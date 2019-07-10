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محمد رمضان ينشر صورة جديدة له مع سعد لمجرد

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، ويبدو أنها مأخوذة من كليب الأغنية التي سيقدمانها معًا، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (انساي).. ثقة في الله نجاح". ويتواجد رمضان مع لمجرد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا. لمجرد واجه اتهامات اعتداء جنسي من فتيات فرنسيات، وبعض القضايا مازالت قيد التحقيق فيها، وقد سبق أن أعلن "رمضان" تضامنه مع النجم المغربي، في عدة رسائل وجهها له عبر "إنستجرام"،
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نيكي ميناج

لماذا انسحبت نيكي ميناج من مهرجان جدة العالمي؟

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تعرف على تفاصيل ألبوم هيثم شاكر الجديد

اقترب المطرب هيثم شاكر من طرح أحدث ألبوماته، ومن المقرر أن يطرحه في أغسطس المقبل، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسمه، ويضم 12 أغنية، وهي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا". ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم "أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، شريف مكاوي، نادر عبد الله، أحمد إبراهيم، وليد سعد، أمير طعيمة، رمضان محمد، شادي حسن، أحمد وجيه، محمد رفاعي، تامر علي"، وغيرهم.
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محمد-رمضان (6)

شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.
محمد رمضان

شاهد محمد رمضان وسعد لمجرد في كواليس أغنيتهما

نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على حسابه بموقع «إنستجرام» فيديو يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، من كواليس تسجيل الديو الغنائي الذى يجمعهما، والذى سبق وأعلن عنه «رمضان» فى مارس الماضي، إذ قال حينها إنه يحضر مفاجأة مع «لمجرد»، وسيتم تصوير الفيديو كليب فى فرنسا. وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء، والذى ظهر فيه جالسا إلى جوار سعد لمجرد وهو يلعب على البيانو: «جاهزين.. مع أخويا سعد لمجرد». الأغنية تأجل طرحها بسبب ظروف المطرب المغربي، والتحقيق معه فى قضايا بتهمة الاعتداء على نساء، ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.
محمد-رمضان (6)

شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.
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«القومي للمرأة» يتلقى عشرات الشكاوى ضد ياسمين صبري

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