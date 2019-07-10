ما هو نظام «إس 400» سبب الأزمة بين تركيا وأمريكا؟

النظام ليس متقدما للغاية فقط، لكن تكلفته أقل بكثير من نظرائه، حيث يتكلف نظام "إس 400" نحو 500 مليون دولار، مقارنةً بنظام "باتريوت باك 2" الذي يتكلف نحو مليار دولار

تحرير:أحمد سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

أظهر استطلاع للرأي نُشر في 4 يوليو أن نحو نصف الشعب التركي يؤيد شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، على الرغم من تهديدات العقوبات من الولايات المتحدة. حيث كان أحد أهم الأسئلة التي تم طرحها في استطلاع هذا العام الذي أجرته جامعة "قادر هاس" في إسطنبول هو "في ضوء اعتراض الولايات المتحدة وحلف الناتو على شراء نظام إس 400 من روسيا وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد أنقرة، هل يجب على تركيا إكمال الصفقة؟" قالت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية، إن 44% أيدوا الصفقة، بينما قال 24.9% إنه لا ينبغي إتمامها، فيما أعرب 31.1% عدم اهتمامهم بالموضوع.

ويأتي هذا الاستطلاع، بعد أيام قليلة من إعلان موسكو أنها بصدد تسليم نظام الدفاع الصاروخي، في الصفقة التي تكلفت مليارات الدولارات، وأثارت أزمة بين تركيا والولايات المتحدة. وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن تسليم نظام "إس 400"، وهو نظام صاروخي أرض- جو متنقل، يشكل خطرا على حلف الناتو وكذلك المقاتلة

ويأتي هذا الاستطلاع، بعد أيام قليلة من إعلان موسكو أنها بصدد تسليم نظام الدفاع الصاروخي، في الصفقة التي تكلفت مليارات الدولارات، وأثارت أزمة بين تركيا والولايات المتحدة.

وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن تسليم نظام "إس 400"، وهو نظام صاروخي أرض- جو متنقل، يشكل خطرا على حلف الناتو وكذلك المقاتلة الأمريكية "إف 35" الأمريكية.

وتواجه تركيا، العضو في حلف الناتو، عدة عواقب في حالة استمرارها في الحصول على النظام الصواريخ من روسيا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، ووقف صفقة الحصول على مقاتلات "إف 35" الشبحية.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للشبكة، "نحن نؤكد أن تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية للغاية إذا استكملت صفقة إس 400"، مضيفا أن "دول الناتو تحتاج إلى شراء معدات عسكرية قابلة للتشغيل المتبادل مع أنظمة الناتو، وأن النظام الروسي لا يتوافق معها"، مؤكدا أن حلفاء الناتو والولايات المتحدة قد عرضا على تركيا منصات صواريخ أخرى.

وكانت أنقرة قد وقعت صفقة، في عام 2017، قيمتها 2.5 مليار دولار مع الكرملين لشراء منظومة "إس 400"، على الرغم من تحذيرات من الولايات المتحدة بأن شراء النظام سوف يأتي بعواقب سياسية واقتصادية.

ما هو "إس 400"؟

يعد نظام "إس 400"، من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تطورا في السوق، وقد تم تصنيعها بواسطة شركة الدفاع الروسية المملوكة للدولة، "ألماز أنتي".

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ويقول جيمس بوسبوتينيس، الخبير العسكري البريطاني، لموقع "ديفينس أي كيو" المتخصص في شؤون الدفاع، إن "إس 400"، هو نظام دفاع جوي وصاروخي متقدم يهدف إلى التعامل مع أهداف على مسافات تصل إلى 400 كيلومتر، في بيئة تشويش مكثفة.

وأضاف أن النظام ليس متقدما للغاية فقط، لكن تكلفته أقل بكثير من نظرائه، حيث يتكلف نظام "إس 400" نحو 500 مليون دولار، مقارنةً بنظام "باتريوت باك 2" الذي يتكلف نحو مليار دولار، ويعد هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لجذب "إس 400" الاهتمام في جميع أنحاء العالم.

وصرح أندرو هانتر، مدير مجموعة المبادرات الدفاعية الصناعية بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية لـ"سي إن بي سي" بأن تكلفة الأسلحة الروسية غالبا ما تكون أقل بكثير من نظيراتها الأمريكية، مشيرا إلى أنه "عندما تشتري الجيوش الأجنبية أسلحة أمريكية، فإنها تحصل في نفس الوقت على شراكة مع الجيش الأمريكي".

ما الآثار الإستراتيجية لـ"إس 400" على حلف الناتو؟

يقول الموقع الإنجليزي إن انتشار النظام في دول مثل الهند والسعودية وتركيا لن يكون مفاجئا بشكل خاص، لكنه سيبقي العالم الغربي على أهبة الاستعداد، حيث إن مشاركة البيانات والمدى التشغيلي للنظام يمكن أن يكونا مشكلة بالنسبة لحلف الناتو.

ويوفر، تمركز "إس 400" الحالي بالقرب من قاعدة حميم الجوية في مدينة اللاذقية السورية، تغطية على معظم النقاط في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من قوات الناتو التي تعمل في المنطقة ضد تنظيم داعش ستكون في نطاق "إس 400".

وعلى المسرح الأوروبي، وضع أنظمة "إس 400" في شمال غرب روسيا وكالينينجراد على التوالي، يمنح روسيا القدرة على تغطية الكثير من المجال الجوي الفنلندي والبولندي، كما يقول بوسبوتينيس.

في الوقت نفسه، ينطوي قرار تركيا بشراء أنظمة "إس 400"، على آثار سياسية أكبر بالنسبة لحلف الناتو، وخطط أنقرة لشراء أنظمة "إف 35"، فهو لا يشير فقط إلى تعزيز دور روسيا على الساحة العالمية، ولكنه يُظهر أيضًا كيف يمكن لدول متنافسة الاستفادة من إحجام الولايات المتحدة عن بيع أنظمة الدفاع الصاروخي الخاصة بها.

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في حالة تركيا، سيكون النظام بمثابة قفزة هائلة لقدرات أنقرة المضادة للطائرات، ولكن قد لا يكون من مصلحة الناتو أن يكون هناك نظام دفاع جوي روسي يتداخل مع أنظمة الناتو وبنيته، حيث يعتمد الدفاع الجوي لحلف الناتو على عدة أنظمة تعمل معا، وقد يؤدي تضمين "إس 400" فيها إلى تعقيد الأمور.

ومن المحتمل جدا أن يشارك الفنيون والمهندسون الروس في صيانة أنظمة "إس 400" التي ستحصل عليها تركيا، وهو ما يعني أن معلومات الناتو ستكون في خطر، ونتيجة لذلك، هددت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بوقف صفقة بيع مقاتلات "إف 35" إلى تركيا.

ما مدى فعالية "إس 400"؟

يشير موقع "ديفينس أي كيو" إلى أن هناك سببا واضحا لتهديد كل دولة تبدي اهتماما بالنظام الروسي، بالانتقام الدبلوماسي من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي.

كما أوضح بوسبوتينيس أنه قد يشكل "إس 400"، تهديدًا للمقاتلات والقاذافات من الجيل الخامس، مثل المقاتلة "إف 35" والقاذفة "بي 52" الأمريكيتين.

بالإضافة إلى ذلك، صرح سيمون ويزمان، كبير الباحثين في معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث، بأن "إس 400" يقف على قدم المساواة مع أي سلاح آخر يقدمه الغرب.

وتشمل المزايا الرئيسية للنظام قدرته على تتبع عدد كبير من الأهداف الشبحية، وقدرته على التوافق مع الأنظمة الأخرى، وقابليته للانتقال من مكان لآخر، ما يضمن إمكانية نشر النظام والتعامل مع الأهداف المعادية في غضون دقائق.

وباستطاعة النظام الروسي، تعقب أهداف على بعد 400 كم وارتفاع 30 كم، كما أنه قادر على تعقب 36 هدفا في نفس الوقت.

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ويعتمد "إس 400" على رادار قادر على اكتشاف الأهداف على بعد 600 كم، سواء كانت طائرات، أو صواريخ كروز، أو طائرات بدون طيار، أو صواريخ باليستية.

وبشكل عام، يعد "إس 400" الذي دخل الخدمة منذ عام 2007، تطورا هائلا بالنسبة للنسخة السابقة منه "إس 300"، ويستخدم مجموعة كاملة من أجهزة الاستهداف، مثل الرادار متعدد الوظائف، والقيادة والتحكم والكشف المستقل، مما يضمن أن النظام قادر على توفير دفاع متعدد الطبقات.