رياضة

ثلاثة طلبات للأهلي في خطاب للجبلاية... تعرف عليها

وإزاء القرارات المتضاربة للاتحاد، حينذاك، قرّر النادي اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات المعنية كافة، وبدأت بلجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومركز التسوية والتحكيم
تحرير:أحمد محمد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م
الأهلي
الأهلي
أرسلت إدارة النادي، ظهر اليوم، خطابا لاتحاد كرة القدم للاضطلاع بمسئولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، لموسم 2019/ 2020.. جاء خطاب الأهلي لأنه حذّر كثيرا في وقت سابق، لضرورة تدارك الموقف، وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية الحالية، حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية في مأزقٍ، وتتمكن من قيد لاعبيها إفريقيا في الفترات القانونية المحددة من (كاف) دون غرامة، ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الإفريقية بدءًا من الأدوار الأولى.
لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت لم يعبأ بخطورة الموقف، واستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية، ولم يراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا العدالة، ولا تطبيق الفارق الزمني الموحّد عند إقامة المباريات المؤجلة "72 ساعة".. وهو ما نفّذه الأهلي على مدار ثماني مباريات ولم يلتزم به غيره، وتم إهدار الكثير من الوقت
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طارق-حامد

أمير مرتضى يكشف حقيقة رحيل طارق حامد عن الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل طارق حامد لاعب الفريق الأبيض بعد أن ذكرت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب حصل على موافقة من إدارة القلعة البيضاء على الإعارة لفريق الاتحاد فى الموسم المقبل 2019- 2020. وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أيًّا كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم المقبل هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقي عروضا لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".
السنغال-وبنين (4)

ماني: توقعنا تألق بنين.. وقادرون على حصد اللقب

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، أن مواجهة منتخب بلاده أمام بنين كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن ذلك كان متوقعًا قبل بداية اللقاء؛ لأن المنافس فريق قوي وقدم عروضًا جيدة ونجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي. ونجح أسود التيرانجا فى تحقيق الفوز على منتخب بنين، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30 يونيو مساء اليوم الأربعاء، فى إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ليحجز منتخب أسود التيرانجا بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
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الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
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مدرب جديد وعقد ديانج.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اعتماد قرار تمديد إعارة رمضان صبحي مع فريق الكرة، بالإضافة إلى اعتماد التعاقد مع المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر لمدة 4 مواسم، والانتهاء من إجراءات تسليم أجهزة الاستشفاء الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واعتماد قرار التعاقد مع السويدي أولا ليندجرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم.
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رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
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هل تعمد الأهلي خطف الأنظار من المنتخب والزمالك؟

أخيرًا أسدل اتحاد الكرة الستار على الأزمة التي افتعلها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية، بعد أن طلب الأخير في بيان رسمي إنهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وأعلن أنه لن يستكمل مبارياته في المسابقة في حالة استمرارها إلى ما بعد البطولة الأفريقية، لكن اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي صعوبة تنفيذ طلب الأهلي، بل وأعلن رسميا عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في مسابقة الدوري وكذلك مباريات كأس مصر وجميعها بعد انتهاء مسابقة أمم إفريقيا.
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