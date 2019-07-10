أمير مرتضى يكشف حقيقة رحيل طارق حامد عن الزمالك

تحرير:محمد جمال ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

طارق حامد

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل طارق حامد لاعب الفريق الأبيض بعد أن ذكرت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب حصل على موافقة من إدارة القلعة البيضاء على الإعارة لفريق الاتحاد فى الموسم المقبل 2019- 2020. وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أيًّا كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم المقبل هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقي عروضا لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".

كان رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك قد علق فى وقت سابق عن الأنباء التى ترددت خلال الأيام الماضية بشأن رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور قائلا: "لا يوجد أي عروض لأي لاعب في الزمالك بما فيهم طارق حامد وفرجانى ساسى". أضاف حينها عن إعارة اللاعبين: