رياضة

نجم نيجيريا: التفكير في النهائي سابق لأوانه

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
نيجيريا
نيجيريا
أعرب صامويل شوكويزي، لاعب منتخب نيجيريا، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على منتخب جنوب إفريقيا، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو. وحقق نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعتهما، الأربعاء، على استاد القاهرة فى ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. ويعد هذا الفوز السابع لمنتخب نيجيريا فى مواجهاتهما، إذ تعد تلك المباراة رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات، وتعادلت في 5، وخسرت مباراتين.
وقال صامويل، في تصريحاته عقب المباراة، إنه يملك مشاعر خاصة بهذا التأهل لا سيما وأنها البطولة الأولى التي يشارك فيها مع المنتخب، مشددًا على أن التفكير يجب أن يكون في مباراة الدور نصف النهائي فقط الآن، وعدم التفكير في نهائي البطولة لأن هذا الأمر سابق لأوانه. وأوضح أن لاعبي النسور الخضراء يجب ألا يفكرون
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عضو الجبلاية يفجر مفاجأة عن إعلان المنتخب

كشف كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن إعلان الاعتذار للاعبي المنتخب الوطني تم تصويره قبل البطولة. وقال كردي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الإعلان سيئ للغاية، وفكرته غير جيدة، موضحا انه تم تصويره تحسبا لتعادل أو خسارة الفريق في المجموعات، لكن لم يكن الهدف إذاعته إذا خرج المنتخب من البطولة. ولفت كردي إلى أن اللوائح تنص على إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال أسبوع، خاصة وأن الفترة من 1 يوليو إلى 30 اكتوبر هي فترة انعقاد الجمعية العمومية للجبلاية.
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شوكويزي أفضل لاعب في لقاء نيجيريا وجنوب إفريقيا

حصل النيجيري صامويل شوكويزي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام جنوب إفريقيا، التي أقيمت، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انتهت بفوز النسور الخضراء على الأولاد بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الذي منح نيجيريا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي. أحرز شوكويزي الهدف الأول للنسور في الدقيقة 27، وأضاف إيكونجو الهدف الثاني في الدقيقة 89، بينما أحرز بونجاني زونجو هدف جنوب إفريقيا في الدقيقة 71.
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5 ملاحظات على بيان بيبسي بعد فضيحة اعتذار اللاعبين

أثناء تعليقه على مباراة مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال المعلق المصري علي محمد علي في قناة "بي إن سبورت"، بعد هدف الفوز الذي أحرزه منتخب الأولاد في مرمى مصر ومع إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء، جملة كانت معبرة إلى حد كبير عن آراء الجماهير المصرية في أداء المنتخب الوطني على مدار مشواره في البطولة تقول: "كلنا كنا عارفين إن المنتخب ده مستحيل يكمل، بس كنا بنعمل اللي علينا". تعليق علي محمد علي حاول من خلاله تخفيف صدمة الخروج من البطولة، التي كان الفوز بها هو حلم الجماهير المصرية واغتالته أقدام اللاعبين المقصرين.
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بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.
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البلايلي: أمر واحد ينقص الجزائر للتتويج بأمم إفريقيا

أكد يوسف البلايلي، لاعب المنتخب الجزائري، أن فريقه يسعى لتقديم أفضل اداء ممكن في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الجميع داخل الصفوف لديه رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
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مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
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