صحف الإمارات: ترامب يتوعد بمضاعفة العقوبات على إيران

الصحف تناولت تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان إلى اليوم الخميس لأسباب فنية، وأكدت الحركات المسلحة استعدادها للانخراط في العملية السياسية.

تحرير:وفاء بسيوني ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

صحف إماراتية

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الخميس، تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من اليمن، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن الحكومة اليمنية طالبت أمس، الأمم المتحدة بالتدخل بجميع الوسائل؛ لمنع الحوثي من إعدام 30 شخصاً من المعتقلين. وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن "اتفاق استوكهولم"؛ يمثل قتلاً خارج نطاق القانون.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفيث. وحول الوضع الميداني ، أوضحت صحيفة "الاتحاد" أن قوات الشرعية اليمنية، مسنودةً بالتحالف العربي، سيطرت على مرتفعات "القراميد" الاستراتيجية