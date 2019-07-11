الجزائر تبحث عن الثأر أمام كوت ديفوار في كان 2019

تبدو المواجهة بين الجزائر وكوت ديفوار متكافئة للغاية، بالنظر إلى نتائج مواجهاتهما، حيث التقيا في 23 مواجهة، حقق كل منتخب 8 انتصارات، فيما خيم التعادل على 7 لقاءات

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

المنتخب الجزائري

يتطلع المنتخب الجزائري لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتأهل إلى الدور قبل النهائي في المسابقة القارية، حينما يلتقي اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، مع كوت ديفوار في دور الثمانية على ملعب السويس الجديد، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز نيجيريا في نصف النهائي. وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثاني.

وتبدو المواجهة بين الجزائر وكوت ديفوار متكافئة للغاية، بالنظر إلى نتائج مواجهاتهما الرسمية والودية، حيث التقيا في 23 مواجهة، حقق كل منتخب 8 انتصارات، فيما خيم التعادل على 7 لقاءات، مما يصعب التكهن بهوية الفائز في مباراة اليوم. وتعتبر هذه هي المواجهة الـ 7 بين المنتخبين في بطولات أمم أفريقيا، حيث حقق