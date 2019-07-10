ثلاثة طلبات للأهلي في خطاب للجبلاية... تعرف عليها
وإزاء القرارات المتضاربة للاتحاد، حينذاك، قرّر النادي اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات المعنية كافة، وبدأت بلجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومركز التسوية والتحكيم
تحرير:أحمد محمد
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م
الأهلي
أرسلت إدارة النادي، ظهر اليوم، خطابا لاتحاد كرة القدم للاضطلاع بمسئولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، لموسم 2019/ 2020.. جاء خطاب الأهلي لأنه حذّر كثيرا في وقت سابق، لضرورة تدارك الموقف، وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية الحالية، حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية في مأزقٍ، وتتمكن من قيد لاعبيها إفريقيا في الفترات القانونية المحددة من (كاف) دون غرامة، ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الإفريقية بدءًا من الأدوار الأولى.
لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت لم يعبأ بخطورة الموقف، واستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية، ولم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا العدالة، ولا تطبيق الفارق الزمني الموحّد عند إقامة المباريات المؤجلة "72 ساعة".. وهو ما نفّذه الأهلي على مدار ثماني مباريات ولم يلتزم به غيره، وتم إهدار الكثير من الوقت
لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت لم يعبأ بخطورة الموقف، واستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية، ولم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا العدالة، ولا تطبيق الفارق الزمني الموحّد عند إقامة المباريات المؤجلة "72 ساعة".. وهو ما نفّذه الأهلي على مدار ثماني مباريات ولم يلتزم به غيره، وتم إهدار الكثير من الوقت الذي كان يكفي لاستكمال المسابقة وحل كافة الأزمات.
وإزاء القرارات المتضاربة للاتحاد، حينذاك، قرّر النادي اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات المعينة كافة، وبدأت بلجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومركز التسوية والتحكيم؛ للحفاظ على حقوق النادي؛ وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة، وفي نفس الوقت، تحصل الأندية المصرية المشاركة في بطولات (كاف) على حقوقها المشروعة بقيد لاعبيها في المواعيد المحددة، وفقًا للائحة الاتحاد الإفريقي.
في المقابل، لجأ اتحاد الكرة إلى حلول لا تتفق مع اللوائح، ووعد بإنهاء أزمة القيد الإفريقي، واستثناء الأندية المصرية في قيد اللاعبين حتى 5 /8/ 2019.. لكن، أمس، تفاجأ الجميع ببيان الاتحاد بأن (كاف) رفض استثناء الأندية المصرية، وأن فترات القيد التى حددها في السابق هي التى سيتم تطبيقها على الجميع.. لذا، جاء خطاب النادي الأهلي، اليوم، لاتحاد الكرة وتضمّن ما يلي (بالإشارة إلى لائحة قيد وتسجيل لاعبي الأندية المتأهّلة للمشاركة في بطولات إفريقيا للأندية موسم 2019/ 2020، والصادرة من الاتحاد الإفريقي بتاريخ 24/ 4/ 2019، والتي تتضمن مواعيد قيد لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في البطولات المذكورة أعلاه على النحو التالي:
- الفترة من 1- 10 يوليو 2019 (تسجيل قائمة الفريق الأساسية).
- الفترة من 11- 20 يوليو 2019 (تسجيل وإضافة اللاعبين الجُدد للقائمة الأساسية، مع سداد غرامة 250 دولارا عن إضافة كل لاعب، ويحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية).
- الفترة من 21- 30 يوليو 2019 (تسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية، مع سداد غرامة 500 دولار عن إضافة كل لاعب ولا يحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية، وتبدأ مشاركتهم بدءًا من دور المجموعات).
واستنادًا إلى البيان الرسمي الصادر من اتحادكم الموقر بتاريخ 9/ 7/ 2019، والمتضمن رفض الاتحاد الإفريقي مد فترة القيد للأندية المصرية بصورة استثنائية مما يترتب عليه استمرار العمل بلائحة الاتحاد الإفريقي الصادرة بتاريخ 24/ 4/ 2019 بكل ما ورد فيها من شروط وتوقيتات ملزمة للأندية المؤهلة للمشاركة، وحيث سبق للنادي الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 8/ 6/ 2019 بموجب خطاب رسمي، تضمن التحذير من استكمال مسابقة الدوري العام بعد 30/ 6/ 2019، وذلك تجنبًا لأضرار جسيمة محقق وقوعها تضر بالأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية (أبطال الدوري- الكونفيدرالية) وهو الأمر الذي يهدد استقرار الرياضة المصرية بصفة عامة، وحيث إن النادي الأهلي هو متصدر بطولة الدوري الحالية (موسم 2018/ 2019) وهو النادي المؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدوري المؤجلة، كما أنه بطل النسخة السابقة من مسابقة الدوري العام موسم 2017/ 2018.
وعليه، رجاء التفضل بالموافقة على:
1- فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي، وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الإفريقي وفقًا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال 2019/ 2020.
2- موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الإفريقية المذكورة.
3- اعتبار الأمر مهما وعاجلا للغاية، حيث إن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية اليوم 10/ 7/ 2019.