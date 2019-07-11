نادر سعد:أسعار السلع الأساسية لن تزيد بزيادة البنزين

تحرير:محمد عودة ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ ص

سلع معروضة بالأسواق - أرشيفية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن معدل التضخم انخفض لما دون الـ9%، ووصل معدل التضخم فى شهر يونيو إلى 8.9%، وهو أقل معدل تضخم على مدار السنوات الأربع الماضية، موضحا أن ذلك جاء نتيجة لما تبذله الحكومة فى السيطرة على الأسعار وتوفير السلع باسعار مناسبة. وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذى يعرض على فضائية «الحياة»: أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أعلن أن أسعار السلع الأساسية لن تشهد أى زيادة نتيجة تحريك أسعار البنزين، لأن لدينا مخزونا كافيا من السلع الاستراتيجية تم بناؤه على مدار الأشهر الماضية»

وأوضح سعد: «مخزون السلع دائما كان يكفى شهرين وفى بعض السلع شهر ونصف، والآن معظم المخزون الاستراتيجى لبعض السلع يكفى لـ6 أشهر، وبعض السلع تزيد عن ذلك، وهذه ضمانة لعدم زيادة الأسعار، أما الضمانة الثانية فهى انخفاضات متوالية فى أسعار صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار، فهذا سيخفض أسعار المواد الخام التى