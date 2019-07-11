رياضة

رمضان صبحي: مستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
قال رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بالطبع كان يتمنى التواجد مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. وأوضح رمضان صبحي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، لقناة الأهلي، أنه لم يختر ابتعاده عن المنتخب، واعتبر استبعاده «قدر» ارتضى به، وحرص على مساندة اللاعبين والجهاز الفني الذي احترم وجهة نظره في النهاية، متمنيًا استعادة المنتخب لاتزانه في الفترة المقبلة، وتحقيق كل طموحات الشعب المصري.
وتحدث اللاعب الدولي، عن كواليس مفاوضات تجديد إعارته لمدة موسم جديد إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كانت لديه رغبة كبيرة في الاستمرار لموسم آخر داخل الفريق الأحمر، ووجد رغبة أيضًا في بقائه من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب. وشدد أن انتماءه للنادي الأهلي معروف للجميع، خاصة أنه لاعب بالفريق منذ كان
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كوبر:منتخب نيجيريا مرشح للتتويج بأمم إفريقيا (فيديو)

قال هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، إن أداء منتخب نيجيريا أدهشه فى طريقة لعبه أمام جنوب إفريقيا، لأنه كان يتوقع عنفا من البداية، وعلى الرغم من ذلك فاز المنتخب النيجيرى بالمباراة. وأضاف كوبر خلال لقائه ببرنامج «اللعيب»، الذى يقدمه الإعلامى مهيب عبد الهادى، والذى يعرض على فضائية «mbc مصر»: «كانت طريقة لعب المنتخب النيجيرى سلبية نوعا ما، وهذا ما أدهشنى، يبدو أن الأمور تغيرت نوعا ما، فجنوب إفريقيا كانت تستحوذ على الكرة وتلعب فى أماكن لا تضر، لكن فى النهاية نيجيريا هى من فازت بالمباراة».
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نجم الأهلي يهاجم اتحاد الكرة: جت من عند ربنا (فيديو)

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كشف كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن إعلان الاعتذار للاعبي المنتخب الوطني تم تصويره قبل البطولة. وقال كردي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الإعلان سيئ للغاية، وفكرته غير جيدة، موضحا انه تم تصويره تحسبا لتعادل أو خسارة الفريق في المجموعات، لكن لم يكن الهدف إذاعته إذا خرج المنتخب من البطولة. ولفت كردي إلى أن اللوائح تنص على إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال أسبوع، خاصة وأن الفترة من 1 يوليو إلى 30 اكتوبر هي فترة انعقاد الجمعية العمومية للجبلاية.
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عدلي القيعي: هذا ما أصابني بالدهشة بعد خروج مصر

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان مسألة وقت، معلقًا: «المريض كان في غرفة الانعاش، وعندما نسمع خبر وفاته نتألم لكن لا نُفجع». وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي: «كنا ننتظر لحظة الخروج من البطولة، لكنها جاءت بشكل مبكر عن المتوقع، وأكثر ما أثار دهشته هو عدم استغراب أو غضب الجماهير، وسخرية بعضها من خسارة المنتخب الوطني ووداع البطولة».
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وائل جمعة عن خروج مصر: المنتخب ده آخره كده

علق وائل جمعة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الخروج المهين لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا، قائلا: «المنتخب ده آخره كده». ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش.
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بعد تجديد الإعارة.. ماذا قدم رمضان صبحي للأهلي؟

"سأكون متواجدًا في الأهلي موسم آخر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذهاب مجددا لكأس العالم للأندية".. هكذا بدأ رمضان صبحي تصريحاته عقب تجديد إدارة النادي الأهلي استعارته من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، وهي تصريحات مشابهة لما أدلى به اللاعب عند التعاقد معه في منتصف الموسم الجاري، نعم كانت نفس الكلمات العاطفية التي تهدف لكسب جماهير السوشيال ميديا ليس أكثر، ولأنه يعلم أن هذه تدعم موقفه مع الجماهير، لذا عاد صبحي ليردد نفس التصريحات من أجل المزيد من الدعم أملا في أن يكونوا خلفه في الموسم الذي سقضيه في الأهلي.
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رئيس الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري بسبب جنش

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بسبب إصابة حارسه محمود عبد الرحيم جنش أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل أيام قليلة. وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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