محمد إمام يسافر إلى تايلاند لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

محمد إمام

يتوجه الفنان محمد إمام، في 15 يوليو الحالي إلى تايلاند، حيث من المقرر أن يصور المشاهد الخارجية في فيلمه لص بغداد هناك، رفقة أبطال العمل الآخرين وهم: "أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة". ومن المقرر قبل هذا الموعد، أن ينتهي المخرج أحمد خالد موسى من تصوير المشاهد في القاهرة، كما سيعقد جلسات عمل تحضيرية مع "أمينة"، تحضيرًا للشخصية التي تقدمها، فهي ستجسد دور البطولة النسائية إلى جانب ياسمين رئيس، وستبدأ تصوير أولى مشاهدها يوم 17 يوليو الحالي.

يشار إلى أن فيلم "لص بغداد" بطولة فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق وآخرين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون سينمائي بينهما. (اقرأ أيضًا.. أمينة خليل مع محمد إمام وياسمين رئيس في «لص بغداد») وفي سياق آخر، يستعد الزعيم