جريمة

المركزي للمحاسبات يكشف فسادا بملايين في مستشفى جمصة

المركزي للمحاسبات يكتشف إهدار مال عام في مستشفى جمصة وسوء تخزين الأدوية وإهمال أجهزة طبية للعناية المركزة قيمتها تتجاوز 259 ألف جنيه في المخازن
تحرير:رانيا الديداموني ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
مستشفى جمصة
مستشفى جمصة
كشف التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، أواخر أبريل الماضي، في أثناء فحص الأعمال المخزنية والمالية بمستشفى جمصة المركزي، عن تراخي المسؤولين في تجهيز أقسام العناية المركزة وإهمال الأجهزة الموردة لهذا الشأن معبأة بقيمة 259300 جنيه معبأة بالمخازن، موردة بتاريخ 10 مارس 2019، وذلك ضمن مناقصة من الوزارة لتجهيز مستشفى جمصة، منها أجهزة رسم قلب وتنفس صناعي، وإهمال صرف أنواع أدوية عناية مركزة قيمتها تتجاوز 10 آلاف جنيه حتى أوشكت على انتهاء صلاحيتها.
رصد المركزي للمحاسبات وجود جهاز رسم قلب ماركة covidien قيمته 243100 جنيه، وجهازين ماركة schiller بقيمة 16200 جنيه، وبرر أمين المخزن وجود الأجهزة لعدم وجود قسم عناية مركزة بالمستشفى، كما هو مثبت بمحضر إثبات الحالة بتاريخ 16 أبريل الماضي. تبين عدم الاستفادة من 508 أمبولات من صنف لوسيفورت إجمالي مبلغ 10
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