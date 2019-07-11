في مثل هذا اليوم.. توفي الإمام محمد عبده

تحرير:محمد عودة ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الإمام محمد عبده

في مثل هذا اليوم 11 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1905: توفي الإمام محمد عبده، رجل دين مصري. وفي عام 1948: الصهاينة يقتلون ما يقارب 426 فلسطينيا في مدينة اللد التي احتلتها مع مدينة الرملة. وفي عام 1987: بلغ عدد سكان الكرة الأرضية 5 مليارات نسمة، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وفي عام 1921: استقلال منغوليا عن الصين.

وفي عام 1995: راتكو ملاديتش ينظم مجزرة بحق مسلمي البوسنة بمدينة سريبرنيتشا أدت إلى اغتيال المئات من المدنيين العزل.وفي عام 2008: تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية لتكون الأولى بعهد الرئيس ميشال سليمان وذلك لتطبيق بقية اتفاق الدوحة.وفي عام 1811: العالم الإيطالي أماديو أفوجادرو ينشر أبحاثه حول الهيكل