ماني: توقعنا تألق بنين.. وقادرون على حصد اللقب

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م

ساديو ماني

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، أن مواجهة منتخب بلاده أمام بنين كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن ذلك كان متوقعًا قبل بداية اللقاء؛ لأن المنافس فريق قوي وقدم عروضًا جيدة ونجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي. ونجح أسود التيرانجا فى تحقيق الفوز على منتخب بنين، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30 يونيو مساء اليوم الأربعاء، فى إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ليحجز منتخب أسود التيرانجا بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة.

ويعد هذا الفوز الـ5 لمنتخب السنغال على منتخب بنين، حيث التقى المنتخبان في 7مباريات، حقق السنغال خلالها الانتصار في 5 لقاءات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في لقاء آخر. وأضاف ماني، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS: "بنين منتخب فريق قوي وعنيد، وأن فريقه كان مطالبًا بالحذر طوال المباراة، تحسبا لإحراز