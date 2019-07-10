الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.

وسدد يوسف حسن كرة علت العارضة، وأنقذ حارس مرمى الفريق القبرصي فرصة هدف مؤكد من قذيفة إبراهيم حسن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وخلال الشوط الثاني دفع خالد جلال بأوباما بدلا من يوسف حسن، واستمر ضغط لاعبي الزمالك واعتماد المنافس على دفاع المنطقة، وأحرز عنتر هدفًا من تمريرة حفني، وسدد أيمن حفني كرة