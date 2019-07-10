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قرار قضائي بإعادة انتخابات غرفة التجارة بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ م
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية دائرة الاستشكال بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات. جاء الحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المدعي في الدعوي رقح 6904 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين.
كان المرشحون أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشي تقدموا بدعوى حملت رقم 36 لسنة 20 قضائية "استشكال" اختصموا فيها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية لعدم تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتهم من محكمة القضاء الإداري بوقف إعلان نتيجة حسم انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة عن طريق التزكية وإعادة المدعين لكشوف الانتخابات
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ارتفاع-درجات-الحرارة (1)

الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. ? وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
مرور

قانون المرور الجديد.. عقوبات رادعة و100 مليار جنيه للتطبيق

بعد مرور عامين على إعداد قانون المرور الجديد من قبل وزارة الداخلية للحد من حوادث التصادم، وتقديمه للبرلمان، أعلن عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشته بشكل كامل متضمنا 96 مادة، وخروجه للنور قريبا فى بداية دور الانعقاد المقبل، إذ شهد القانون عدة جلسات استماع بحضور مستشارين وخبراء قانون، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين.
وقفة نقابة المحامين-10

«بنصفي الدارسين».. هل ينتهي التعليم المفتوح في مصر؟

أسدل البرلمان الستار على تعديلات قانون المحاماة الجديدة بعد أن كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب على مدار ثلاث سنوات ماضية، كانت هى عمر مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات داخل أروقة البرلمان، الساعات الأخيرة قبل الموافقة على القانون من حيث المبدأ شهدت شدا وجذبا بين أعضاء مجلس النواب تحديدا بشأن المادة رقم 13 من مشروع القانون التي تقضي بعدم أحقية طلاب التعليم في الالتحاق بنقابة المحامين، وهو الشرط الذى اعتبره البعض المسمار الأخير فى نعش التعليم المفتوح.
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تعدى-على-الأراضي-الزراعية

محافظ القليوبية يهنئ شبين القناطر: الأولى بالتعديات

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إن مركز شبين القناطر حصل على المركز الأول في التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفا: "نهنئ شبين القناطر بوصولها للمركز الأول في التعديات"، وعنّف المسئولين بسبب التراخي في مواجهة التعديات في كافة أنحاء المحافظة. جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وممثلى مديريات الخدمات.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

محافظ القليوبية ينتقد المحافظات الأخرى بسبب تعريفة الأجرة

انتقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، طريقة رفع التعريفة بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أنهم استعانوا بمراقبة السوق ومدى ارتفاع الأسعار، وتم تحديد التعريفة على هذا الأساس ولم يلتزموا بالتعريفة القانونية تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد، واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وممثلي مديريات الخدمات.
مقفولة-بالضبة والمفتاح -احالة العاملين -بـ 5 مراكز شباب-فى-القليوبية للتحقيق (1)

التحقيق مع موظفي 5 مراكز شباب «مغلقة» في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بـ5 مراكز شباب، وهى "حلابة والوقف وشلقان وكفر الفقهاء والصفا" ومتابعي الإدارات التابعة لها للتحقيق لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة. كانت لجنة المتابعة المشكلة برئاسة مدير عام الشباب والرياضة والعاملين بإدارة التخطيط والمتابعة وإدارة خدمة المواطنين لمتابعة مراكز الشباب التابعة لإدارات طوخ وقليوب والقناطر الخيرية للمتابعة والتأكد من سير العمل وتقديم خدماتها للجمهور، وتبين غلق المراكز سالفة الذكر فى أوقات العمل الرسمية.
مجلس-الدولة

«الإداري» يحسم خلاف المرشحين بغرفة تجارة القليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري، الخميس، بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، وإدراج أسماء 3 مرشحين مستبعدين فى كشوف المرشحين، وهم أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشى. ومن المقرر أن يتم وقف إعلان النتيجة المعلنة بالتزكية وإجراء انتخابات على مقاعد مجلس إدارة الغرفة السبت المقبل. وكان المرشحون الثلاثة تقدموا بدعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنها، ضد وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما ورئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية حملت رقم 6902/320 فى 25/5/2019 اعتراضا منهم على استبعاد أسمائهم من قوائم المرشحين.
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