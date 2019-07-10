المركزي للمحاسبات يكشف فسادا بملايين في مستشفى جمصة

المركزي للمحاسبات يكتشف إهدار مال عام في مستشفى جمصة وسوء تخزين الأدوية وإهمال أجهزة طبية للعناية المركزة قيمتها تتجاوز 259 ألف جنيه في المخازن

تحرير:رانيا الديداموني ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

كشف التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، أواخر أبريل الماضي، في أثناء فحص الأعمال المخزنية والمالية بمستشفى جمصة المركزي، عن تراخي المسؤولين في تجهيز أقسام العناية المركزة وإهمال الأجهزة الموردة لهذا الشأن معبأة بقيمة 259300 جنيه معبأة بالمخازن، موردة بتاريخ 10 مارس 2019، وذلك ضمن مناقصة من الوزارة لتجهيز مستشفى جمصة، منها أجهزة رسم قلب وتنفس صناعي، وإهمال صرف أنواع أدوية عناية مركزة قيمتها تتجاوز 10 آلاف جنيه حتى أوشكت على انتهاء صلاحيتها.

رصد المركزي للمحاسبات وجود جهاز رسم قلب ماركة covidien قيمته 243100 جنيه، وجهازين ماركة schiller بقيمة 16200 جنيه، وبرر أمين المخزن وجود الأجهزة لعدم وجود قسم عناية مركزة بالمستشفى، كما هو مثبت بمحضر إثبات الحالة بتاريخ 16 أبريل الماضي. تبين عدم الاستفادة من 508 أمبولات من صنف لوسيفورت إجمالي مبلغ 10

رصد المركزي للمحاسبات وجود جهاز رسم قلب ماركة covidien قيمته 243100 جنيه، وجهازين ماركة schiller بقيمة 16200 جنيه، وبرر أمين المخزن وجود الأجهزة لعدم وجود قسم عناية مركزة بالمستشفى، كما هو مثبت بمحضر إثبات الحالة بتاريخ 16 أبريل الماضي.

تبين عدم الاستفادة من 508 أمبولات من صنف لوسيفورت إجمالي مبلغ 10 آلاف و922 جنيها، دون صرفها منذ ورودها في 3 سبتمبر 2017، ضمن طلبية من مستشفى بالقاهرة، وأفاد الصيادلة بأنه لم يتم صرف تلك الأصناف لعدم حاجة المستشفى لها، فهو خاص بمرضى العناية المركزة والمستشفى لا يوجد به عناية مركزة.

وكشف التقرير تراخي إحدى الشركات في استبدال أحد الأصناف المرفوضة فنيا لمدة تزيد على شهر، ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الصنف الوارد وقيمته 2375 جنيها، وتبين عدم الاستفادة الكاملة من الأجهزة الموجودة بمخازن المعاملة.

وتبين تكليف الدكتور مصباح الشربيني، مدير الإدارة الصحية بجمصة، بتشكيل لجنة لاختيار أنسب مكان بالمستشفى لتجهيزه عناية مركزة والاستفادة من الأجهزة، ووجود شبكة غازات وأسانسير تكلف ملايين الجنيهات بالمستشفى، وجارٍ تجهيز قسم الكلى الصناعية، وحتى انتهاء الفحص لم يرد من مديرية الصحة بهذا الشأن.

ورصد التقرير بعض المخالفات التى شابت معمل الكيمياء، وإهمال أجهزة تحليل صورة الدم وعدم إمكانية إجراء تحليل صورة دم، لعدم توافر المحلول اللازم لذلك، والجهاز كثير الأعطال، ولا يتواكب مع احتياجات المستشفى، واحتياج جهاز تحليل الكيمياء إلى قطع غيار.

وشابت الصيدلية مخالفات بظهور عجوزات وزيادات في 11 صنف صرف داخلي و14 صنفا في مخزن الأدوية الخارجي، وبرر صاحب العهدة كثرة حركة صرف الصنف أو كسر وخسائر في عبوات العهدة وتبين أن معظم الدواء على قواعد خشية على الأرض وعدم وجود استاندات كافية، وأوصى التقرير بتوفير مكان ملائم لتخزين الأدوية في المخزن الخارجي.



وتبين سوء تخزين الأدوية في مخزن الصرف الخارجي، وتخزين الأصناف التي تحتاج إلى ثلاجة كما هو مدون عليها على الأرفف، لعدم وجود ثلاجة لحفظ الأدوية الأمر الذي قد يترتب عليه فسادها دون الاستفادة منها، ومنها 100 لبوس برامول للأطفال بقيمة 125 جنيها.



كما شابت مخالفات على خزينة المستشفى من عدم إحكام الرقابة على المتحصلات المالية بالمستشفى، والتحصيل دون صدور أمر إداري ما يعني إمكانية تعرض المبالغ المحصلة للسرقة والضياع.



أثناء جرد خزينة المستشفى بتاريخ 24 أبريل، تبين ظهور زيادة بالخزنة وعدم قيام مندوب الصرف بتوريد المبالغ المحصلة أولا بأول في المواعيد المقررة بالمخالفة للتعليمات، بلغ ما أمكن حصره منها 10879.5 جنيه، وتبين تأخره في توريد المبالغ المحصلة لمدة قاربت شهر.





وكان الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قد أصدر قرارًا بنقل مدير الإدارة الصحية وإلحاقه للعمل بالإدارة العامة للطب الوقائي، وذلك عقب اطلاعه على تقرير لجنة الفحص الصادر من مديرية الصحة ومداهمة النيابة الإدارية للمستشفى، لخروجهم عن مقتضيات الواجب الوظيفي والامتناع عن نقل جهاز التنفس الصناعي إلى مستشفى منية النصر المركزي ورفض تسليمه للجنة الاستلام؛ مما تسبب في عدم الاستفادة منه.





من جهته، استنكر الدكتور مصباح الشربيني، قرار نقله، مؤكدا أنه خاطب المديرية مرارًا بوجود أجهزة عناية في المخازن، وتدني الخدمات في مستشفى جمصة، وحدد مكان إنشاء وحدة عناية مركزة وطالب بسرعة تركيب الأجهزة، ولكن دون جدوى.



الشربيني أشار إلى أن تنفيذ قرار نقل الجهاز، يعني أن محصلة تحسين الخدمات الصحية داخل جمصة تساوي صفر، وأن الخدمة الصحية ستظل متدنية، فالنشاط داخل المستشفى بكل ما ينفق عليه من حوافز للهيكل الوظيفي لا يرقى حتى إلى وحدة طب أسرة وليس مستشفى مركزيا.