نجم الأهلي يهاجم اتحاد الكرة: جت من عند ربنا (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص

اتحاد الكرة

قال إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، إن النادي الأحمر حريص على مساعدة الجميع داخل المنظومة الرياضية في مصر، حتى من هم في مواقف ضده في أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة، معلقًا: «هو ده النادي الأهلي، لكن ربنا كريم، واتحاد الكرة استقال من عند ربنا». وأضاف الشاطر، خلال تصريحاته، مساء الأحد، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة المستقيل أدار الأمور بعشوائية وتجاهل خطابات ناديه، واكتفى مسؤولوه بإدارة أزمة القيد الإفريقي للأندية المصرية بالكلام فقط دون تنفيذ.

وتابع: «الأهلي الآن يواصل سعيه لحفظ حقه وحقوق الأندية المصرية التي تشارك في النسخة المقبلة البطولات الإفريقية، ولعب دور القائد الذي يعمل دون كلام، وهذا هو الفارق بينه وبين غيره». وواصل حديثه: «الأهلي يطالب بتحقيق العدالة، وقد تأتي محاولاته بثمارها في الفترة المقبلة، ليظل دائما على