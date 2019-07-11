رمضان صبحي: مستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي

قال رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بالطبع كان يتمنى التواجد مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو.
وأوضح رمضان صبحي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، لقناة الأهلي، أنه لم يختر ابتعاده عن المنتخب، واعتبر استبعاده «قدر» ارتضى به، وحرص على مساندة اللاعبين والجهاز الفني الذي احترم وجهة نظره في النهاية، متمنيًا استعادة المنتخب لاتزانه في الفترة المقبلة، وتحقيق كل طموحات الشعب المصري.
وتحدث اللاعب الدولي، عن كواليس مفاوضات تجديد إعارته لمدة موسم جديد إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كانت لديه رغبة كبيرة في الاستمرار لموسم آخر داخل الفريق الأحمر، ووجد رغبة أيضًا في بقائه من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.
وشدد أن انتماءه للنادي الأهلي معروف للجميع، خاصة أنه لاعب بالفريق منذ كان
وتحدث اللاعب الدولي، عن كواليس مفاوضات تجديد إعارته لمدة موسم جديد إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كانت لديه رغبة كبيرة في الاستمرار لموسم آخر داخل الفريق الأحمر، ووجد رغبة أيضًا في بقائه من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.
وشدد أن انتماءه للنادي الأهلي معروف للجميع، خاصة أنه لاعب بالفريق منذ كان عمره 7 سنوات، مؤكدًا أن حبه للنادي وجماهيره المتبادل لا تعوضه أية أموال، وقال: «الحديث عن انتقالي لنادٍ آخر في مصر ليس منطقيًا من الأساس»، متمًا «مستحيل ألعب في مصر لغير الأهلى».
وعن طموحات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قال رمضان: «انضممت للفريق في الموسم الأخير ولدي حلم الفوز باللقب، وسعيد بحصولي على فرصة اللعب مع الأهلي لموسم آخر لتحقيق البطولة، وهو حال الجميع داخل الفريق من جهاز فني ولاعبين».