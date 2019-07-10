رياضة

رسائل غاضبة من الجماهير للاعبي المنتخب (صور)

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م
جماهير مصر
جماهير مصر
شهدت مباراة نيجيريا والسنغال التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعليق لافتة من الجماهير المصرية التي تحضر المباراة من الملعب على واجهة مدرجات الدرجة الثالثة العلوية وجهت من خلالها رسالة شديدة اللهجة للاعبي المنتخب الوطني بعد خروجهم مبكرا من البطولة على يد منتخب جنوب إفريقيا الذي فاز في لقاء الفريقين في دور الـ16 بهدف دون رد. الجماهير التي حضرت اللقاء كتبت على اللافتة: "لم تكونوا رجالا" في إشارة إلى ظهورهم بمستوى متواضع خلال مشوار المنتخب في البطولة بعد الخروج المفاجئ أمام جنوب إفريقيا.
كما رفع بعض الجماهير لافتات ورقية مكتوبا عليها حداد على المنتخب باللون الأسود، تعبيرًا عن حالة الغضب التي انتابتهم نتيجة خروج المنتخب من البطولة. وشهدت الساعات التالية لخروج مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية تقديم المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة
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نيجيريا_جنوب_أفريقيا (2)

نيجيريا تخطف فوزا قاتلا من جنوب إفريقيا

حقق منتخب نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد القاهرة فى إطار ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ووصلت نيجيريا إلى هذا الدور بعد فوزها على منتخب الكاميرون في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويعد هذا الفوز الـ7 لمنتخب نيجيريا فى مواجهاته أمام جنوب إفريقيا حيث تعد مباراة اليوم هي رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مباراتين فقط.
عصام-الشوالي (2)

لماذا لم يعلق على لقاء النسور والأولاد؟..الشوالي يرد

كشف المعلق الرياضي عصام الشوالي سبب عدم تعليقه على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث فوجئت الجماهير بأن المغربي جواد بده هو الذي يعلق على المباراة رغم أن قناة "بين سبورت" أعلنت في وقت سابق أن الشوالي هو الذي سيعلق على المباراة. وكتب الشوالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف لن أستطيع التعليق على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بسبب وعكة صحية مفاجئة على مستوى الصوت".
وائل-جمعة

وائل جمعة يتغنى بـ«ماني»: يقترب من الكرة الذهبية

أكد وائل جمعة، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، أن السنغالي ساديو ماني، نجح حتى الآن في تقديم مستويات رائعة مع منتخب بلاده، وكان من أهم أسباب تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأضاف الصخرة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن ماني يكمل مسيرة تألقه في الموسم المنقضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإذا تمكن من الفوز مع السنغال بلقب بطولة إفريقيا سيكون مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 2019.
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

مفاجأة بخصوص الشرط الجزائي في عقد أجيري

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف ايهاب لهيطة المدير السابق للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، الذي تمت إقالته هو وجهازه المعاون بعد الخروج من الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا، لن يحصل على شرط جزائي بعد فسخ عقده مع المنتخب بقرار من المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق الذي تقدم هو الآخر باستقالته. بعد خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على استاد القاهرة، ليتأهل منتخب الأولاد لمواجهة منتخب نيجيريا في دور الثمانية.
محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
مصر-والكونغو (3)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يونيو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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