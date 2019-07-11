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في مثل هذا اليوم.. توفي الإمام محمد عبده

تحرير:محمد عودة ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الإمام محمد عبده
الإمام محمد عبده
في مثل هذا اليوم 11 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1905: توفي الإمام محمد عبده، رجل دين مصري. وفي عام 1948: الصهاينة يقتلون ما يقارب 426 فلسطينيا في مدينة اللد التي احتلتها مع مدينة الرملة. وفي عام 1987: بلغ عدد سكان الكرة الأرضية 5 مليارات نسمة، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وفي عام 1921: استقلال منغوليا عن الصين.
وفي عام 1995: راتكو ملاديتش ينظم مجزرة بحق مسلمي البوسنة بمدينة سريبرنيتشا أدت إلى اغتيال المئات من المدنيين العزل.وفي عام 2008: تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية لتكون الأولى بعهد الرئيس ميشال سليمان وذلك لتطبيق بقية اتفاق الدوحة.وفي عام 1811: العالم الإيطالي أماديو أفوجادرو ينشر أبحاثه حول الهيكل
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رسوم-جداريات-الفراعنة-المصريون-القدماء (1)

صنوبر وخروع وعسل.. كيف اعتنى الفراعنة بشعرهم؟

كانت المرأة المصرية القديمة، التي عاشت منذ 3000 عام، قد وضعت بلسمًا خاصًّا على شعرها، وذلك لضمان الحفاظ عليه لآلاف السنين. تم تحليل الشعر في معهد كورشاتوف في موسكو، لاكتشاف كيف تم الحفاظ عليه بشكل جيد، فوجد العلماء دليلا على وجود مزيج من دهون اللحم البقري وزيت الخروع وشمع العسل وعلكة الصنوبر وقطرة من زيت الفستق العطري خيارا إضافيا على ذلك البلسم. واعتقد العلماء الروس أنه تم تحنيط الجسم على طريقتين، إحداهما للحفاظ على الشعر، والأخرى للحفاظ على الجسم.
حديقة Vatnaj?kull الوطنية

اليونسكو تضيف 29 موقعا جديدا لقائمة تراثها العالمي

من أنقاض بابل القديمة في العراق، إلى هندسة فرانك لويد رايت المعروف عنه الفكر المعماري العصري والحديث، إلى منطقة بروسيكو في شمال شرق إيطاليا، أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو 29 موقعا ثقافيا وطبيعيا جديدا إلى قائمة التراث العالمي في اجتماعها السنوي في باكو، عاصمة أذربيجان. وتجتمع الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة سنويا للموافقة على إضافة المواقع الثقافية والطبيعية ذات الأهمية المختلطة إلى قائمتها للحفظ، وهي تضم الآن 1112 موقعا ذا قيمة عالمية بارزة، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن» البريطاني.
دب-يقود-سيارة-بحثًا عن-طعام

دب يقود سيارة بحثا عن طعام في كولورادو

تمكن دب في كولورادو من الخروج للنزهة والهروب من الغابة، ليدخل في سيارة مفتوحة "سوبارو"، ويجلس خلف مقودها، لتبدأ السيارة في الانحدار إلى أسفل المنحدر. وفقا لتصريحات الشرطة، فتح الدب باب السيارة على جانب السائق وصعد إليه، وعندما أغلق الباب خلفه، حاول الدب بمخالبه فتح أبواب السيارة الأربعة جميعًا للخروج، لكنه، عن غير قصد، انحدر بالسيارة إلى أسفل التل. ثم تدحرجت السيارة أسفل التل لمسافة 100 قدم، لتصطدم بشجرة قبل أن تتوقف. ونتيجة الصدمة تم فتح أحد أبواب السيارة الأربعة، ليفر الدب سيرا على الأقدام غير مهتم بشيء، في اتجاه غير معروف.
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الدولار (3)

مثل هذا اليوم.. اختيار الدولار عملة للولايات المتحدة

في مثل هذا اليوم 6 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1785: تم اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة الأمريكية بالإجماع. وفي عام 1905: ألفرد ديكين يصبح رئيسا لوزراء أستراليا للمرة الثانية. وفي عام 1939: إغلاق جميع المؤسسات التي يملكها يهود بألمانيا. وفي عام 1940: اغتيال السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر. وفي عام 1964: استقلال مالاوي عن المملكة المتحدة.
معركة حطين - تعبيرية

في مثل هذا اليوم..هزم صلاح الدين الصليبيين في «حطين»

في مثل هذا اليوم 4 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1187: انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين. وفي عام 1953: افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. وفي عام 1886: إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك الأمريكية. وفي عام 1837: تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمنغهام وليفربول بإنجلترا.
وفاة حجاج

مثل هذا اليوم.. وفاة 1426 حاجا في انهيار نفق المعيصم

في مثل هذا اليوم 2 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1990: حادث تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى إنهياره ووفاة 1426 حاجًا. وفي عام 1777: ولاية فيرمونت الأمريكية تصبح أول ولاية تمنع الاستعباد والرق على أراضيها. وفي عام 1819: بريطانيا تصدر قرارا يمنع بموجبه تشغيل الأطفال. وفي عام 1853: الجيش الروسي يغزو الإمبراطورية العثمانية معلنا بداية حرب القرم.
الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم.. أغلق الفرنسيون الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم 20 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر. وفي عام 1214: تأسيس جامعة أوكسفورد في بريطانيا. وفي عام 1837: الملكة فيكتوريا تتولى حكم بريطانيا. وفي عام 1960: الإعلان عن استقلال مالي والسنغال. وفي عام 2001: انتخب برويز مشرف رئيسا لباكستان.
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