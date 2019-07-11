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مصادر: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ ص
زوارق إيرانية - أرشيفية
زوارق إيرانية - أرشيفية
قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء، في مضيق هرمز. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المسؤول الأمريكي أن الزوارق الإيرانية طلبت من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قوله في وقت سابق إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي «لن يبقى دون رد».
وأضاف باقري: «احتجاز ناقلة النفط الإيرانية استنادا إلى حجج ملفقة لن يبقى دون رد، وعند الضرورة سترد طهران بالشكل المناسب».وكانت مشاة البحرية الملكية البريطانية قد صعدت إلى السفينة «جريس 1» قبالة ساحل جبل طارق، الخميس الماضي، وتم احتجازها بسبب اتهامات بخرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بنقلها النفط إلى سوريا.واستدعت
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إيران: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط قرصنة بحرية

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الإثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية. وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
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