسيوط، البحر الأحمر، أسوان".
بالانتقال إلى عروس البحر الأبيض المتوسط، أمكن ضبط مالك مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة برج العرب؛ لاتهامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الطحينة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، واحتوائها على نسبة كبيرة من الشوائب والأتربة، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية.
وبلغ إجمالي المضبوطات 12,500 طن مستلزمات إنتاج "سمسم"، و3,420 طن طحينة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي الإسكندرية أيضا، تم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث؛ لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من العصائر قدرها 3,500 طن عصائر مانجو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين وجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة الشاي بدائرة قسم شرطة برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 1,200 طن شاي معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.
وجاء تقرير مفتش الصحة وجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.