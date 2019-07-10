حكاية 5 أيام بحثا أوقعت عصابة «السوزوكي» في الجيزة
تشكيل عصابي يضم 7 متهمين تخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ وقائع سرقة السيارات وتحديدا "سوزوكي فان" في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار عامين حتى كشفت المباحث المستور
تحرير:محمد الشاملي
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
تشكيل عصابي - أرشيفية
عامان من السرقة، ظن خلالهما أفراد عصابة لسرقة السيارات وتحديدا "سوزوكي فان" أن سقوطهم في قبضة الشرطة أمر مستبعد، لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائمهم، بل راحوا يوسعون نشاطهم الإجرامي خارج نطاق محل سكنهم -مركز العياط جنوب محافظة الجيزة- بحثا عن جني مزيد من المال وزيادة أرصدتهم من المال الحرام غير عابئين بما يتوفر لديهم من معلومات عن حسرة ضحاياهم على سرقة سياراتهم وضياع مصدر رزقهم ما بين رب أسرة يبحث عن توفير نفقات رعيته، وشاب يخطو أولى خطواته في حياته العملية حالما بغد أفضل.
داخل إحدى قرى مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، نشأت علاقة صداقة بين شابين الأول يعمل سائقا والثاني ميكانيكي سيارات، اعتاد الصديقان أن تجمعهما جلسة أسبوعية على مقهى يحمل لكل منهما ذكريات طريفة على مدار السنوات الماضية.
خلال الآونة الأخيرة مر "أحمد" ميكانيكي سيارات بأزمات مالية متتالية أفقدته روح الدعابة
داخل إحدى قرى مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، نشأت علاقة صداقة بين شابين الأول يعمل سائقا والثاني ميكانيكي سيارات، اعتاد الصديقان أن تجمعهما جلسة أسبوعية على مقهى يحمل لكل منهما ذكريات طريفة على مدار السنوات الماضية.
خلال الآونة الأخيرة مر "أحمد" ميكانيكي سيارات بأزمات مالية متتالية أفقدته روح الدعابة التي عُرف بها بين أصدقائه، ضاقت به الأرض بما رحبت وتقطعت به السُبل، أخرج الشاب الثلاثيني هاتفه المحمول واتصل على رفيق الدرب "مصطفى" طالبه بالحضور وتخليصه من الجلوس وحيدا على المقهى.
لم يتردد السائق في التوجه إلى المقهى ملبيا دعوة صديقه، جلسا يبحثان تردي أوضاعهما المالية، يروي الأول تعثره ماليا وحاجته الملحة للمال وأن عمله أصبح غير مجدٍ مع غلاء الأسعار، ويشكو الثاني تراكم الديون وهروبه من الديانة وفشله في سداد المبالغ المستحقة عليه.
"إحنا لازم نلاقي حل لكل مشاكلنا" يقول "أحمد" بنبرة حزينة ونظرة حادة، توقف بعدها لحظات ليخبر صديقه بما سيقدمان عليه مستقبلا بحثا عن جني المال "أنا لقيت حل.. نسرق عربيات السوزوكي الصغيرة ونبيعها... هنكسب دهب".
طرح ميكانيكي السيارات حظي بقبول صديقه، واقترح عليه بعض الأسماء لانضمامهم إلى التشكيل العصابي المزمع تشكيله، مؤكدا ضرورة أن يتنوع أفراده لأداء مختلف الأدوار ومن ثم ضمان نجاح خطتهم الشيطانية.
عامان كاملان ارتكب خلالهما 7 أشخاص -عناصر التشكيل العصابي- عشرات الوقائع بأسلوب واحد لم يتغير، وبيع السيارات المسروقة لعملائهم سيئي النية.
رويدا رويدا فكر زعيم التشكيل في توسيع نشاطه الإجرامي، واقترح على معاونيه تنفيذ عمليات خارج نطاق سكنهم -مركز العياط- لتشمل مراكز عدة في محافظتي القاهرة والجيزة مستفيدا من عدم كشف الشرطة لطبيعة نشاطهم.
آخر جرائم "عصابة السوزوكي" كانت الأسبوع الماضي عندما استولى عناصر التشكيل على سيارة تابعة لدار أيتام، وحرر المسؤول عنها محضرا بقسم شرطة العياط مستندا إلى جهاز التتبع المُثبت بالسيارة، والذي أظهر توقف السيارة بدائرة المركز.
فور إخطاره وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى بقيادة نائبه اللواء محمد الألفي وبمشاركة العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بالتنسيق مع فرقة العياط والبدرشين بقيادة العقيد علي عبدالكريم.
تحريات الرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث العياط ومعاونه النقيب باسم هنداوي توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا يضم 7 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، وأن غالبيتهم من قرية العطف.
وانطلقت مأموريات استهدفت محل احتباء الجناة، وأمكن ضبطهم وإعادة السيارة بمنطقة المتنيا في أقل من أسبوع.
المتهمون هم: "مصطفى. ز" 21 سنة، "عمرو. ز"، 28 سنة، سائقان يقيمان قرية العطف، ويقتصر دورهما على التصرف في السيارات المسروقة وبيعها، و"أحمد. ف" 29 سنة ميكانيكي سيارات مقيم قرية المتانيا، واقتصر دوره على فتح السيارات وتسهيل سرقتها، بالاشتراك مع "أحمد. س" 24 سنة، سائق مقيم قرية العطف، وشهرته "حموقة"، و"فارس. ش" 39 سنة سائق وشهرته "أبو رفعت"، و"خالد. ح" 37 سنة، و"محمد. أ" 24 سنة، سائق وشهرته "بلوظة".
أرشد المتهمون عن ارتكاب 20 واقعة، وأرشدوا عن أماكن تصريفها وأمكن إعادتها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.