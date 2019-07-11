رياضة

كوبر:منتخب نيجيريا مرشح للتتويج بأمم إفريقيا (فيديو)

تحرير:محمد عودة ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ ص
هيكتور كوبر
هيكتور كوبر
قال هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، إن أداء منتخب نيجيريا أدهشه فى طريقة لعبه أمام جنوب إفريقيا، لأنه كان يتوقع عنفا من البداية، وعلى الرغم من ذلك فاز المنتخب النيجيرى بالمباراة. وأضاف كوبر خلال لقائه ببرنامج «اللعيب»، الذى يقدمه الإعلامى مهيب عبد الهادى، والذى يعرض على فضائية «mbc مصر»: «كانت طريقة لعب المنتخب النيجيرى سلبية نوعا ما، وهذا ما أدهشنى، يبدو أن الأمور تغيرت نوعا ما، فجنوب إفريقيا كانت تستحوذ على الكرة وتلعب فى أماكن لا تضر، لكن فى النهاية نيجيريا هى من فازت بالمباراة».
وتابع كوبر: «منتخب نيجيريا مرشح للتتويج ببطولة أمم إفريقيا، بصرف النظر عن الطريقة التى أدار بها لقاءه أمام جنوب إفريقيا، لكنه فاز بالمباراة ثم تعادل ولم ييأس فسجل الهدف الثانى، وكان منتخبا منظما جدا، فلم يسمح لجنوب إفريقيا بالدخول إلى منطقة وسط الملعب أو على الأطراف، فتلك هى الطريقة التى نظم بها المدرب
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رمضان صبحي: مستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي

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مدرب جنوب إفريقيا: هذا ما نسعى إليه أمام نيجيريا

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أيوبي: إقصاء الكاميرون زاد ثقتنا بأنفسنا

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