دانييلي دي روسي يفكر في اعتزال كرة القدم

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

دي روسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء أن الدولي الإيطالي المخضرم دانييلي دي روسي لاعب خط وسط فريق روما الإيطالي الذي رفض النادي تمديد تعاقده يقترب من إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، حيث نشرت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن دي روسي يفكر بشكل جاد في كتابة السطر الأخير لمسيرته مع الساحرة المستديرة. كما أكدت سكاي تقارير صحيفة إلـ تيمبو الإيطالية التي كانت لها السبق في الكشف عن لاعب خط الوسط المخضرم دي روسي سيعلق حذاءه قريبًا ويتوجه إلى عالم التدريب.

وكان دانييلي دي روسي قد أنهى علاقته الطويلة مع نادي روما في شهر مايو بعدما رفض النادي الإيطالي تمديد عقده والذي انتهى بنهاية الموسم الجاري، وتم ربطه بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، أو بوكا جونيورز، علمًا بأن والد نجم الذئاب السابق يتولى مسؤولية فريق بريمافيرا. ويبلغ دانييلي دي روسي 36 عامًا، حيث شارك