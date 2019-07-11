جريمة

حريق يلتهم مخزن أخشاب بالشرقية.. و20 سيارة لإطفائه

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ ص
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إذ استمر الحريق لمدة 4 ساعات، وامتدت النيران لتأتي على محتويات المخزن وعمارة سكنية تستخدم مخزن هي الأخرى، فيما كانت العناية الإلهية رحيمة بأهل المنطقة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
البداية كانت بورود بلاغ بنشوب حريق كبير بمخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وذلك في محاولة للسيطرة على النيران التي ظلت مشتعل لأكثر من 4 ساعات قبل السيطرة عليها وإخمادها، فيما أتت النيران على محتويات المخزن المكون من 5 طوابق على مساحة 100 متر
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العثور على جثة شاب خلف المعهد الديني بكفر الدوار

عثر، اليوم الخميس، أهالي منطقة الحدائق التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى بجوار المعهد الديني، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة كفر الدوار التابع لمحل إقامة القتيل، وتحرك فريق البحث الجنائي بقيادة الرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث، لمكان الحادث وجاري إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الحادث، ويتولى فريق البحث الجنائى والنيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجاري انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة.
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«التخابر وأحداث مسجد الفتح» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا الهامة المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اتهام الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وتنظر دائرة الإرهاب كذلك محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح.
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ننشر نص تحقيقات رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

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القبض على قاتل طفلة ووالدها وحرق جثتهما بحلوان

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محافظ أسوان يشرف على إخماد حريق بالقرب من خزان أسوان (5)

حريق قرب خزان أسوان.. والمحافظ يستدعي مسئولي «الري»

تمكنت الحماية المدنية في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في زراعات الحلف والهيش في الجانب الشرقي المواجه لمنطقة خزان أسوان التاريخية، ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الحماية المدنية بسرعة الانتقال والتعامل مع الحريق، كما كلّف مسئولي الري والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بسرعة إزالة الزراعات المتبقية من المنطقة لعدم اندلاع أي حرائق مستقبلية بهذه المنطقة، وبخاصة أن منطقة خزان أسوان تعد من المناطق السياحية المهمة بالمدينة.
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ارتفاع مصابي حريق مستشفى الشاطبي للولادة إلى 18 شخصا

ارتفع عدد مصابي حريق مستشفى الشاطبى للنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، إلى 18 مصابا، حيث اندلع الحريق مساء اليوم الجمعة، بالطابق الثاني قسم النساء والتوليد، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستشفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقى العلاج، وحالة واحدة إلى مستشفى دار إسماعيل للولادة لتلقى العلاج المناسب، حيث تراوحت الإصابات بين اختناقات وجروح وحروق متوسطة أثناء عملية الإطفاء.
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توقف حركة ترام الإسكندرية بسبب حريق محل آثاث

تواصلت الحرائق فى محافظة الإسكندرية، حيث شب حريق هائل بأحد محال الآثاث الراقي الكائن بمنطقة باكوس، شرق عروس البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الجمعة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق وقوع ماس كهربائي بالمحل المشار إليه، دون ورود أي أنباء عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وأن الخسائر مادية فقط، فيما تسبب الحريق فى توقف حركة ترام الإسكندرية، لحين وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للتمكن من السيطرة على النيران وإعادة تسيير حركة الترام واستئناف الرحلات ذهابا وإيابا.ً
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حريق يلتهم معرض منتجات شباب الخريجين في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل نشب في معرض بيع منتجات شباب الخريجين بمدينة منية النصر قبل امتداده إلى باقي المنشآت، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد اندلاع حريق في معرض بيع منتجات بشارع المحطة في بندر منية النصر، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنشآت.
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