تعرف على نظام تصفيات إفريقيا لمونديال قطر 2022

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

منتخب مصر- كأس العالم

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تفاصيل تصفيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر، على أن تقام في 3 مراحل تنتهي بتأهل الـ5 منتخبات المقررة عن القارة السمراء. وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، فيما لم تتحدد بعد الفترة التي سيتم خلالها خوض التصفيات. وجاءت مراحل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر على النحو التالي: الدور التمهيدي: يخوض هذه المرحلة 28 منتخبًا، قبل أن ينضم المتأهلون منهم إلى الـ26 منتخبًا الأعلى تصنيفًا، والذين سيتم إعفاؤهم من منافسات المرحلة الأولى.

وتخوض المنتخبات الـ14 الأعلى تصنيفًا المرحلة الأولى التي تضم 28 فريق، مباراة الإياب داخل ملعبها، وتتأهل الفرق الفائزة في مجموع المباراتين إلى الدور التالي. دور المجموعات: تنضم المنتخبات الـ14 المتأهلة من الدور التمهيدي إلى المنتخبات الـ26 الذين تم إعفاؤهم من الدور التمهيدي، في دور المجموعات،