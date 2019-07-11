حريق يلتهم مخزن أخشاب بالشرقية.. و20 سيارة لإطفائه
تحرير:إسلام عبد الخالق
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ ص
حريق - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إذ استمر الحريق لمدة 4 ساعات، وامتدت النيران لتأتي على محتويات المخزن وعمارة سكنية تستخدم مخزن هي الأخرى، فيما كانت العناية الإلهية رحيمة بأهل المنطقة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
البداية كانت بورود بلاغ بنشوب حريق كبير بمخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وذلك في محاولة للسيطرة على النيران التي ظلت مشتعل لأكثر من 4 ساعات قبل السيطرة عليها وإخمادها، فيما أتت النيران على محتويات المخزن المكون من 5 طوابق على مساحة 100 متر
البداية كانت بورود بلاغ بنشوب حريق كبير بمخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وذلك في محاولة للسيطرة على النيران التي ظلت مشتعل لأكثر من 4 ساعات قبل السيطرة عليها وإخمادها، فيما أتت النيران على محتويات المخزن المكون من 5 طوابق على مساحة 100 متر مربع، بالإضافة إلى عمارة ثانية كانت تستخدم مخزن هي الأخرى، وذلك قبل أن تمتد النيران إلى مخازن أخرى، كون المنطقة عبارة عن ورش وخازن أخشاب، فيما لم يسفر الحريق عن سقوط إصابات أو ضحايا.
وتبين أن المخزن غير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي وغير مرخص، إذ سبق والتهمته النيران قبل نحو 5 أعوام، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسبابه.