وائل جمعة يتغنى بـ«ماني»: يقترب من الكرة الذهبية

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

وائل جمعة

أكد وائل جمعة، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، أن السنغالي ساديو ماني، نجح حتى الآن في تقديم مستويات رائعة مع منتخب بلاده، وكان من أهم أسباب تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأضاف الصخرة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن ماني يكمل مسيرة تألقه في الموسم المنقضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإذا تمكن من الفوز مع السنغال بلقب بطولة إفريقيا سيكون مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 2019.

وواصل ماني تألقه في كأس أمم إفريقيا الحالي في مواجهة بنين، اليوم الاربعاء، وتمكن من تسجيل هدفين، بطريقة رائعة لكن تم إلغاؤهما بداعي التسلل. ونجح أسود التيرانجا فى تحقيق الفوز على منتخب بنين، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30