رياضة

شوكويزي أفضل لاعب في لقاء نيجيريا وجنوب إفريقيا

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
نيجيريا وجنوب افريقيا
نيجيريا وجنوب افريقيا
حصل النيجيري صامويل شوكويزي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام جنوب إفريقيا، التي أقيمت، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انتهت بفوز النسور الخضراء على الأولاد بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الذي منح نيجيريا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي. أحرز شوكويزي الهدف الأول للنسور في الدقيقة 27، وأضاف إيكونجو الهدف الثاني في الدقيقة 89، بينما أحرز بونجاني زونجو هدف جنوب إفريقيا في الدقيقة 71.
ويعد شوكويزي أصغر لاعب يحرز أهدافا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 إذ أنه يبلغ من العمر 20 عاما و49 يوما. ومن المقرر أن يلتقي منتخب نيجيريا في مباراة نصف النهائي مع الفائز من مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الإيفواري المقرر إقامتها في السادسة من مساء الخميس على استاد السويس الجديد ضمن مباريات ربع
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عضو الجبلاية يفجر مفاجأة عن إعلان المنتخب

كشف كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن إعلان الاعتذار للاعبي المنتخب الوطني تم تصويره قبل البطولة. وقال كردي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الإعلان سيئ للغاية، وفكرته غير جيدة، موضحا انه تم تصويره تحسبا لتعادل أو خسارة الفريق في المجموعات، لكن لم يكن الهدف إذاعته إذا خرج المنتخب من البطولة. ولفت كردي إلى أن اللوائح تنص على إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال أسبوع، خاصة وأن الفترة من 1 يوليو إلى 30 اكتوبر هي فترة انعقاد الجمعية العمومية للجبلاية.
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نجم نيجيريا: التفكير في النهائي سابق لأوانه

أعرب صامويل شوكويزي، لاعب منتخب نيجيريا، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على منتخب جنوب إفريقيا، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو. وحقق نيجيريا فوزًا قاتلا على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعتهما، الأربعاء، على استاد القاهرة فى ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. ويعد هذا الفوز السابع لمنتخب نيجيريا فى مواجهاتهما، إذ تعد تلك المباراة رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، فازت نيجيريا فى 7 مباريات، وتعادلت في 5، وخسرت مباراتين.
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5 ملاحظات على بيان بيبسي بعد فضيحة اعتذار اللاعبين

أثناء تعليقه على مباراة مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال المعلق المصري علي محمد علي في قناة "بي إن سبورت"، بعد هدف الفوز الذي أحرزه منتخب الأولاد في مرمى مصر ومع إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء، جملة كانت معبرة إلى حد كبير عن آراء الجماهير المصرية في أداء المنتخب الوطني على مدار مشواره في البطولة تقول: "كلنا كنا عارفين إن المنتخب ده مستحيل يكمل، بس كنا بنعمل اللي علينا". تعليق علي محمد علي حاول من خلاله تخفيف صدمة الخروج من البطولة، التي كان الفوز بها هو حلم الجماهير المصرية واغتالته أقدام اللاعبين المقصرين.
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عصام-الشوالي (2)

لماذا لم يعلق على لقاء النسور والأولاد؟..الشوالي يرد

كشف المعلق الرياضي عصام الشوالي سبب عدم تعليقه على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث فوجئت الجماهير بأن المغربي جواد بده هو الذي يعلق على المباراة رغم أن قناة "بين سبورت" أعلنت في وقت سابق أن الشوالي هو الذي سيعلق على المباراة. وكتب الشوالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف لن أستطيع التعليق على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بسبب وعكة صحية مفاجئة على مستوى الصوت".
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (1)

بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
محمد-صلاح

أول تعليق من محمد صلاح بعد إخفاق المنتخب

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاءت كالتالي:" حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.."
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