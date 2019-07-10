لماذا لم يعلق على لقاء النسور والأولاد؟..الشوالي يرد

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

الشوالي

كشف المعلق الرياضي عصام الشوالي سبب عدم تعليقه على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث فوجئت الجماهير بأن المغربي جواد بده هو الذي يعلق على المباراة رغم أن قناة "بين سبورت" أعلنت في وقت سابق أن الشوالي هو الذي سيعلق على المباراة. وكتب الشوالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف لن أستطيع التعليق على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بسبب وعكة صحية مفاجئة على مستوى الصوت".

وأضاف المعلق التونسي الشهير: "أعتذر لكل المتابعين والمشاهدين عن عدم قدرتي على التعليق على المباراة، ألقاكم في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله". وتقام حاليا ثاني مباريات دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخب نيجيريا ونظيره الجنوب إفريقي والفائز من هذه المباراة سيلتقي في نصف النهائي مع