نجم نيجيريا: التفكير في النهائي سابق لأوانه

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

نيجيريا

أعرب صامويل شوكويزي، لاعب منتخب نيجيريا، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على منتخب جنوب إفريقيا، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو. وحقق نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعتهما، الأربعاء، على استاد القاهرة فى ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. ويعد هذا الفوز السابع لمنتخب نيجيريا فى مواجهاتهما، إذ تعد تلك المباراة رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات، وتعادلت في 5، وخسرت مباراتين.

وقال صامويل، في تصريحاته عقب المباراة، إنه يملك مشاعر خاصة بهذا التأهل لا سيما وأنها البطولة الأولى التي يشارك فيها مع المنتخب، مشددًا على أن التفكير يجب أن يكون في مباراة الدور نصف النهائي فقط الآن، وعدم التفكير في نهائي البطولة لأن هذا الأمر سابق لأوانه. وأوضح أن لاعبي النسور الخضراء يجب ألا يفكرون