سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل الخسوف هو بداية الشهور الهجرية؟.. البحوث تجيب

يستغرق القمر منذ دخوله منطقة ظل الأرض ثم خروجه منها ساعتين وتسعا وخمسين دقيقة تقريبا، وهذه هي الفترة الزمنية المهمة بالنسبة للمشاهد والتي يستطيع خلالها رؤية مراحل الخسوف
تحرير:محمد فتحي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
خسوف القمر _ صورة أرشيفية
خسوف القمر _ صورة أرشيفية
أصدر معهد البحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، بيانًا قال فيه، إن العالم يشهد خسوفًا جزئيا للقمر، الثلاثاء المقبل، إذ يُرى هذا الخسوف في المناطق التالية: «أستراليا– قارة آسيا عدا الشمال الشرقي منها، وقارة إفريقيا، وقارة أوروبا عدا شمال إسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية». وتستغرق مراحل الخسوف كلها منذ اقتران القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وأخيرًا مغادرتها لها لينتهي الخسوف تمامًا مدة قدرها خمس ساعات وثمانيا وثلاثين دقيقة تقريبًا.
أما الفترة التي يستغرقها القمر منذ دخوله منطقة ظل الأرض ثم خروجه منها فهي ساعتان وتسع وخمسون دقيقة تقريبًا، وهذه هي الفترة الزمنية المهمة بالنسبة للمشاهد والتي يستطيع خلالها رؤية مراحل الخسوف، حيث إنه لا يستطيع مشاهدة فترة دخول القمر منطقة شبه الظل بالعين المجردة. وفيما يلي استعراض لتوقيتات مراحل الخسوف: -
اقرأ المزيد
وقفة نقابة المحامين-10

«بنصفّي الدارسين».. هل ينتهي التعليم المفتوح في مصر؟

أسدل البرلمان الستار على تعديلات قانون المحاماة الجديدة بعد أن كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب على مدار ثلاث سنوات ماضية، كانت هى عمر مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات داخل أروقة البرلمان، الساعات الأخيرة قبل الموافقة على القانون من حيث المبدأ شهدت شدا وجذبا بين أعضاء مجلس النواب تحديدا بشأن المادة رقم 13 من مشروع القانون التي تقضي بعدم أحقية طلاب التعليم في الالتحاق بنقابة المحامين، وهو الشرط الذى اعتبره البعض المسمار الأخير فى نعش التعليم المفتوح.
الحكم على قضية تيران وصنافير بمجلس الدولة-6

قرار قضائي بإعادة انتخابات غرفة التجارة بالقليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية دائرة الاستشكال بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات. جاء الحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المدعي في الدعوي رقح 6904 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين.
ارتفاع-درجات-الحرارة (1)

الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. ? وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
اقرأ المزيد من الأخبار
كسوف-الشمس

ما علاقة الكسوف والخسوف بالشهور؟.. البحوث الفلكية تجيب

يشهد العالم كسوفا كليا للشمس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، في نهاية شهر شوال لعام 1440 هـجريا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1440 هجريا، إذ يمكن رؤيته في كل من المناطق التالية: «أمريكا الجنوبية– شرق أوقيانوسيا– المحيط الباسفيكي»، كما يرى كليا في «شيلي، والأرجنتين». ولن يُرى هذا الكسوف في مصر، وكذلك لن يُرى في المنطقة العربية في أي مرحلة من مراحله لحدوثه ليلًا، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وستا وخمسين دقيقة تقريبًا.
ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (4)

مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
إسعاف-كفر-الشيخ-ترفع-حالة-الطوارئ (2)

25 سيارة إسعاف بمحيط شاشات عرض أمم إفريقيا بكفرالشيخ

قال الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة الإفريقية مساء الجمعة، إذ سيتم الدفع بـ25 سيارة إسعاف بالأماكن التى يوجد بها شاشات عرض للمباراة بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف حال حدوث أي طارئ. وأضاف مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، لـ"التحرير" أن جميع السيارات فى حالة استنفار لتأمين جميع طرق المحافظة.
مجدي-عاشور (1)

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط (فيديو)

أفتى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن مشاهدة كرة القدم حلال ومن المباحات لأنها تروح عن النفس، بشرط أن لا تخل بالواجبات مثل الصلاة أو العمل. جاء ذلك من خلال مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الجمعة، ردًّا على سؤال أحد المواطنين بشأن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. وقال عاشور، إنه لا يجوز التخاذل في العمل أو تأجيل الصلاة بسبب مشاهدة مباريات كرة القدم، فالتحريم هنا يعود إلى الإهمال في الواجبات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org