بريطانيا: 3 سفن إيرانية اعترضت ناقلتنا في الخليج

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

إيران - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية. ومن جانبه، أصدر ممثل للحكومة البريطانية، بيانا، قال فيه: "الفرقاطة مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج، وأصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها"، مضيفا: "نحن قلقون إزاء هذا التصرف ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

يذكر أن هذا الحادث وقع بعد نحو أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة ساحل جبل طارق، للاشتباه في أنها تنقل النفط إلى سوريا في خرق لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.وصرح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، يوم الإثنين الماضي، بأن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية