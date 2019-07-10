رياضة

نيجيريا تخطف فوزا قاتلا من جنوب إفريقيا

تحرير:محمد جمال ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
نيجريا وجنوب إفريقيا
نيجريا وجنوب إفريقيا
حقق منتخب نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد القاهرة فى إطار ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ووصلت نيجيريا إلى هذا الدور بعد فوزها على منتخب الكاميرون في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويعد هذا الفوز الـ7 لمنتخب نيجيريا فى مواجهاته أمام جنوب إفريقيا حيث تعد مباراة اليوم هي رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مباراتين فقط.
بدأ الشوط الاول بسيطرة المنتخب النيجيرى على أجواء المباراة، ليستطيع بعد 27 دقيقة من عمر المباراة الوصول لشباك ويليامز حارس مرمى منتخب البافان بافانا. وفى بداية الشوط الثانى استمرت سيطرة منتخب النسور على المباراة، ويستطيع منتخب الأولاد خطف هدف من النسور فى الدقيقة 71 من عمر المباراة الذى أكد على صحته
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لماذا لم يعلق على لقاء النسور والأولاد؟..الشوالي يرد

كشف المعلق الرياضي عصام الشوالي سبب عدم تعليقه على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث فوجئت الجماهير بأن المغربي جواد بده هو الذي يعلق على المباراة رغم أن قناة "بين سبورت" أعلنت في وقت سابق أن الشوالي هو الذي سيعلق على المباراة. وكتب الشوالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف لن أستطيع التعليق على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بسبب وعكة صحية مفاجئة على مستوى الصوت".
أجواء-الجماهير-المصرية (15)

رسائل غاضبة من الجماهير للاعبي المنتخب (صور)

شهدت مباراة نيجيريا والسنغال التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعليق لافتة من الجماهير المصرية التي تحضر المباراة من الملعب على واجهة مدرجات الدرجة الثالثة العلوية وجهت من خلالها رسالة شديدة اللهجة للاعبي المنتخب الوطني بعد خروجهم مبكرا من البطولة على يد منتخب جنوب إفريقيا الذي فاز في لقاء الفريقين في دور الـ16 بهدف دون رد. الجماهير التي حضرت اللقاء كتبت على اللافتة: "لم تكونوا رجالا" في إشارة إلى ظهورهم بمستوى متواضع خلال مشوار المنتخب في البطولة بعد الخروج المفاجئ أمام جنوب إفريقيا.
وائل-جمعة

وائل جمعة يتغنى بـ«ماني»: يقترب من الكرة الذهبية

أكد وائل جمعة، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، أن السنغالي ساديو ماني، نجح حتى الآن في تقديم مستويات رائعة مع منتخب بلاده، وكان من أهم أسباب تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر حتى 19 يوليو الجاري. وأضاف الصخرة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن ماني يكمل مسيرة تألقه في الموسم المنقضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإذا تمكن من الفوز مع السنغال بلقب بطولة إفريقيا سيكون مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم 2019.
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الجماهير تهتف ضد لاعبي المنتخب بعد الخسارة

انتفضت الجماهير المصرية فى استاد القاهرة، بعد خروج المنتخب الوطنى من البطولة الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 مايو، وانفعلت الجماهير على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى مباراة اليوم. وجاءت هتافات الجماهير مهاجمة اللاعبين ومطالبة بإقالة خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الذى أثبت فشله بعد الإقصاء من البطولة.
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
محمد-صلاح

أجيري يشدد على صلاح الالتزام بالأدوار الدفاعية

طالب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول والفريق القومي، بالالتزام بالأدوار الدفاعية في لقاء جنوب إفريقيا، المقرر له في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، حتى يوم 19 يوليو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
محمدو الونـش

المنتخب يكشف آخر تطورات إصابة «الونش»

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، على جاهزية اللاعب محمود حمدي (الونش) للمشاركة مع المنتخب، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، إذا رأى الجهاز الفني ذلك، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
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