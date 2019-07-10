رياضة

السنغال تخطف بطاقة التأهل لنصف النهائى من بنين

تحرير:محمد جمال ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
السنغال وبنين
السنغال وبنين
نجح المنتخب السنغالى فى تحقيق الفوز على المنتخب البنيني، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30 يونيو مساء اليوم فى إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ليحجز منتخب أسود التيرانجا بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة . ويعد هذا الفوز الـ5 لمنتخب النسغال على منتخب بنين، حيث التقى المنتخبان في 6 مباريات سابقة، حققت السنغال خلالها الانتصار في 5 لقاءات وخسرت مباراة وحيدة وتعادلت في لقاء آخر
الشوط الأول سيطر منتخب السنغال على أجواء المباراة مع محاولات للوصول لمرمى بنين، لكن لم تشكل هذه المحاولات الخطورة المطلوبة على شباك ساتورن ألاجبي حارس مرمى المنتخب البنيني . ومع انطلاق الشوط الثاني سيطر المنتخب البنيني على الكرة، وعلى عكس سير اللقاء، خطف منتخب السنغال هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة
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طارق-حامد

أمير مرتضى يكشف حقيقة رحيل طارق حامد عن الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل طارق حامد لاعب الفريق الأبيض بعد أن ذكرت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب حصل على موافقة من إدارة القلعة البيضاء على الإعارة لفريق الاتحاد فى الموسم المقبل 2019- 2020. وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أيًّا كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم المقبل هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقي عروضا لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".
السنغال-وبنين (4)

ماني: توقعنا تألق بنين.. وقادرون على حصد اللقب

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، أن مواجهة منتخب بلاده أمام بنين كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن ذلك كان متوقعًا قبل بداية اللقاء؛ لأن المنافس فريق قوي وقدم عروضًا جيدة ونجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي. ونجح أسود التيرانجا فى تحقيق الفوز على منتخب بنين، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30 يونيو مساء اليوم الأربعاء، فى إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ليحجز منتخب أسود التيرانجا بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
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السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (4)

ساحر بنيني يتوعد ماني بالموت حال مشاركته مع السنغال

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن هناك ساحرا من بنين، توعد ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، وليفربول الإنجليزي، بأنه سيتسبب له في أزمة قلبية، وذلك حال مشاركة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أمام بنينن، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب 30 يونيو، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، حيث قال موقع «24 jours» الفرنسي، في تقرير له، إن ساحرا بنينيا هدد ساديو ماني بأنه سيتسبب في إصابته بأزمة قلبية قد تؤدي إلى وفاته، حال المشاركة أمام بنين.
المغرب وبنين (3)

مدرب بنين يكشف كيف أطاح بالمغرب من بطولة إفريقيا

كشف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، عن أسباب فوز فريقه على المغرب في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال مدرب بنين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه خاض تحديًا كبيرًاً أمام فريق بقيمة المغرب، وخلال اللقاء تفوق بنين لأنه لعب بتنظيم جيد وأداء جماعي، وحالفنا الحظ في النهاية بإهدار المغرب بعض الفرص". وأكمل المدير الفنى الفرنسى: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، الطرد أثّر علينا بعد خروج خالد أدنون مدافع فريقي بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكننا سنفكر في البدائل المتاحة خلال لقاء دور الثمانية".
رينارد‎

رينارد عن خسارة المغرب: أنا المسؤول وحذرت من بنين

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الشديد لخروج أسود الأطلس على يد منتخب بنين بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد السلام فى إطار دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الإمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 يوليو . وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة لمنتخب بنين ومدربهم ميشيل دوساييه على مجهودهم طوال اللقاء، وتأهلهم لدور الثمانية". وشدد على أنه المسؤول الأول عن هزيمة المغرب والخروج من البطولة، موضحًا أن هذا هو حال كرة القدم.
الكاميرون-و غانا (2)

غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

فوز غالٍ حققه المنتخب الغاني على نظيره غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستضيفها حتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدفي المباراة جوزيف أدو وجوردون ايو في الدقيقتين 46 و72، ليحصد المنتخب الغاني ثلاث نقاط منحته التأهل لدور الـ16 والصعود كأول المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
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