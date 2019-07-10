رسائل غاضبة من الجماهير للاعبي المنتخب (صور)

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

جماهير مصر

شهدت مباراة نيجيريا والسنغال التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعليق لافتة من الجماهير المصرية التي تحضر المباراة من الملعب على واجهة مدرجات الدرجة الثالثة العلوية وجهت من خلالها رسالة شديدة اللهجة للاعبي المنتخب الوطني بعد خروجهم مبكرا من البطولة على يد منتخب جنوب إفريقيا الذي فاز في لقاء الفريقين في دور الـ16 بهدف دون رد. الجماهير التي حضرت اللقاء كتبت على اللافتة: "لم تكونوا رجالا" في إشارة إلى ظهورهم بمستوى متواضع خلال مشوار المنتخب في البطولة بعد الخروج المفاجئ أمام جنوب إفريقيا.

كما رفع بعض الجماهير لافتات ورقية مكتوبا عليها حداد على المنتخب باللون الأسود، تعبيرًا عن حالة الغضب التي انتابتهم نتيجة خروج المنتخب من البطولة. وشهدت الساعات التالية لخروج مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية تقديم المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة