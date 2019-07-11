أول تعليق من بريطانيا على اعتراض إيران لناقلتها

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ ص

زوارق إيرانية - أرشيفية

أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية ودعت طهران إلى تجنب التصعيد. وأعلنت الحكومة البريطانية أن 3 قوارب إيرانية حاولت اعتراض سفينة بريطانية في مضيق هرمز لكنها فشلت. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، قوله إن محاولة طهران اعتراض سفينة بريطانية في مضيق هرمز يخالف القانون الدولي. وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قد قال إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء، في مضيق هرمز.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الزوارق الإيرانية طلبت من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية فى وقت سابق عن محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قوله في وقت سابق إن احتجاز بريطانيا