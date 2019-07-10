الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. ? وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 26 39شبين الكوم 25 38طنطا 25 37دمنهور 25 34الإسكندرية 26 33بلطيم 25 32مطروح 25 32السلوم 26 35سيوة 25 41بورسعيد 26 34دمياط 25 34الزقازيق 24 38الإسماعيلية 24 39السويس 24 38العريش 23 35 رفح 23 35رأس سدر 26 39 نخل