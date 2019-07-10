رياضة

5 ملاحظات على بيان بيبسي بعد فضيحة اعتذار اللاعبين

أصدرت شركة بيبسي بيانًا تعقيبًا على المقطع الإعلاني الذي تم تداوله للاعبي منتخب مصر، يعتذرون خلاله عن الخروج من بطولة إفريقيا، في محاولة لاحتواء نوبة غضب الجماهير
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
أثناء تعليقه على مباراة مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال المعلق المصري علي محمد علي في قناة "بي إن سبورت"، بعد هدف الفوز الذي أحرزه منتخب الأولاد في مرمى مصر ومع إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء، جملة كانت معبرة إلى حد كبير عن آراء الجماهير المصرية في أداء المنتخب الوطني على مدار مشواره في البطولة تقول: "كلنا كنا عارفين إن المنتخب ده مستحيل يكمل، بس كنا بنعمل اللي علينا". تعليق علي محمد علي حاول من خلاله تخفيف صدمة الخروج من البطولة، التي كان الفوز بها هو حلم الجماهير المصرية واغتالته أقدام اللاعبين المقصرين.
لاعبو المنتخب ظهروا بأداء متواضع للغاية وصل إلى حد التخاذل داخل وخارج الملعب، ومعهم الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري واتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، خاصة أننا نستضيف البطولة على أراضينا ونجحنا في التنظيم بشكل أشاد به الجميع -داخل القارة الإفريقية وخارجها- وربما لم يكن في مقدور علي محمد علي أو أي
اقرأ المزيد
نيجيريا_جنوب_أفريقيا (2)

نيجيريا تخطف فوزا قاتلا من جنوب إفريقيا

حقق منتخب نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد القاهرة فى إطار ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ووصلت نيجيريا إلى هذا الدور بعد فوزها على منتخب الكاميرون في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويعد هذا الفوز الـ7 لمنتخب نيجيريا فى مواجهاته أمام جنوب إفريقيا حيث تعد مباراة اليوم هي رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مباراتين فقط.
عصام-الشوالي (2)

لماذا لم يعلق على لقاء النسور والأولاد؟..الشوالي يرد

كشف المعلق الرياضي عصام الشوالي سبب عدم تعليقه على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث فوجئت الجماهير بأن المغربي جواد بده هو الذي يعلق على المباراة رغم أن قناة "بين سبورت" أعلنت في وقت سابق أن الشوالي هو الذي سيعلق على المباراة. وكتب الشوالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف لن أستطيع التعليق على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بسبب وعكة صحية مفاجئة على مستوى الصوت".
دانييلي دي روسي

دانييلي دي روسي يفكر في اعتزال كرة القدم

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء أن الدولي الإيطالي المخضرم دانييلي دي روسي لاعب خط وسط فريق روما الإيطالي الذي رفض النادي تمديد تعاقده يقترب من إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، حيث نشرت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن دي روسي يفكر بشكل جاد في كتابة السطر الأخير لمسيرته مع الساحرة المستديرة. كما أكدت سكاي تقارير صحيفة إلـ تيمبو الإيطالية التي كانت لها السبق في الكشف عن لاعب خط الوسط المخضرم دي روسي سيعلق حذاءه قريبًا ويتوجه إلى عالم التدريب.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

مفاجأة بخصوص الشرط الجزائي في عقد أجيري

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف ايهاب لهيطة المدير السابق للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، الذي تمت إقالته هو وجهازه المعاون بعد الخروج من الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا، لن يحصل على شرط جزائي بعد فسخ عقده مع المنتخب بقرار من المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق الذي تقدم هو الآخر باستقالته. بعد خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما السبت على استاد القاهرة، ليتأهل منتخب الأولاد لمواجهة منتخب نيجيريا في دور الثمانية.
محمد-صلاح

أجيري يشدد على صلاح الالتزام بالأدوار الدفاعية

طالب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول والفريق القومي، بالالتزام بالأدوار الدفاعية في لقاء جنوب إفريقيا، المقرر له في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، حتى يوم 19 يوليو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
محمدو الونـش

المنتخب يكشف آخر تطورات إصابة «الونش»

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، على جاهزية اللاعب محمود حمدي (الونش) للمشاركة مع المنتخب، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، إذا رأى الجهاز الفني ذلك، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org