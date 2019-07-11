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نادر سعد:أسعار السلع الأساسية لن تزيد بزيادة البنزين

تحرير:محمد عودة ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ ص
سلع معروضة بالأسواق - أرشيفية
سلع معروضة بالأسواق - أرشيفية
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن معدل التضخم انخفض لما دون الـ9%، ووصل معدل التضخم فى شهر يونيو إلى 8.9%، وهو أقل معدل تضخم على مدار السنوات الأربع الماضية، موضحا أن ذلك جاء نتيجة لما تبذله الحكومة فى السيطرة على الأسعار وتوفير السلع باسعار مناسبة. وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذى يعرض على فضائية «الحياة»: أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أعلن أن أسعار السلع الأساسية لن تشهد أى زيادة نتيجة تحريك أسعار البنزين، لأن لدينا مخزونا كافيا من السلع الاستراتيجية تم بناؤه على مدار الأشهر الماضية»
وأوضح سعد: «مخزون السلع دائما كان يكفى شهرين وفى بعض السلع شهر ونصف، والآن معظم المخزون الاستراتيجى لبعض السلع يكفى لـ6 أشهر، وبعض السلع تزيد عن ذلك، وهذه ضمانة لعدم زيادة الأسعار، أما الضمانة الثانية فهى انخفاضات متوالية فى أسعار صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار، فهذا سيخفض أسعار المواد الخام التى
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معايشه-لاسره-تقهر السرطان-تصوي-هانى شمشون (4)

شكرا زوجي.. حكاية امرأة هزمت السرطان بالضحك (فيديو)

من رحم المعاناة يولد الأمل، السرطان ليس نهاية المطاف، والرحلة مهما طالت ومهما بدت صعبة؛ فإنها لا تخلو من الأمل الكبير، إلى كل من يفتقد الأمل وينظر إلى السماء مناجيًا الله أن يخفف عنه، إلى كل من يتمسكون بالحياة رغم الألم الشديد، إلى كل المقاتلين على جبهات المرض الخبيث، ننقل هذه الرسائل ممن سبقوهم إلى التجربة ومروا إلى بر الشفاء سالمين. حكايات سيدات انتصرن على مرض سرطان الثدي وواصلن الحياة، ووثقوا بأن ما يعجز عنه الأطباء يتكفل به الله، إنه على كل شيء قدير.
خسوف القمر

هل الخسوف هو بداية الشهور الهجرية؟.. البحوث تجيب

أصدر معهد البحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، بيانًا قال فيه، إن العالم يشهد خسوفًا جزئيا للقمر، الثلاثاء المقبل، إذ يُرى هذا الخسوف في المناطق التالية: «أستراليا– قارة آسيا عدا الشمال الشرقي منها، وقارة إفريقيا، وقارة أوروبا عدا شمال إسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية». وتستغرق مراحل الخسوف كلها منذ اقتران القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وأخيرًا مغادرتها لها لينتهي الخسوف تمامًا مدة قدرها خمس ساعات وثمانيا وثلاثين دقيقة تقريبًا.
وقفة نقابة المحامين-10

«بنصفّي الدارسين».. هل ينتهي التعليم المفتوح في مصر؟

أسدل البرلمان الستار على تعديلات قانون المحاماة الجديدة بعد أن كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب على مدار ثلاث سنوات ماضية، كانت هى عمر مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات داخل أروقة البرلمان، الساعات الأخيرة قبل الموافقة على القانون من حيث المبدأ شهدت شدا وجذبا بين أعضاء مجلس النواب تحديدا بشأن المادة رقم 13 من مشروع القانون التي تقضي بعدم أحقية طلاب التعليم في الالتحاق بنقابة المحامين، وهو الشرط الذى اعتبره البعض المسمار الأخير فى نعش التعليم المفتوح.
الحكم على قضية تيران وصنافير بمجلس الدولة-6

قرار قضائي بإعادة انتخابات غرفة التجارة بالقليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية دائرة الاستشكال بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات. جاء الحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المدعي في الدعوي رقح 6904 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين.
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وزير-الماليه

حقيقة فرض ضرائب على الموظفين لتمويل زيادة الأجور

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين، وذلك لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019 - 2020، وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

«قانون التأمينات والمعاشات».. 6 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قوانين ومشروعات قوانين، ومن أهمها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة، وجاء من بين التعديلات النص، على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.
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