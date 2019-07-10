رياضة

وائل جمعة يتغنى بـ«ماني»: يقترب من الكرة الذهبية

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
وائل جمعة
وائل جمعة
أكد وائل جمعة، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، أن السنغالي ساديو ماني، نجح حتى الآن في تقديم مستويات رائعة مع منتخب بلاده، وكان من أهم أسباب تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأضاف الصخرة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن ماني يكمل مسيرة تألقه في الموسم المنقضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإذا تمكن من الفوز مع السنغال بلقب بطولة إفريقيا سيكون مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 2019.
وواصل ماني تألقه في كأس أمم إفريقيا الحالي في مواجهة بنين، اليوم الاربعاء، وتمكن من تسجيل هدفين، بطريقة رائعة لكن تم إلغاؤهما بداعي التسلل. ونجح أسود التيرانجا فى تحقيق الفوز على منتخب بنين، بهدف نظيف سجله إدريسا الاجابى فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد 30
اقرأ المزيد
نيجيريا_جنوب_أفريقيا (2)

نيجيريا تخطف فوزا قاتلا من جنوب إفريقيا

حقق منتخب نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد القاهرة فى إطار ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ووصلت نيجيريا إلى هذا الدور بعد فوزها على منتخب الكاميرون في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويعد هذا الفوز الـ7 لمنتخب نيجيريا فى مواجهاته أمام جنوب إفريقيا حيث تعد مباراة اليوم هي رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مباراتين فقط.
عصام-الشوالي (2)

لماذا لم يعلق على لقاء النسور والأولاد؟..الشوالي يرد

كشف المعلق الرياضي عصام الشوالي سبب عدم تعليقه على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث فوجئت الجماهير بأن المغربي جواد بده هو الذي يعلق على المباراة رغم أن قناة "بين سبورت" أعلنت في وقت سابق أن الشوالي هو الذي سيعلق على المباراة. وكتب الشوالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف لن أستطيع التعليق على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بسبب وعكة صحية مفاجئة على مستوى الصوت".
أجواء-الجماهير-المصرية (15)

رسائل غاضبة من الجماهير للاعبي المنتخب (صور)

شهدت مباراة نيجيريا والسنغال التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعليق لافتة من الجماهير المصرية التي تحضر المباراة من الملعب على واجهة مدرجات الدرجة الثالثة العلوية وجهت من خلالها رسالة شديدة اللهجة للاعبي المنتخب الوطني بعد خروجهم مبكرا من البطولة على يد منتخب جنوب إفريقيا الذي فاز في لقاء الفريقين في دور الـ16 بهدف دون رد. الجماهير التي حضرت اللقاء كتبت على اللافتة: "لم تكونوا رجالا" في إشارة إلى ظهورهم بمستوى متواضع خلال مشوار المنتخب في البطولة بعد الخروج المفاجئ أمام جنوب إفريقيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (7)

وائل جمعة عن خروج مصر: المنتخب ده آخره كده

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الخروج المهين لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا، قائلا: «المنتخب ده آخره كده». ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش.
منتخب-السنغال‎ (2)

ساديو مانى يواصل هوايته في إهدار ركلات الجزاء

واصل ساديو مانى لاعب وسط المنتخب السنغالى ونجم ليفربول الإنجليزى هوايته في إهدار ضربات الجزاء مع منتخب أسود الترينجا بعدما سدد مساء اليوم ركلة جزاء ارتدت من القائم في لقاء أوغندا، الذي أقيم على استاد القاهرة، فى إطار دور الـسادس عشر من عمر بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 حتى 19 مايو . وحصل مانى على ضربة جزاء فى الدقيقة 61من عمر المباراة ليسددها فى القائم ويضيع فرصة على أسود الترينجا بتعزيز تقدمهم بهدف آخر، وليست المرة الأولى التى يهدر فيها النجم النسغالى ضربة جزاء فى البطولة الإفريقية، إذ سبق له إهدار واحدة في لقاء كينيا.
محمد-صلاح )

أجيري: محمد صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في هذه الحالة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يملك فرصة قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب العالم لعام 2019. وأضاف اجيري، خلال تصريحاته مساء الأربعاء لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن صلاح يجتهد ويكافح بكل قوة للمنافسة على الكرة الذهبية عن العام الحالي، معلقًا: «أرى أن صلاح قريب من هذا الحلم خاصة إذا تمكن من قيادة منتخب مصر للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية 2019».
السنغال-وكينيا‎ (3)

سيسيه يكشف سر موافقته على تسديد ماني لركلة الجزاء

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فوز فريقه على كينيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، كان في غاية الأهمية لتأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولتعويض المستوى الذي ظهر به أمام محاربي الصحراء قبل المرحلة المقبلة. وحقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org