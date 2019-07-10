القبض على قاتل طفلة ووالدها وحرق جثتهما بحلوان

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

الطفلة المجني عليها

قتل وحرق جثة بائع وطفلته كانت حديث الجميع في مدينة حلوان بعد أن عثر على جثتهما داخل شقتهما في منطقة المثلث، جريمة بشعة كشف غموضها مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم هاني أبو علم بعد ضبط المتهم جار المجني عليه (البائع) لوجود خلافات بينهما وأنه قتل الطفلة بعد أن شاهدته يوثق والدها بالحبال فقام بالتخلص منها خوفا من افتضاح أمره. المجني عليه يُدعى "أحمد ش"، يعمل بائع بطيخ وعمره 38 سنة، يعيش بصحبة ابنته ملك تبلغ من العمر 10 سنوات بعد انفصاله عن زوجته "أمل. ح"، 29 سنة، عقب خروجه من السجن بعد حبسه في قضية خطف وتعذيب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارًا، من المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، يفيد بالعثور على جثة بائع بطيخ، في مقتبل العقد الرابع من العمر، وابنته في عمر 10 سنوات، مقتولين وبهما آثار حروق في أنحاء متفرقة من الجسد داخل شقتهما. وبالانتقال والفحص، تبين وجود