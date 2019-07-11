نتنياهو: لن نسمح بتفكيك مستوطنة بموجب أي خطة سلام

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

بنيامين نتنياهو

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم تفكيك أي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك فى رسالة منه لطمأنة المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في سبتمبر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال نتنياهو أمام حشد من المستوطنين في مستوطنة ريفافا بالضفة الغربية المحتلة: «لن نسمح بتفكيك أي مستوطنة بموجب أي خطة سلام»، مضيفا: «من جهة ثانية، أنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والمواقع الاستيطانية المعزولة، فهذه كلها مواقع إسرائيلية من وجهة نظري».

وبُنيت المستوطنات التي تزداد توسعا في الضفة الغربية على أراضٍ محتلة ومصادرة يريد الفلسطينيون استعادتها لتكون جزءا من الدولة التي ينشدونها.وكانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية قد أفادت، في منتصف مايو، بأن إسرائيل شيدت نحو 20 ألف منزل جديد للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين نتانياهو