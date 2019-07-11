نتنياهو: لن نسمح بتفكيك مستوطنة بموجب أي خطة سلام
تحرير:وكالات
١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص
بنيامين نتنياهو
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم تفكيك أي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك فى رسالة منه لطمأنة المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في سبتمبر.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال نتنياهو أمام حشد من المستوطنين في مستوطنة ريفافا بالضفة الغربية المحتلة: «لن نسمح بتفكيك أي مستوطنة بموجب أي خطة سلام»، مضيفا: «من جهة ثانية، أنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والمواقع الاستيطانية المعزولة، فهذه كلها مواقع إسرائيلية من وجهة نظري».
وبُنيت المستوطنات التي تزداد توسعا في الضفة الغربية على أراضٍ محتلة ومصادرة يريد الفلسطينيون استعادتها لتكون جزءا من الدولة التي ينشدونها.وكانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية قد أفادت، في منتصف مايو، بأن إسرائيل شيدت نحو 20 ألف منزل جديد للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين نتانياهو
وبُنيت المستوطنات التي تزداد توسعا في الضفة الغربية على أراضٍ محتلة ومصادرة يريد الفلسطينيون استعادتها لتكون جزءا من الدولة التي ينشدونها.
وكانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية قد أفادت، في منتصف مايو، بأن إسرائيل شيدت نحو 20 ألف منزل جديد للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة عام 2009.
وتعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بنظر القانون الدولي.
وعملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على بناء المستوطنات منذ الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية عام 1967، ويقيم نحو 630 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وكان نتنياهو قد تعهد، خلال حملته الانتخابية لانتخابات أبريل، بأنه اذا أعيد انتخابه فسيعلن ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل.