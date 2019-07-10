فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

محمد إمام يسافر إلى تايلاند لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
محمد إمام
محمد إمام
يتوجه الفنان محمد إمام، في 15 يوليو الحالي إلى تايلاند، حيث من المقرر أن يصور المشاهد الخارجية في فيلمه لص بغداد هناك، رفقة أبطال العمل الآخرين وهم: "أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة". ومن المقرر قبل هذا الموعد، أن ينتهي المخرج أحمد خالد موسى من تصوير المشاهد في القاهرة، كما سيعقد جلسات عمل تحضيرية مع "أمينة"، تحضيرًا للشخصية التي تقدمها، فهي ستجسد دور البطولة النسائية إلى جانب ياسمين رئيس، وستبدأ تصوير أولى مشاهدها يوم 17 يوليو الحالي.
يشار إلى أن فيلم "لص بغداد" بطولة فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق وآخرين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون سينمائي بينهما. (اقرأ أيضًا.. أمينة خليل مع محمد إمام وياسمين رئيس في «لص بغداد») وفي سياق آخر، يستعد الزعيم
اقرأ المزيد
تنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفيرا نوايا حسنة

فنانون بدرجة سفراء نوايا حسنة| «نيللي وآسر» الأحدث

في السنوات الأخيرة كثُر تولي فنانين من المنطقة العربية منصب سفراء النوايا الحسنة، وهو منصب تتبناه منظمة دولية، كالأمم المتحدة، وتتعاون فيه مع شخصيات بارزة في مجالاتها من أدب، وفن، ورياضة، وعلوم، ورياضة، وغيرها من المجالات المختلفة، الذين وافقوا على الإسهام في نشر جهود المنظمة الدولية، وبرامجها، وصناديقها المختلفة، التي تخدم ملايين البشر في كل بقاع الأرض، ويكون الاختيار من الأشخاص، الذين يبدون الالتزام بمخاطبة جمهور عالمي، ولديهم القدرة على ذلك في محيطهم.
أنجلينا-جولي

ديزني تكتسح دور عرض العالم.. وأنجلينا جولي رهان رابح

ما زال صراع الأفلام في شباك التذاكر لم يتوقف بعد، فيحاول كل عمل من الأعمال المتنافسة الوصول إلى أعلى إيرادات في عام 2019، ولكن اكتسحت فئة أفلام ديزني دور العرض في النصف الأول من عام 2019 محققة 5.7 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فما زالت في الصدارة حتى الآن، ويلعب القائمون على الشركة على بعض العناصر التي تفتقر إليها الشركات الأخرى؛ مثل الإثارة والتشويق، مع استخدام إضاءة بألوان مميزة، بمعنى آخر "ديزني" تعلم جيدًا كيف تقوم بصناعة سينمائية متنوعة، لا تجعل مشاهديها يشعرون بالملل.
ولاد رزق

طارق العريان: انتهاء تصوير «ولاد رزق 2»

أعلن المخرج طارق العريان انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل. ونشر العريان صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تضم أبطال الفيلم، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى". ويستكمل حاليا عمليات مكساج ومونتاج للفيلم، كما يجهز لطرح بروموهات تشويقية ضمن الحملة الدعائية له، ويحرص النجوم المشاركون في العمل على الترويج له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور من الكواليس، لتحميس الجمهور للعمل.
اقرأ المزيد من الأخبار
عادل-امام

بعد 11 عاما.. عادل إمام يقدم فيلما جديدا مع ابنه

يستعد الزعيم عادل إمام، لتقديم فيلم مع ابنه محمد، يدور في إطار كوميدي لايت، وهو من تأليف الكاتب محمد صلاح العزب. الفيلم يحمل اسما مبدئيا وهو "الواد وأبوه"، ومازال الزعيم يبحث عن اسم آخر يحمل طابعًا كوميديا "خفيفًا"، ومن المنتظر أن يشهد الفيلم مشاركة واسعة من النجمات، اللاتي سيقفن كضيوف شرف أمام عادل أمام وابنه، كما أن الفيلم سيكون من إخراج رامي إمام. ومن المقرر أن يضع صناع العمل خطة جدول لتصويره بعد الانتهاء من التعاقدات، حيث سينطلق التصوير من الجونة؛ لأن الأحداث أغلبها تدور هناك.
امينة-خليل (2)

أمينة خليل مع محمد إمام وياسمين رئيس في «لص بغداد»

يستعد الفنان محمد إمام خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير فيلمه "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، حيث صور منه 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. واستقر صناع "لص بغداد" على الفنانة أمينة خليل، لتجسد البطولة النسائية ضمن أحداث الفيلم إلى جانب النجمة ياسمين رئيس، حيث تعاقدت "أمينة" بشكل رسمي مع شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للعمل خلال الأيام الماضية، وتحضر حاليًا مع الاستايلست ملابس الشخصية التى تقدمها فى الفيلم، لتصبح جاهزة مباشرة للتصوير.
مسلسل-قيد-عائلى

7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
عادل-امام

عادل إمام معلق مباراة بين يسرا وحسين فهمي(مقطع نادر)

شارك محمد إمام جمهوره بفيديو نادر لوالده الفنان عادل إمام، وهو يقوم بدور معلق رياضي لمبارة كرة قدم بين مجموعة من الفنانين ضمن برنامج "دوري النجوم" الذي كان يقدّمه الإعلامي الراحل طارق حبيب والمخرج الراحل محمد إبراهيم، وعُرض على شاشة التليفزيون المصري في شهر رمضان المبارك عام 1988. ضمت الحلقة مجموعة من المشاهير منهم: لبلبة، إمام عمر، يسرا، أحمد عبدالوهاب، حسين فهمي، هشام فؤاد، سعيد شيمي، محمد عبدالعزيز، هاني لاشين، عمر عبدالعزيز، ليلى علوي، وغيرهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org