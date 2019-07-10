محمد رمضان ينشر صورة جديدة له مع سعد لمجرد

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، ويبدو أنها مأخوذة من كليب الأغنية التي سيقدمانها معًا، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (انساي).. ثقة في الله نجاح". ويتواجد رمضان مع لمجرد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".

ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا. لمجرد واجه اتهامات اعتداء جنسي من فتيات فرنسيات، وبعض القضايا مازالت قيد التحقيق فيها، وقد سبق أن أعلن "رمضان" تضامنه مع النجم المغربي، في عدة رسائل وجهها له عبر "إنستجرام"،