رمضان صبحي: مستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص

رمضان صبحي

قال رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بالطبع كان يتمنى التواجد مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. وأوضح رمضان صبحي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، لقناة الأهلي، أنه لم يختر ابتعاده عن المنتخب، واعتبر استبعاده «قدر» ارتضى به، وحرص على مساندة اللاعبين والجهاز الفني الذي احترم وجهة نظره في النهاية، متمنيًا استعادة المنتخب لاتزانه في الفترة المقبلة، وتحقيق كل طموحات الشعب المصري.

وتحدث اللاعب الدولي، عن كواليس مفاوضات تجديد إعارته لمدة موسم جديد إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كانت لديه رغبة كبيرة في الاستمرار لموسم آخر داخل الفريق الأحمر، ووجد رغبة أيضًا في بقائه من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب. وشدد أن انتماءه للنادي الأهلي معروف للجميع، خاصة أنه لاعب بالفريق منذ كان