صحف الإمارات: ترامب يتوعد بمضاعفة العقوبات على إيران

الصحف تناولت تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان إلى اليوم الخميس لأسباب فنية، وأكدت الحركات المسلحة استعدادها للانخراط في العملية السياسية.
أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الخميس، تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.
نبدأ من اليمن، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن الحكومة اليمنية طالبت أمس، الأمم المتحدة بالتدخل بجميع الوسائل؛ لمنع الحوثي من إعدام 30 شخصاً من المعتقلين.
وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن "اتفاق استوكهولم"؛ يمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
جاء ذلك في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفيث.
وحول الوضع الميداني ، أوضحت صحيفة "الاتحاد" أن قوات الشرعية اليمنية، مسنودةً بالتحالف العربي، سيطرت على مرتفعات "القراميد" الاستراتيجية
جاء ذلك في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفيث.
وحول الوضع الميداني ، أوضحت صحيفة "الاتحاد" أن قوات الشرعية اليمنية، مسنودةً بالتحالف العربي، سيطرت على مرتفعات "القراميد" الاستراتيجية شمال مديرية "قعطبة" بمحافظة الضالع، فيما صدت هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، على مواقعها شرق مديرية "حيس" بمحافظة الحديدة، وقصفت الميليشيات الأحياء السكنية بمنطقة "قانية" بمحافظة البيضاء.
وأفادت الصحف بسقوط أكثر من خمسة عشر من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير مدفع 23 مم، وإعطاب آليات للميليشيات في مواجهات عنيفة شهدتها جبهات القتال شمالي وغربي مديرية قعطبة في محافظة الضالع. وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة الضالع، أن المواجهات، امتدت لتصل إلى غرب شخب غربي مديرية قعطبة، وصولاً إلى منطقة باجة بجبهة حجر.
وبالانتقال إلى السودان، وتحت عنوان "تأجيل تسليم وثيقة الفترة الانتقالية في السودان" ، كشفت "الخليج" عن إعلان الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن لبات أمس، تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان إلى اليوم الخميس لأسباب فنية، في وقت أكدت الحركات المسلحة، استعدادها للانخراط في العملية السياسية، فور تشكيل الحكومة الانتقالية.
وأشارت صحيفة "البيان" إلى ترحيب الإمارات بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، آملة أن يشكل هذا الاتفاق مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق، فيما اجتمع البرلمان العربي بممثلي المسلحين بالسودان، ودعاهم للحوار.
وتناولت صحيفة "الإمارات اليوم" تحذير قادة في "قوى الحرية والتغيير" بالسودان، وساسة وأكاديميون سودانيون، من التحديات الصعبة التي ستواجه تنفيذ اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، واعتبروا أن مسيرة الثورة تسير بخطى تدريجية نحو تحقيق أهدافها، وشددوا على ضرورة تعزيز الثقة بين المجلس والحرية والتغيير.
وحول الأزمة الأمريكية الإيرانية، ذكرت "الخليج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران، أمس الأربعاء، بتخصيب اليورانيوم سراً ولفترة طويلة، محذراً من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريباً، فيما عقد مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعاً خاصاً بناء على طلب واشنطن، بهدف بحث البرنامج النووي الإيراني، وقالت طهران إنها "ليس لديها ما تخفيه"، رداً على تأكيد وكالة الطاقة الذرية، أنها تجاوزت الحد المسموح به في تخصيب اليورانيوم.
وأشارت "الإمارات اليوم" أن ترامب قال على "تويتر" أمس: "لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم)، سراً في انتهاك كامل للاتفاق الرديء الذي أبرمه (وزير الخارجية السابق) جون كيري وإدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما ب150 مليار دولار. تذكروا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة. العقوبات ستزيد قريباً وبشكل كبير".
وتحت عنوان "فشل زوارق إيرانية في احتجاز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز" ، أوضحت "البيان" أن مسؤولا بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلن أن خمسة زوارق يُعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز يوم الأربعاء، وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية بالقريب من موقعها، لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية.
ولم يصدر تعليق بعد عن وزارة الدفاع البريطانية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الواقعة حدثت بينما كانت الناقلة (بريتيش هيريتدج) عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.
وتحت عنوان "ضغوط ترامب تطيح سفير بريطانيا في واشنطن" ، أشارت "الخليج" إلى إعلان وزارة الخارجية البريطانية أمس، استقالة سفيرها لدى الولايات المتحدة، كيم داروك، على خلفية تسريبات لمراسلات رسمية انتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت الخارجية البريطانية في بيان، أن "داروك قرر طواعية التنحي عن منصبه رغم الدعم الذي حظي به من رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ووزير الخارجية، جيريمي هانت». وأضافت أن «داروك أبلغ مسؤوليه في رسالة استقالته، أنه بعد تسريب المراسلات الرسمية لم يعد بإمكانه أداء مهامه على الوجه المطلوب".
وكتب الدبلوماسي "أعتقد أنه في الظروف الراهنة، المسار الواجب اتباعه هو إفساح المجال أمام تعيين سفير جديد".
وحول الأوضاع في ليبيا ، كشفت "الاتحاد" تحت عنوان "الجيش الليبي يفرض سرية على تحركات قواته بطرابلس" ، عن تحقيق الجيش الوطني الليبي تقدماً جديداً في ضواحي طرابلس، في وقت فرضت فيه القوات المسلحة سرية تامة على المناطق التي يسيطر عليها، في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام قلب طرابلس وتحريرها من قبضة الميليشيات المسلح.
وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن هدوءاً نسبياً يسود في محاور القتال بطرابلس، مشيراً إلى تقدم قوات الجيش في محاور العاصمة الليبية كافة، وسط فشل الميليشيات المسلحة في تحقيق أي تقدم.