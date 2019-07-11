جريمة

العثور على جثة شاب خلف المعهد الديني بكفر الدوار

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
عثر، اليوم الخميس، أهالي منطقة الحدائق التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى بجوار المعهد الديني، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة كفر الدوار التابع لمحل إقامة القتيل، وتحرك فريق البحث الجنائي بقيادة الرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث، لمكان الحادث وجاري إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الحادث، ويتولى فريق البحث الجنائى والنيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجاري انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة.
والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة بمصرف خلف المعهد الديني بقرية الحدائق.وانتقل العميد عبد
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ننشر نص تحقيقات رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

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القبض على قاتل طفلة ووالدها وحرق جثتهما بحلوان

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«اقتحام الحدود وحريق محطة مصر».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، عددًا من المحاكمات الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها إعادة محاكمة 28 متهمًا بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، ومحاكمة 14 متهمًا بقضية أحداث محطة مصر، بالإضافة إلى محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012؛ وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، في الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي، وطلب "عاشور" خلال جلسات القضية بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وهي الأيام التي شهدت الواقعة.
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«جثة رضيعة داخل شنطة» تثير الذعر في البحيرة

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حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص في حادثي تصادم على طريقي مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، إذ اصطدمت سيارتان بالطريق الزراعي أمام قرية البيضا بمركز كفر الدوار، وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر الحادث عن إصابة "دينا ا"، 13 سنة، "فاتن ا"، 10 سنوات، "ملك ا"، 6 سنوات، "محمود ا"، 3 سنوات، "إبراهيم م"، 35 سنة، "مها ع"، 30 سنة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.
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الليلة الأخيرة.. ماذا جرى في «جحر الثعابين» بأشمون؟

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