شوكويزي أفضل لاعب في لقاء نيجيريا وجنوب إفريقيا

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

نيجيريا وجنوب افريقيا

حصل النيجيري صامويل شوكويزي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام جنوب إفريقيا، التي أقيمت، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انتهت بفوز النسور الخضراء على الأولاد بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الذي منح نيجيريا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي. أحرز شوكويزي الهدف الأول للنسور في الدقيقة 27، وأضاف إيكونجو الهدف الثاني في الدقيقة 89، بينما أحرز بونجاني زونجو هدف جنوب إفريقيا في الدقيقة 71.

ويعد شوكويزي أصغر لاعب يحرز أهدافا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 إذ أنه يبلغ من العمر 20 عاما و49 يوما. ومن المقرر أن يلتقي منتخب نيجيريا في مباراة نصف النهائي مع الفائز من مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الإيفواري المقرر إقامتها في السادسة من مساء الخميس على استاد السويس الجديد ضمن مباريات ربع