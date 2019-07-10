جريمة

«ميمي».. شاب عاش خادما لوالدته وشنق نفسه بجوار جثتها

كان شديد التعلق بوالدته وعكف على رعايتها وخدمتها طوال حياته وعندما توفيت انتحر بجوار جثتها.. والأهالي: كان عايش تحت رجليها وبيخدمها وحاول الانتحار قبل كده
تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
منزل الشاب
منزل الشاب
منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا وهو لا يرى سوى والدته التي عكفت على تربيته وخدمته وهو صغير وعندما وصلت من العمر أرذله وداهمت الأمراض جسدها الواهن الضعيف قام هو برعايتها ليل نهار لا يكل ولا يمل وضحى بالعمل والزواج من أجل والدته التي كانت بالنسبة له روحه التي سكنت جسده وتتجسد الحياة في شخصها، تعلق بها وصارت الهواء الذي يتنفسه ولكن كان للقدر رأي آخر إذ ماتت السيدة العجوز فما كان من الشاب إلا أن لحق بها، ففي لحظات أمسك بحبل ووضعه حول عنقه وعلق طرفه في السقف ليسقط جثة هامدة بجوار والدته في مشهد درامي حزين.
في شقة متواضعة كانت تعيش الحاجة لطيفة أحمد رشوان التي اقتربت من الـ80 عاما وابنها أمين سعد وشهرته "ميمي" الذي تخطى الأربعين من عمره ولا يعرف سوى خدمة والدته المسنة ورعايتها، فضحى بكل شيء من متع الحياة ومن أجلها ترك عمله وعكف على الجلوس بجوارها ولم يحالفه الحظ في الزواج ولكن شاءت الأقدار أن تموت والدته
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النائب-صلاح-عيسى

ننشر نص تحقيقات رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

حصلت "التحرير" على نص التحقيقات المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاتهامه بطلب وتلقي رشاوي لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة، أمس الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
طفلة-حلوان‎

القبض على قاتل طفلة ووالدها وحرق جثتهما بحلوان

قتل وحرق جثة بائع وطفلته كانت حديث الجميع في مدينة حلوان بعد أن عثر على جثتهما داخل شقتهما في منطقة المثلث، جريمة بشعة كشف غموضها مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم هاني أبو علم بعد ضبط المتهم جار المجني عليه (البائع) لوجود خلافات بينهما وأنه قتل الطفلة بعد أن شاهدته يوثق والدها بالحبال فقام بالتخلص منها خوفا من افتضاح أمره. المجني عليه يُدعى "أحمد ش"، يعمل بائع بطيخ وعمره 38 سنة، يعيش بصحبة ابنته ملك تبلغ من العمر 10 سنوات بعد انفصاله عن زوجته "أمل. ح"، 29 سنة، عقب خروجه من السجن بعد حبسه في قضية خطف وتعذيب.
تشكيل-عصابة

حكاية 5 أيام بحثا أوقعت عصابة «السوزوكي» في الجيزة

عامان من السرقة، ظن خلالهما أفراد عصابة لسرقة السيارات وتحديدا "سوزوكي فان" أن سقوطهم في قبضة الشرطة أمر مستبعد، لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائمهم، بل راحوا يوسعون نشاطهم الإجرامي خارج نطاق محل سكنهم -مركز العياط جنوب محافظة الجيزة- بحثا عن جني مزيد من المال وزيادة أرصدتهم من المال الحرام غير عابئين بما يتوفر لديهم من معلومات عن حسرة ضحاياهم على سرقة سياراتهم وضياع مصدر رزقهم ما بين رب أسرة يبحث عن توفير نفقات رعيته، وشاب يخطو أولى خطواته في حياته العملية حالما بغد أفضل.
طهارة-طفل

طهارة بالمنزل.. ماذا حدث لطفل شبرا قبل «بتر عضوه الذكري»؟

كشفت اللجنة المشكلة من قبل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتفتيش والتحقيق فى واقعة اتهام مواطن لممرضة بالمركز الطبى بمنطي في شبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له ما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى، عن أن عملية الطهارة لم تتم داخل المركز، بل فى منزل المواطن مؤكدة فى تقريرها أنه لا يمكن إجراء عملية طهارة فى وحدة صحية أو مركز طبى كونها إحدى العمليات الصغرى التى تحتاج إمكانيات منها غرفة عمليات وهى غير موجودة فى المركز من الأساس.
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جثث

لم يتحمل موتها فانتحر بجانب جثتها.. مأساة بعين شمس

لم يعرف لنفسه مصدرا للمحبة والحنان والرعاية إلا والدته التى كان عائلتها الوحيدة، وهى كذلك كانت عائلته الوحيدة، يذهب إلى المدرسة ويجرى بعدها مهرولا إلى أحضانها، تعمل نهارا حتى إذا أنهى نجلها دراسته استقبلته بالقبلات والأحضان وما يسد جوعه، وما يسلي ويسعد طفولته وأيامه، كبر وشب طوله وهو متأصل على المسؤولية وحب أمه، كلما رأى وَهنَها زاد دافعه للعمل حتى يعولها ويريحها قليلا من الشقاء والكد، وبات هو من يعمل حتى يعود سريعا إلى كنفها، لكنه للأسف رجع ذات مرة فوجدها راقدة جثة هامدة، فلم يستوعب الصدمة وشنق نفسه ليلحق بها.
الانتحار-شنقا

«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
طعن-بالسكين

الإخوة أعداء.. لعنة الميراث وخلافات انتهت بالدم

منذ بدء الخليقة وسلسال الدم لم يتوقف، بعدما ارتكب قابيل في حق أخيه هابيل، أول جريمة قتل عرفتها البشرية، وأمس الخميس، وقعت جريمتا قتل منفصلتان ولكن متشابهتان في الضحايا، حيث الجاني والمجني أخوان ربطهما دم واحد وفرقتهما الخلافات، ففي كفر الشيخ انتهت خلافات الجيرة بين الأخوين بسقوط أحدهما جثة هامدة على يد شقيقه، بينما في إحدى قرى قنا أصابت لعنة الميراث شابا وقرر قتل شقيقه فور عودته من السفر، وسط حالة من الصراخ انتابت والدتهما وفي لحظة سقط الشقيق في بركة من الدم.
غرق

غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
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