حكاية 5 أيام بحثا أوقعت عصابة «السوزوكي» في الجيزة

تشكيل عصابي يضم 7 متهمين تخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ وقائع سرقة السيارات وتحديدا "سوزوكي فان" في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار عامين حتى كشفت المباحث المستور

تحرير:محمد الشاملي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

تشكيل عصابي - أرشيفية

عامان من السرقة، ظن خلالهما أفراد عصابة لسرقة السيارات وتحديدا "سوزوكي فان" أن سقوطهم في قبضة الشرطة أمر مستبعد، لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائمهم، بل راحوا يوسعون نشاطهم الإجرامي خارج نطاق محل سكنهم -مركز العياط جنوب محافظة الجيزة- بحثا عن جني مزيد من المال وزيادة أرصدتهم من المال الحرام غير عابئين بما يتوفر لديهم من معلومات عن حسرة ضحاياهم على سرقة سياراتهم وضياع مصدر رزقهم ما بين رب أسرة يبحث عن توفير نفقات رعيته، وشاب يخطو أولى خطواته في حياته العملية حالما بغد أفضل.

داخل إحدى قرى مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، نشأت علاقة صداقة بين شابين الأول يعمل سائقا والثاني ميكانيكي سيارات، اعتاد الصديقان أن تجمعهما جلسة أسبوعية على مقهى يحمل لكل منهما ذكريات طريفة على مدار السنوات الماضية. خلال الآونة الأخيرة مر "أحمد" ميكانيكي سيارات بأزمات مالية متتالية أفقدته روح الدعابة