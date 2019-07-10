في سابقة.. المعارضة الجزائرية تفوز برئاسة البرلمان

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

سليمان شنين

صوّت أغلبية نواب البرلمان في الجزائر، اليوم الأربعاء، لاختيار النائب سليمان شنين من حركة البناء المعارضة، رئيسا للبرلمان، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت، أن فوز المعارضة الجزائرية بمنصب رئاسة البرلمان يعد سابقة من نوعها، إذ يُعد هذا المنصب مهمًّا، لأن الشخص الذي يتسلمه يًصبح هو "الرجل الثالث" في الدولة بعد الرئيس ورئيس الوزراء. وحصل سليمان شنين على دعم الكتل النيابية عن الموالاة فيما قاطعت حركة "حمس" الجلسة، بالإضافة إلى أحزاب ائتلاف البديل الديمقراطي.

وقال سليمان شنين في كلمة له عقب انتخابه رئيسا للبرلمان، إن "الشعب قادر على توحيد صفوفه للخروج من الأزمة، وعلينا أن نعطي الأمل ونقدم لشعبنا الثقة في مؤسساته"، مضيفا "هذا الحراك السلمي أبهر العالم وعلينا أن ندعمه"، بحسب "العربية . نت".وانطلقت في وقت سابق عملية انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان الجزائري بعد