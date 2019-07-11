البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

البنك المركزي

تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت السعر، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، حسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

وتوقع بنك استثمار «إتش سي» أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم. كما توقع بنك استثمار «بلتون» أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في الفترة المقبلة دون زيادة مع وجود احتمالية بخفض 1% مع