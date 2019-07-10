جريمة

طهارة بالمنزل.. ماذا حدث لطفل شبرا قبل «بتر عضوه الذكري»؟

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
عملية جراحية
عملية جراحية
كشفت اللجنة المشكلة من قبل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتفتيش والتحقيق فى واقعة اتهام مواطن لممرضة بالمركز الطبى بمنطي في شبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له ما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى، عن أن عملية الطهارة لم تتم داخل المركز، بل فى منزل المواطن مؤكدة فى تقريرها أنه لا يمكن إجراء عملية طهارة فى وحدة صحية أو مركز طبى كونها إحدى العمليات الصغرى التى تحتاج إمكانيات منها غرفة عمليات وهى غير موجودة فى المركز من الأساس.
وأكد الطباخ فى تصريحات لـ"التحرير" أن تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية أثبت أن الطفل دخل المركز لتلقى التطعيمات الخاصة به فقط لكن لم تجر له أى عمليات، لافتا أن والد الطفل لم يتهم المركز فى المحضر ولم يرد فى أقواله أنها أجريت
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إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.
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تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

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انتحار سائق توكتوك بسبب حالة اكتئاب في شبرا الخيمة

أقدم سائق "توكتوك" بمنطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية على التحلص من حياته، إذ شنق نفسه في صالة الشقة محل سكنه إلى أن أكتشف شقيقه الواقعة وأبلغ الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من المدعو "مصطفى م ع - 35 عاما - سائق توك توك" ومقيم عزبة بدران – دائرة القسم، بقيام شقيقه "محمود - 25 عاما - سائق توك توك" ومقيم ذات العنوان، بالانتحار شنقا داخل شقته.
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ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

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