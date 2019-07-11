العثور على جثة شاب خلف المعهد الديني بكفر الدوار

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

جثة - صورة أرشيفية

عثر، اليوم الخميس، أهالي منطقة الحدائق التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى بجوار المعهد الديني، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة كفر الدوار التابع لمحل إقامة القتيل، وتحرك فريق البحث الجنائي بقيادة الرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث، لمكان الحادث وجاري إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الحادث، ويتولى فريق البحث الجنائى والنيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجاري انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة.

والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة بمصرف خلف المعهد الديني بقرية الحدائق.وانتقل العميد عبد