جريمة

القبض على قاتل طفلة ووالدها وحرق جثتهما بحلوان

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
الطفلة المجني عليها
الطفلة المجني عليها
قتل وحرق جثة بائع وطفلته كانت حديث الجميع في مدينة حلوان بعد أن عثر على جثتهما داخل شقتهما في منطقة المثلث، جريمة بشعة كشف غموضها مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم هاني أبو علم بعد ضبط المتهم جار المجني عليه (البائع) لوجود خلافات بينهما وأنه قتل الطفلة بعد أن شاهدته يوثق والدها بالحبال فقام بالتخلص منها خوفا من افتضاح أمره. المجني عليه يُدعى "أحمد ش"، يعمل بائع بطيخ وعمره 38 سنة، يعيش بصحبة ابنته ملك تبلغ من العمر 10 سنوات بعد انفصاله عن زوجته "أمل. ح"، 29 سنة، عقب خروجه من السجن بعد حبسه في قضية خطف وتعذيب.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارًا، من المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، يفيد بالعثور على جثة بائع بطيخ، في مقتبل العقد الرابع من العمر، وابنته في عمر 10 سنوات، مقتولين وبهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد داخل شقتهما. وبالانتقال والفحص، تبين وجود
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النائب-صلاح-عيسى

ننشر نص تحقيقات رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

حصلت "التحرير" على نص التحقيقات المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاتهامه بطلب وتلقي رشاوي لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة، أمس الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
تشكيل-عصابة

حكاية 5 أيام بحثا أوقعت عصابة «السوزوكي» في الجيزة

عامان من السرقة، ظن خلالهما أفراد عصابة لسرقة السيارات وتحديدا "سوزوكي فان" أن سقوطهم في قبضة الشرطة أمر مستبعد، لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائمهم، بل راحوا يوسعون نشاطهم الإجرامي خارج نطاق محل سكنهم -مركز العياط جنوب محافظة الجيزة- بحثا عن جني مزيد من المال وزيادة أرصدتهم من المال الحرام غير عابئين بما يتوفر لديهم من معلومات عن حسرة ضحاياهم على سرقة سياراتهم وضياع مصدر رزقهم ما بين رب أسرة يبحث عن توفير نفقات رعيته، وشاب يخطو أولى خطواته في حياته العملية حالما بغد أفضل.
طهارة-طفل

طهارة بالمنزل.. ماذا حدث لطفل شبرا قبل «بتر عضوه الذكري»؟

كشفت اللجنة المشكلة من قبل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتفتيش والتحقيق فى واقعة اتهام مواطن لممرضة بالمركز الطبى بمنطي في شبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له ما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى، عن أن عملية الطهارة لم تتم داخل المركز، بل فى منزل المواطن مؤكدة فى تقريرها أنه لا يمكن إجراء عملية طهارة فى وحدة صحية أو مركز طبى كونها إحدى العمليات الصغرى التى تحتاج إمكانيات منها غرفة عمليات وهى غير موجودة فى المركز من الأساس.
انتحار-شاب-بعين-شمس‎ (1)

«ميمي».. شاب عاش خادما لوالدته وشنق نفسه بجوار جثتها

منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا وهو لا يرى سوى والدته التي عكفت على تربيته وخدمته وهو صغير وعندما وصلت من العمر أرذله وداهمت الأمراض جسدها الواهن الضعيف قام هو برعايتها ليل نهار لا يكل ولا يمل وضحى بالعمل والزواج من أجل والدته التي كانت بالنسبة له روحه التي سكنت جسده وتتجسد الحياة في شخصها، تعلق بها وصارت الهواء الذي يتنفسه ولكن كان للقدر رأي آخر إذ ماتت السيدة العجوز فما كان من الشاب إلا أن لحق بها، ففي لحظات أمسك بحبل ووضعه حول عنقه وعلق طرفه في السقف ليسقط جثة هامدة بجوار والدته في مشهد درامي حزين.
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مشاجرة - أرشيفية

القبض على 20 شخصا في مشاجرة بعد مقتل آخر ببني سويف

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، كردونا أمنيا بمنشأة ناصر بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الأطفال؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع شاب متأثرا بإصابته. وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة. م"، 25 سنة، مقيم بمنشأة ناصر التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
خطف- (2)

"خلافات وفدية وعقم".. جرائم خطف ضحيتها "أحباب الله"

فدية وخلافات وآثار، وعدم القدرة على الإنجاب، جرائم ترتكب ضحيتها "أحباب الله" جرائم خطف الأطفال طلت بوجهها القبيح في الآونة الأخيرة وشهد العام الحالي العديد من الجرائم كان أشهرها والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب لشاب من منطقة الواحات قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية الحقيقية الواقعة، سبقتها واقعة خطف طفل وذبح بعدما طلب الخاطفون مقايضة الطفل بتمثالين أثريين من والده، وآخر تلك الجرائم كانت في مستشفى قصر العيني بعدما خطفت سيدة رضيعا لعدم قدرتها على الإنجاب.
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«دفنه في حفرة».. سائق يقتل عاملًا انتقامًا لشرف عمه

تمكن رجال مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء عامل بمزرعة دواجن يوم عيد الفطر، حيث تبين أن وراء الاختفاء جريمة قتل أقدمَّ عليها سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر؛ بعدما أنهى حياة المجني عليه ودفنه في أرض مزرعة دواجن، انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط المتهم وزوجة عمه، فيما جرى ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
طعن

بسبب الزحام.. مقتل سائق كارو بمطواة في سوق بالمنصورة

شهدت سوق الجملة بمدينة المنصورة، اليوم السبت، مشاجرة دموية بين تاجر يقود سيارة محملة بالبطيخ وسائق عربة كارو، اختلفا على أولوية المرور، ما تطور إلى تشابك بالأيدي وصفع سائق الكارو صاحب البطيخ بالكرباج، ليرد عليه الأخير بطعنة بسلاح أبيض فيسقط قتيلا. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بوصول "عماد. س. ب"، 27 عامًا، مقيم بسندوب، إلى مستشفى المنصورة الدولي، مصابا بطعنة في الصدر وكدمات، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.
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