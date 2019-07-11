رياضة

نجم الأهلي يهاجم اتحاد الكرة: جت من عند ربنا (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قال إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، إن النادي الأحمر حريص على مساعدة الجميع داخل المنظومة الرياضية في مصر، حتى من هم في مواقف ضده في أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة، معلقًا: «هو ده النادي الأهلي، لكن ربنا كريم، واتحاد الكرة استقال من عند ربنا». وأضاف الشاطر، خلال تصريحاته، مساء الأحد، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة المستقيل أدار الأمور بعشوائية وتجاهل خطابات ناديه، واكتفى مسؤولوه بإدارة أزمة القيد الإفريقي للأندية المصرية بالكلام فقط دون تنفيذ.
وتابع: «الأهلي الآن يواصل سعيه لحفظ حقه وحقوق الأندية المصرية التي تشارك في النسخة المقبلة البطولات الإفريقية، ولعب دور القائد الذي يعمل دون كلام، وهذا هو الفارق بينه وبين غيره». وواصل حديثه: «الأهلي يطالب بتحقيق العدالة، وقد تأتي محاولاته بثمارها في الفترة المقبلة، ليظل دائما على
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هيكتور كوبر

كوبر:منتخب نيجيريا مرشح للتتويج بأمم إفريقيا (فيديو)

قال هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، إن أداء منتخب نيجيريا أدهشه فى طريقة لعبه أمام جنوب إفريقيا، لأنه كان يتوقع عنفا من البداية، وعلى الرغم من ذلك فاز المنتخب النيجيرى بالمباراة. وأضاف كوبر خلال لقائه ببرنامج «اللعيب»، الذى يقدمه الإعلامى مهيب عبد الهادى، والذى يعرض على فضائية «mbc مصر»: «كانت طريقة لعب المنتخب النيجيرى سلبية نوعا ما، وهذا ما أدهشنى، يبدو أن الأمور تغيرت نوعا ما، فجنوب إفريقيا كانت تستحوذ على الكرة وتلعب فى أماكن لا تضر، لكن فى النهاية نيجيريا هى من فازت بالمباراة».
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رمضان صبحي: مستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي

قال رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بالطبع كان يتمنى التواجد مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. وأوضح رمضان صبحي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، لقناة الأهلي، أنه لم يختر ابتعاده عن المنتخب، واعتبر استبعاده «قدر» ارتضى به، وحرص على مساندة اللاعبين والجهاز الفني الذي احترم وجهة نظره في النهاية، متمنيًا استعادة المنتخب لاتزانه في الفترة المقبلة، وتحقيق كل طموحات الشعب المصري.
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عضو الجبلاية يفجر مفاجأة عن إعلان المنتخب

كشف كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن إعلان الاعتذار للاعبي المنتخب الوطني تم تصويره قبل البطولة. وقال كردي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الإعلان سيئ للغاية، وفكرته غير جيدة، موضحا انه تم تصويره تحسبا لتعادل أو خسارة الفريق في المجموعات، لكن لم يكن الهدف إذاعته إذا خرج المنتخب من البطولة. ولفت كردي إلى أن اللوائح تنص على إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال أسبوع، خاصة وأن الفترة من 1 يوليو إلى 30 اكتوبر هي فترة انعقاد الجمعية العمومية للجبلاية.
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عمرو وردة

عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار للجماهير

وجه عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، رسالة اعتذار للجمهور المصري، بعد خروج منتخب الفراعنة من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وودع منتخب مصر البطولة التي تقام على أرضه، يوم السبت الماضي، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 للنهائيات؛ ما تسبب في حالة غضب شديدة في الشارع الكروي المصري. وأسفر خروج منتخبنا من البطولة عن استقالة جماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعد ساعات قليلة من خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا.
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عدلي القيعي: هذا ما أصابني بالدهشة بعد خروج مصر

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان مسألة وقت، معلقًا: «المريض كان في غرفة الانعاش، وعندما نسمع خبر وفاته نتألم لكن لا نُفجع». وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي: «كنا ننتظر لحظة الخروج من البطولة، لكنها جاءت بشكل مبكر عن المتوقع، وأكثر ما أثار دهشته هو عدم استغراب أو غضب الجماهير، وسخرية بعضها من خسارة المنتخب الوطني ووداع البطولة».
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شوبير يخرج عن صمته: هاني أبو ريدة لديه مشكلة خطيرة

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال حديثه عن كواليس استقالة مجلس إدارة الجبلاية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إذ قال خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» على قناة MBC MASR، إنه لم يكن على تواصل دائم مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، طوال الفترة المقبلة، معلقًا: «إحنا صعب قوي نوصل لهاني أبو ريدة، ومش بيرد على كل الاتصالات»، موضحا أن أبو ريدة لديه مشكلة عدم الرد على المكالمات الهاتفية، وأن انقطاع الاتصالات معه كان يصل لأسبوع كامل في كثير من الأحيان.
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ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
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