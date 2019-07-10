كيف تصدت الداخلية لمصانع بير السلم خلال 48 ساعة؟

لا تدخر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الجهد لإحكام سيطرتها على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بحزم وقوة لمهربي المواد المدعمة في السوق السوداء وحماية محدودي الدخل

تحرير:محمد الشاملي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

مصنع غير مرخص- أرشيفية

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

خلال الـ48 ساعة الماضية حققت تلك الحملات العديد من النتائج الإيجابية بإجمالي 282 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ لاتهامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم من قِبل الدولة قدرها 13 طنا و600 كيلو جرام بالتصرف