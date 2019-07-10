رياضة

ماني: توقعنا تألق بنين.. وقادرون على حصد اللقب

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م
ساديو ماني
ساديو ماني
أكد النجم السنغالي ساديو ماني، أن مواجهة منتخب بلاده أمام بنين كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن ذلك كان متوقعًا قبل بداية اللقاء؛ لأن المنافس فريق قوي وقدم عروضًا جيدة ونجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي. ونجح أسود التيرانجا فى تحقيق الفوز على منتخب بنين، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30 يونيو مساء اليوم الأربعاء، فى إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ليحجز منتخب أسود التيرانجا بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة.
ويعد هذا الفوز الـ5 لمنتخب السنغال على منتخب بنين، حيث التقى المنتخبان في 7مباريات، حقق السنغال خلالها الانتصار في 5 لقاءات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في لقاء آخر. وأضاف ماني، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS: "بنين منتخب فريق قوي وعنيد، وأن فريقه كان مطالبًا بالحذر طوال المباراة، تحسبا لإحراز
اقرأ المزيد
طارق-حامد

أمير مرتضى يكشف حقيقة رحيل طارق حامد عن الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل طارق حامد لاعب الفريق الأبيض بعد أن ذكرت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب حصل على موافقة من إدارة القلعة البيضاء على الإعارة لفريق الاتحاد فى الموسم المقبل 2019- 2020. وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أيًّا كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم المقبل هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقي عروضا لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
السنغال-وبنين (8)

السنغال تخطف بطاقة التأهل لنصف النهائى من بنين

نجح المنتخب السنغالى فى تحقيق الفوز على المنتخب البنيني، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30 يونيو مساء اليوم فى إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ليحجز منتخب أسود التيرانجا بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة . ويعد هذا الفوز الـ5 لمنتخب النسغال على منتخب بنين، حيث التقى المنتخبان في 6 مباريات سابقة، حققت السنغال خلالها الانتصار في 5 لقاءات وخسرت مباراة وحيدة وتعادلت في لقاء آخر
اقرأ المزيد من الأخبار
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (4)

ساحر بنيني يتوعد ماني بالموت حال مشاركته مع السنغال

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن هناك ساحرا من بنين، توعد ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، وليفربول الإنجليزي، بأنه سيتسبب له في أزمة قلبية، وذلك حال مشاركة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أمام بنينن، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب 30 يونيو، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، حيث قال موقع «24 jours» الفرنسي، في تقرير له، إن ساحرا بنينيا هدد ساديو ماني بأنه سيتسبب في إصابته بأزمة قلبية قد تؤدي إلى وفاته، حال المشاركة أمام بنين.
السنغال-وكينيا‎ (3)

ماني يقود السنغال للتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

فوز صعب حققه المنتخب السنغالي على نظيره أوغندا بهدف مقابل لاشيء أحرزه ساديو ماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية ليتأهل أسود التيرانجا لمواجهة منتخب بنين في دور الثمانية بعدما نجح منتخب السناجب في إقصاء المغرب بركلات الترجيح. المباراة جاءت متوسطة المستوى لم يقدم نجوم منتخب السنغال فيها العرض المنتظر منهم، وأهدر السنغالي ساديو ماني ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء.
كينيا_السنغال

ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (3)

البلايلي: أمر واحد ينقص الجزائر للتتويج بأمم إفريقيا

أكد يوسف البلايلي، لاعب المنتخب الجزائري، أن فريقه يسعى لتقديم أفضل اداء ممكن في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الجميع داخل الصفوف لديه رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org