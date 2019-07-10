«ميمي».. شاب عاش خادما لوالدته وشنق نفسه بجوار جثتها

كان شديد التعلق بوالدته وعكف على رعايتها وخدمتها طوال حياته وعندما توفيت انتحر بجوار جثتها.. والأهالي: كان عايش تحت رجليها وبيخدمها وحاول الانتحار قبل كده
منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا وهو لا يرى سوى والدته التي عكفت على تربيته وخدمته وهو صغير وعندما وصلت من العمر أرذله وداهمت الأمراض جسدها الواهن الضعيف قام هو برعايتها ليل نهار لا يكل ولا يمل وضحى بالعمل والزواج من أجل والدته التي كانت بالنسبة له روحه التي سكنت جسده وتتجسد الحياة في شخصها، تعلق بها وصارت الهواء الذي يتنفسه ولكن كان للقدر رأي آخر إذ ماتت السيدة العجوز فما كان من الشاب إلا أن لحق بها، ففي لحظات أمسك بحبل ووضعه حول عنقه وعلق طرفه في السقف ليسقط جثة هامدة بجوار والدته في مشهد درامي حزين.
في شقة متواضعة كانت تعيش الحاجة لطيفة أحمد رشوان التي اقتربت من الـ80 عاما وابنها أمين سعد وشهرته "ميمي" الذي تخطى الأربعين من عمره ولا يعرف سوى خدمة والدته المسنة ورعايتها، فضحى بكل شيء من متع الحياة ومن أجلها ترك عمله وعكف على الجلوس بجوارها ولم يحالفه الحظ في الزواج ولكن شاءت الأقدار أن تموت والدته
في شقة متواضعة كانت تعيش الحاجة لطيفة أحمد رشوان التي اقتربت من الـ80 عاما وابنها أمين سعد وشهرته "ميمي" الذي تخطى الأربعين من عمره ولا يعرف سوى خدمة والدته المسنة ورعايتها، فضحى بكل شيء من متع الحياة ومن أجلها ترك عمله وعكف على الجلوس بجوارها ولم يحالفه الحظ في الزواج ولكن شاءت الأقدار أن تموت والدته فأحس بموتها أن الحياة لا قيمة لها بعد تعلقه الشديد بها فصنع مشنقته بيده وانتحر بجوار جثتها.
"التحرير" كانت في موقع الجريمة التي هزت منطقة عين شمس لنقل ما حدث على لسان الجيران وأهالي شارع نور الإسلام.
"محمود" أحد الجيران قال: "ميمي عايش هو ووالدته لوحدهم من زمان وعايش بس يخدم والدته يعمل لها كل حاجة ويديها العلاج عايش تحت رجلين أمه وهو بيصلح أجهزة كهربائية في البيت للجيران وكان في حاله وطيب جدا كان نادرا لما بيخرج والدته كانت بالنسبة له كل حاجة لما ماتت أكيد قال أنا هعيش ليه ولمين".
وأضاف "هو ووالدته محبوبيين من الناس كلها وكل الشارع حزين عليهم، وأهل ميمي محدش ظهر منهم غير يوم العزا إحنا أهل الشارع نعرف عن ميمي اللي هما ميعرفوهوش عنه".
قاطعه أحد الجيران "ميمي كان يعتبر دراع أمه وهي كانت روحها فيه وبتحبه، اشتغل أكتر من شغلانة وكان بيسيبها علشان معرفش يوفق بينها وبين خدمته ورعايته لوالدته ومكنش عايز يبعد عنها إحنا اكتشفنا الجريمة لما الريحة طلعت وكسرنا باب الشقة بس إحنا متعودين أنه ممكن يقعد باليومين ميخرجش كان منظر الجثة بشع".
"كان متعلق بوالدته آوي في رمضان جالي وقالي أنا هشتري الفانوس ده لأن أمي شافته وهي بتبص من البلكونة وعجبها جدا وبالفعل اشتراه مني وعلقه في البلكونة بتاعتهم مكنش يقدر يقولها على أي طلب لأ".
أشرف صلاح، صاحب محل أسفل العقار، قال "ميمي كان طيب جدا وانطوائي وكان ملازم والدته لأنها ست كبيرة في السن وكان لازم يقعد يرعاها وده اللي أثر على نفسيته ومكنش يرضى يشتغل بره لأنه كان هيسيب والدته فترة طويلة، اشتغل مرة عامل في المترو ومعرفش يوفق بينه وبين رعايته لوالدته وكمان هي كانت بتخاف عليه جدا من الناس ومكنتش عايزاه يشتغل كان لما ينزل الشارع كأن قلبها هو اللي اتحرك من مكانه".
وأضاف "لما والده توفى كانت هي حامل فيه ومرتبطة بيه ارتباط شديد، أنا أعرفهم من سنين طويلة وساكن هنا من 40 سنة وبعدين لما أمه كبرت في السن وتعبت هو كمان كبر في السن وكان عايز يتجوز وكان لما يروح يتقدم لواحدة كانت ترفض بسب ظروف مرض والدته خصوصا أنه كان بين نارين مش عارف يجيب شقة ويتجوز فيها لوحده ولا لاقي واحدة ترضى تعيش معاه هو ووالدته طبعا ده سبب له إحباط وتراكمات وماكنش بإيده حاجة يعملها".
واستطرد "الحاجة لطيفة كان من رابع المستحيلات إنها تسيبه ومن حوالي 6 سنين حاول الانتحار وانقذناه، قطع شرايين إيده وبعدها ارتضى بالأمر الواقع ونسي موضوع الجواز ده وعاش يخدم أمه".
وعن يوم الواقعة قال "بنت أخت الحاجة لطيفة هي اللي اكتشفت الواقعة لأنها آخر واحدة اتصلت بيهم يوم الاتنين ولما يوم الخميس كلمتهم محدش رد عليها جات تشوف اللي حصل كان حوالي الساعة 9 باليل خبطت على الباب محدش رد عليها وكانت الريحة وحشة طالعة من الشقة استنجدت بينا طلعنا كسرنا الباب ودخلنا لقينا الجاجة على السرير وميمي جنب السرير مرمي على الأرض وفيه حبل غسيل على رقبته ودم حواليه نزل من رقبته مكان الحبل غرق جسمه كله".
وأضاف "اتصلنا بالشرطة جات على طول والإسعاف نقلت جثثهم للمشرحة، وابن خاله قال إن ميمي كان سايب رسالة بيقول فيها إنه مش هيعيش بعد والدتي لحظة تاني".