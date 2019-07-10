جريمة

ننشر نص تحقيقات رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

تحرير:أحمد الزغبي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
النائب صلاح عيسى
النائب صلاح عيسى
حصلت "التحرير" على نص التحقيقات المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاتهامه بطلب وتلقي رشاوي لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة، أمس الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
كشفت التحريات طلب النائب صلاح عيسى مليون جنيه من المتهمين "رمضان. إ" و"لطفي. ف" مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بوساطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب المبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وجاء في تحقيقات النيابة العامة
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طفلة-حلوان‎

القبض على قاتل طفلة ووالدها وحرق جثتهما بحلوان

قتل وحرق جثة بائع وطفلته كانت حديث الجميع في مدينة حلوان بعد أن عثر على جثتهما داخل شقتهما في منطقة المثلث، جريمة بشعة كشف غموضها مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم هاني أبو علم بعد ضبط المتهم جار المجني عليه (البائع) لوجود خلافات بينهما وأنه قتل الطفلة بعد أن شاهدته يوثق والدها بالحبال فقام بالتخلص منها خوفا من افتضاح أمره. المجني عليه يُدعى "أحمد ش"، يعمل بائع بطيخ وعمره 38 سنة، يعيش بصحبة ابنته ملك تبلغ من العمر 10 سنوات بعد انفصاله عن زوجته "أمل. ح"، 29 سنة، عقب خروجه من السجن بعد حبسه في قضية خطف وتعذيب.
تشكيل-عصابة

حكاية 5 أيام بحثا أوقعت عصابة «السوزوكي» في الجيزة

عامان من السرقة، ظن خلالهما أفراد عصابة لسرقة السيارات وتحديدا "سوزوكي فان" أن سقوطهم في قبضة الشرطة أمر مستبعد، لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائمهم، بل راحوا يوسعون نشاطهم الإجرامي خارج نطاق محل سكنهم -مركز العياط جنوب محافظة الجيزة- بحثا عن جني مزيد من المال وزيادة أرصدتهم من المال الحرام غير عابئين بما يتوفر لديهم من معلومات عن حسرة ضحاياهم على سرقة سياراتهم وضياع مصدر رزقهم ما بين رب أسرة يبحث عن توفير نفقات رعيته، وشاب يخطو أولى خطواته في حياته العملية حالما بغد أفضل.
طهارة-طفل

طهارة بالمنزل.. ماذا حدث لطفل شبرا قبل «بتر عضوه الذكري»؟

كشفت اللجنة المشكلة من قبل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتفتيش والتحقيق فى واقعة اتهام مواطن لممرضة بالمركز الطبى بمنطي في شبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له ما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى، عن أن عملية الطهارة لم تتم داخل المركز، بل فى منزل المواطن مؤكدة فى تقريرها أنه لا يمكن إجراء عملية طهارة فى وحدة صحية أو مركز طبى كونها إحدى العمليات الصغرى التى تحتاج إمكانيات منها غرفة عمليات وهى غير موجودة فى المركز من الأساس.
انتحار-شاب-بعين-شمس‎ (1)

«ميمي».. شاب عاش خادما لوالدته وشنق نفسه بجوار جثتها

منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا وهو لا يرى سوى والدته التي عكفت على تربيته وخدمته وهو صغير وعندما وصلت من العمر أرذله وداهمت الأمراض جسدها الواهن الضعيف قام هو برعايتها ليل نهار لا يكل ولا يمل وضحى بالعمل والزواج من أجل والدته التي كانت بالنسبة له روحه التي سكنت جسده وتتجسد الحياة في شخصها، تعلق بها وصارت الهواء الذي يتنفسه ولكن كان للقدر رأي آخر إذ ماتت السيدة العجوز فما كان من الشاب إلا أن لحق بها، ففي لحظات أمسك بحبل ووضعه حول عنقه وعلق طرفه في السقف ليسقط جثة هامدة بجوار والدته في مشهد درامي حزين.
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طعن-بالسكين

اعترض على سعر الأنبوبة.. بائع يقتل معلما بالإسكندرية

عاقب بائع أسطوانات بوتاجاز في العقد الرابع من العمر جاره "المُعلم" الستيني بالقتل، إذ سدد له طعنات نافذة، بعد أن قام الأخير بتقديم شكوى ضده احتجاجا على عدم التزام الأول بالأسعار المقررة والرسمية بتسعيرة أنبوبة البوتاجاز، حيث نشبت بينهما مشادة قوية في محل سكنيهما بمنطقة المندرة، بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، فيما لقى "المُعلم" مصرعه بسبب طعنة في القلب وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من محل سكنه بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
محكمة

السجن سنة لعاطل أشعل النيران في سايبر بسبب 5 جنيهات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور، والدكتور محمود عبد الله نصر، ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح بالسجن سنة للمدعو "إ.ح.ع" عاطل، لاتهامه بحرق سايبر كل من "س.ع.س" و"ع.س.م". تعود الواقعة في القضية 7139 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، والمقيدة برقم 365 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ بحريق سايبر بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

بـ«مسدس لعبة».. شخصان يستوليان على أموال مكتب سفريات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط مرتكب واقعة سرقة مالك مكتب سفريات، حيث هاجم المكتب مستخدما "مسدس بلاستيكي" واستولى على 6 آلاف دولار. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود بلاغًا من صاحب مكتب سفريات بمنطقة المندرة بحرى، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بأنه حال تواجده بمكتبه فوجئ بحضور أحد الأشخاص وتوجد بينهما معاملات مالية وبصحبته شخص آخر مجهول وقاما بإشهار سلاح نارى والاستيلاء منه على مبلغ 6 آلاف دولار أمريكى وهاتف محمول.
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