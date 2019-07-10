نيجيريا تخطف فوزا قاتلا من جنوب إفريقيا

تحرير:محمد جمال ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

نيجريا وجنوب إفريقيا

حقق منتخب نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد القاهرة فى إطار ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ووصلت نيجيريا إلى هذا الدور بعد فوزها على منتخب الكاميرون في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويعد هذا الفوز الـ7 لمنتخب نيجيريا فى مواجهاته أمام جنوب إفريقيا حيث تعد مباراة اليوم هي رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مباراتين فقط.

بدأ الشوط الاول بسيطرة المنتخب النيجيرى على أجواء المباراة، ليستطيع بعد 27 دقيقة من عمر المباراة الوصول لشباك ويليامز حارس مرمى منتخب البافان بافانا. وفى بداية الشوط الثانى استمرت سيطرة منتخب النسور على المباراة، ويستطيع منتخب الأولاد خطف هدف من النسور فى الدقيقة 71 من عمر المباراة الذى أكد على صحته

بدأ الشوط الاول بسيطرة المنتخب النيجيرى على أجواء المباراة، ليستطيع بعد 27 دقيقة من عمر المباراة الوصول لشباك ويليامز حارس مرمى منتخب البافان بافانا.



وفى بداية الشوط الثانى استمرت سيطرة منتخب النسور على المباراة، ويستطيع منتخب الأولاد خطف هدف من النسور فى الدقيقة 71 من عمر المباراة الذى أكد على صحته الفار بعد رفع الحكم الثانى لراية التسلل بعد رأسية زنجو خط وسط منتخب الأولاد الذى عاد بالمنتخب الجنوب الإفريقي لأجواء المباراة.



ليأتى فى الدقيقة 89 المدافع وليام أيكونج بهدف قاتل يقضى على آمال المنتخب الجنوب الإفريقيى فى التأهل لصف النهائى.



ويلتقى المنتخب النجيري مع الفائز من الجزائر وكوت ديفوار اللذين يلتقيان غدا على ملعب السويس فى مساء السادسة على ملعب السويس فى إطار ربع الناهئى من أمم إفريقيا.