حريق يلتهم مخزن أخشاب بالشرقية.. و20 سيارة لإطفائه

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ ص

حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إذ استمر الحريق لمدة 4 ساعات، وامتدت النيران لتأتي على محتويات المخزن وعمارة سكنية تستخدم مخزن هي الأخرى، فيما كانت العناية الإلهية رحيمة بأهل المنطقة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

البداية كانت بورود بلاغ بنشوب حريق كبير بمخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وذلك في محاولة للسيطرة على النيران التي ظلت مشتعل لأكثر من 4 ساعات قبل السيطرة عليها وإخمادها، فيما أتت النيران على محتويات المخزن المكون من 5 طوابق على مساحة 100 متر