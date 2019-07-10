ثلاثة طلبات للأهلي في خطاب للجبلاية... تعرف عليها

وإزاء القرارات المتضاربة للاتحاد، حينذاك، قرّر النادي اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات المعنية كافة، وبدأت بلجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومركز التسوية والتحكيم

تحرير:أحمد محمد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م

الأهلي

أرسلت إدارة النادي، ظهر اليوم، خطابا لاتحاد كرة القدم للاضطلاع بمسئولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، لموسم 2019/ 2020.. جاء خطاب الأهلي لأنه حذّر كثيرا في وقت سابق، لضرورة تدارك الموقف، وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية الحالية، حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية في مأزقٍ، وتتمكن من قيد لاعبيها إفريقيا في الفترات القانونية المحددة من (كاف) دون غرامة، ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الإفريقية بدءًا من الأدوار الأولى.

لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت لم يعبأ بخطورة الموقف، واستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية، ولم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا العدالة، ولا تطبيق الفارق الزمني الموحّد عند إقامة المباريات المؤجلة "72 ساعة".. وهو ما نفّذه الأهلي على مدار ثماني مباريات ولم يلتزم به غيره، وتم إهدار الكثير من الوقت