رياضة

تعرف على نظام تصفيات إفريقيا لمونديال قطر 2022

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
منتخب مصر- كأس العالم
منتخب مصر- كأس العالم
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تفاصيل تصفيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر، على أن تقام في 3 مراحل تنتهي بتأهل الـ5 منتخبات المقررة عن القارة السمراء. وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، فيما لم تتحدد بعد الفترة التي سيتم خلالها خوض التصفيات. وجاءت مراحل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر على النحو التالي: الدور التمهيدي: يخوض هذه المرحلة 28 منتخبًا، قبل أن ينضم المتأهلون منهم إلى الـ26 منتخبًا الأعلى تصنيفًا، والذين سيتم إعفاؤهم من منافسات المرحلة الأولى.
وتخوض المنتخبات الـ14 الأعلى تصنيفًا المرحلة الأولى التي تضم 28 فريق، مباراة الإياب داخل ملعبها، وتتأهل الفرق الفائزة في مجموع المباراتين إلى الدور التالي.   دور المجموعات: تنضم المنتخبات الـ14 المتأهلة من الدور التمهيدي إلى المنتخبات الـ26 الذين تم إعفاؤهم من الدور التمهيدي، في دور المجموعات،
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الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
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«غير مقبول».. الجماهير ترد على فضيحة اعتذار اللاعبين

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "هاشتاج" باسم «غير مقبول»، تعبيرًا عن غضبهم من لاعبي المنتخب المصري، بعد الإعلان الذي ظهروا فيه والذي تم إذاعته منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الهاشتاج قائمة «الترند» على «تويتر»، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال الإعلان.
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بيان رسمي من «بيبسي» بعد إعلان اعتذار لاعبي مصر

أصدرت شركة «بيبسي» بيانًا رسميا للرد على الإعلان الذي تم تداوله منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه اعتذار لاعبي المنتخب بعد الخروج من كان 2019، وجاء نص البيان كالتالي: «بالإشارة إلى النسخة غير الرسمية من إعلان منتج بيبسي التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار بعض لاعبي المنتخب الوطني، تؤكد شركة بيبسيكو مصر أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها، وجار التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي».
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غرامة لقيد اللاعب إفريقيا لأي ناد مصري بعد 20 يوليو

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، سيوقع غرامة مالية على أي نادٍ مصري يقوم بقيد لاعب في قائمته الإفريقية بعد 20 يوليو الجاري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الكاف سيوقع غرامة على النادي بقيمة 500 دولار، وأوضح المصدر أن الاستثناء الأهم الذي تم الحصول عليه من الاتحاد الإفريقي، هو مشاركة اللاعب الذي يقيد بأي ناد مصري في البطولات الإفريقية في الدور الأول من البطولة بشكل طبيعي.
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الكاف: الشناوي أحسن حارس مرمى في دور المجموعات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل حارس مرمى فى دور الـ32 من بطولة كأس امم إفريقيا، التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى كأفضل حارس مرمى لدور المجموعات. وقدم الشناوى مستوى رائعا فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى، حيث خاض المنتخب الوطنى ثلاث مباريات فى دور المجموعات حافظ فيها الشناوى على نظافة مرماه بدون أى هدف، وتأهل المنتخب المصرى لدور الـ16 بالعلامة الكاملة.
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الكاف يصف ما قامت به مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية

أكد سامسون دامو، مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على أهمية شرح الأمور الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، للرأي العام، وقال دامو خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بقاعة المؤتمرات في استاد القاهرة الدولي: «كنت أحد الأشخاص الذين اختاروا مصر لاستضافة البطولة.. منذ زيارتنا الأولى لمصر نظرنا للملاعب.. استاد القاهرة لم يحظى بمباراة منذ ثلاثة أعوام، وما استطاعت مصر أن تحرزه معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
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عضو الاتحاد الإفريقي للطب: حذرت جنش قبل إصابته

أكد شريف عزمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي وخبير التغذية، أن إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك في معسكر الفراعنة لا علاقة لها بفكرة سوء التغذية. وقال عزمي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إنه نصح جنش خلال معسكر المنتخب الوطني بكثرة تناول المياه لأنها تشكل 60% من العضلات في جسم الإنسان. وتابع أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لم يلتزم بالتوقفين اللذين تم الاتفاق عليهما، خلال شوطي كل مباراة، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس وتناول المياه لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة.
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