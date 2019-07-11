طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 39شبين الكوم 25 38طنطا 25 37دمنهور 25 34الإسكندرية 26 33بلطيم 25 32مطروح 25 32السلوم 26 35سيوة 25 41بورسعيد 26 34دمياط 25 34الزقازيق 24 38الإسماعيلية 24 39السويس 24 38العريش 23 35رفح 23 35رأس سدر 26 39نخل 21 37نويبع 28 36طابا 25 36كاترين