رياضة

لماذا لم يعلق على لقاء النسور والأولاد؟..الشوالي يرد

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
الشوالي
الشوالي
كشف المعلق الرياضي عصام الشوالي سبب عدم تعليقه على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث فوجئت الجماهير بأن المغربي جواد بده هو الذي يعلق على المباراة رغم أن قناة "بين سبورت" أعلنت في وقت سابق أن الشوالي هو الذي سيعلق على المباراة. وكتب الشوالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف لن أستطيع التعليق على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بسبب وعكة صحية مفاجئة على مستوى الصوت".
وأضاف المعلق التونسي الشهير: "أعتذر لكل المتابعين والمشاهدين عن عدم قدرتي على التعليق على المباراة، ألقاكم في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله". وتقام حاليا ثاني مباريات دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخب نيجيريا ونظيره الجنوب إفريقي والفائز من هذه المباراة سيلتقي في نصف النهائي مع
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نيجيريا تخطف فوزا قاتلا من جنوب إفريقيا

حقق منتخب نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد القاهرة فى إطار ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ووصلت نيجيريا إلى هذا الدور بعد فوزها على منتخب الكاميرون في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويعد هذا الفوز الـ7 لمنتخب نيجيريا فى مواجهاته أمام جنوب إفريقيا حيث تعد مباراة اليوم هي رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مباراتين فقط.
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رسائل غاضبة من الجماهير للاعبي المنتخب (صور)

شهدت مباراة نيجيريا والسنغال التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعليق لافتة من الجماهير المصرية التي تحضر المباراة من الملعب على واجهة مدرجات الدرجة الثالثة العلوية وجهت من خلالها رسالة شديدة اللهجة للاعبي المنتخب الوطني بعد خروجهم مبكرا من البطولة على يد منتخب جنوب إفريقيا الذي فاز في لقاء الفريقين في دور الـ16 بهدف دون رد. الجماهير التي حضرت اللقاء كتبت على اللافتة: "لم تكونوا رجالا" في إشارة إلى ظهورهم بمستوى متواضع خلال مشوار المنتخب في البطولة بعد الخروج المفاجئ أمام جنوب إفريقيا.
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وائل جمعة يتغنى بـ«ماني»: يقترب من الكرة الذهبية

أكد وائل جمعة، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، أن السنغالي ساديو ماني، نجح حتى الآن في تقديم مستويات رائعة مع منتخب بلاده، وكان من أهم أسباب تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأضاف الصخرة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن ماني يكمل مسيرة تألقه في الموسم المنقضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإذا تمكن من الفوز مع السنغال بلقب بطولة إفريقيا سيكون مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 2019.
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بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
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أول تعليق من محمد صلاح بعد إخفاق المنتخب

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاءت كالتالي:" حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.."
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مصر تودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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