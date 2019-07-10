السنغال تخطف بطاقة التأهل لنصف النهائى من بنين

تحرير:محمد جمال ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

السنغال وبنين

نجح المنتخب السنغالى فى تحقيق الفوز على المنتخب البنيني، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30 يونيو مساء اليوم فى إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ليحجز منتخب أسود التيرانجا بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة . ويعد هذا الفوز الـ5 لمنتخب النسغال على منتخب بنين، حيث التقى المنتخبان في 6 مباريات سابقة، حققت السنغال خلالها الانتصار في 5 لقاءات وخسرت مباراة وحيدة وتعادلت في لقاء آخر

الشوط الأول سيطر منتخب السنغال على أجواء المباراة مع محاولات للوصول لمرمى بنين، لكن لم تشكل هذه المحاولات الخطورة المطلوبة على شباك ساتورن ألاجبي حارس مرمى المنتخب البنيني . ومع انطلاق الشوط الثاني سيطر المنتخب البنيني على الكرة، وعلى عكس سير اللقاء، خطف منتخب السنغال هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة

الشوط الأول سيطر منتخب السنغال على أجواء المباراة مع محاولات للوصول لمرمى بنين، لكن لم تشكل هذه المحاولات الخطورة المطلوبة على شباك ساتورن ألاجبي حارس مرمى المنتخب البنيني .



ومع انطلاق الشوط الثاني سيطر المنتخب البنيني على الكرة، وعلى عكس سير اللقاء، خطف منتخب السنغال هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، عن طريق إدريسا جاي لاعب خط وسط المنتخب السنغالى، من تمريرة مساعدة من مهاجم الفريق ساديو مانى .



وشهدت المباراة حالة الطرد الرابعة فى البطولة حيث تلقى أوليفير فيردون مدافع منتخب بنين بطاقة حمراء في الدقيقة 82 من عمر المباراة.



وينتظر منتخب السنغال الفائز من منتخبى مدغشقر وتونس فى المباراة التى ستقام مساء الغد على ملعب السلام فى إطار ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا لمواجهته في نصف النهائي.

