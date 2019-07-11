سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أول تعليق من بريطانيا على اعتراض إيران لناقلتها

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ ص
زوارق إيرانية - أرشيفية
زوارق إيرانية - أرشيفية
أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية ودعت طهران إلى تجنب التصعيد. وأعلنت الحكومة البريطانية أن 3 قوارب إيرانية حاولت اعتراض سفينة بريطانية في مضيق هرمز لكنها فشلت. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، قوله إن محاولة طهران اعتراض سفينة بريطانية في مضيق هرمز يخالف القانون الدولي. وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قد قال إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء، في مضيق هرمز.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الزوارق الإيرانية طلبت من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية فى وقت سابق عن محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قوله في وقت سابق إن احتجاز بريطانيا
اقرأ المزيد
زوارق إيرانية - أرشيفية

مصادر: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء، في مضيق هرمز. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المسؤول الأمريكي أن الزوارق الإيرانية طلبت من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قوله في وقت سابق إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي «لن يبقى دون رد».
نتنياهو (2)

نتنياهو: لن نسمح بتفكيك مستوطنة بموجب أي خطة سلام

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم تفكيك أي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك فى رسالة منه لطمأنة المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في سبتمبر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال نتنياهو أمام حشد من المستوطنين في مستوطنة ريفافا بالضفة الغربية المحتلة: «لن نسمح بتفكيك أي مستوطنة بموجب أي خطة سلام»، مضيفا: «من جهة ثانية، أنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والمواقع الاستيطانية المعزولة، فهذه كلها مواقع إسرائيلية من وجهة نظري».
صواريخ-إس-400

ما هو نظام «إس 400» سبب الأزمة بين تركيا وأمريكا؟

أظهر استطلاع للرأي نُشر في 4 يوليو أن نحو نصف الشعب التركي يؤيد شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، على الرغم من تهديدات العقوبات من الولايات المتحدة. حيث كان أحد أهم الأسئلة التي تم طرحها في استطلاع هذا العام الذي أجرته جامعة "قادر هاس" في إسطنبول هو "في ضوء اعتراض الولايات المتحدة وحلف الناتو على شراء نظام إس 400 من روسيا وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد أنقرة، هل يجب على تركيا إكمال الصفقة؟" قالت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية، إن 44% أيدوا الصفقة، بينما قال 24.9% إنه لا ينبغي إتمامها، فيما أعرب 31.1% عدم اهتمامهم بالموضوع.
مصر-للطيران-استعدت بالجسر-الجوي-لموسم الحج

«مصر للطيران» تستعد لموسم الحج بالجسر الجوي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن إنهاء كل استعداداتها لتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج هذا العام بالتعاون مع جميع الهيئات والجهات والحكومات المعنية
اقرأ المزيد من الأخبار
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

التليفزيون الإيراني يعرض حطام «الطائرة الأمريكية»

نشر التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، صورا تظهر حطاما للطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، أمس، فوق مضيق هرمز. وحسب قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، فإن الحطام "دليل على أن الطائرة الأميركية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري". وأعلن الجيش الأمريكي، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.
طائرة-بدون-طيار (2)

بعد ضرب إيران طائرته.. «موقع السقوط» يحدد قرار ترامب

تسير وتيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بوتيرة تصاعدية تنذر بمزيد من التوترات التي قد تؤثر بشكل رئيسي على الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما حال حدوث صدام مباشر بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء إسقاط إيران لطائرة تجسس بدون طيار تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون احتكاك عسكري مباشر بين الجانبين، منذ أن أعادت واشنطن نشر قواتها في منطقة الخليج خلال الشهر الماضي، الأمر الذي بدوره قد يكون له توابع مختلفة على المستوى السياسي والعسكري.
طائرة-بدون-طيار-أمريكية

مسؤول أمريكي يعترف: إيران أسقطت طائرة أمريكية

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن صاروخ أرض جو إيراني، تسبب في إسقاط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، ومن إنتاج شركة "نورثروب جرومان" وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة، وحقيقة الادعاءات الإيرانية بأنها كانت في المجال الجوي الإيراني.
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران بشأن إسقاط طائرة له

نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، المزاعم الإيرانية بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق إيران، مؤكدا أنه لم يرسل طائرات مسيرة فوق تلك المنطقة. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن أوربان قوله إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية. يأتى ذلك بعدما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org