رياضة

الجزائر تبحث عن الثأر أمام كوت ديفوار في كان 2019

تبدو المواجهة بين الجزائر وكوت ديفوار متكافئة للغاية، بالنظر إلى نتائج مواجهاتهما، حيث التقيا في 23 مواجهة، حقق كل منتخب 8 انتصارات، فيما خيم التعادل على 7 لقاءات
١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري
يتطلع المنتخب الجزائري لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتأهل إلى الدور قبل النهائي في المسابقة القارية، حينما يلتقي اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، مع كوت ديفوار في دور الثمانية على ملعب السويس الجديد، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز نيجيريا في نصف النهائي. وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثاني.
وتبدو المواجهة بين الجزائر وكوت ديفوار متكافئة للغاية، بالنظر إلى نتائج مواجهاتهما الرسمية والودية، حيث التقيا في 23 مواجهة، حقق كل منتخب 8 انتصارات، فيما خيم التعادل على 7 لقاءات، مما يصعب التكهن بهوية الفائز في مباراة اليوم. وتعتبر هذه هي المواجهة الـ 7 بين المنتخبين في بطولات أمم أفريقيا، حيث حقق
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

فرج عامر: «أبوريدة مهندس دمار كرة القدم في مصر»

فتح محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار على هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، والثنائي أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني عضوي مجلس الجبلاية المستقيلين من منصبيهما. وكتب رئيس نادي سموحة، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مهندس دمار كرة القدم في مصر هو هاني أبوريدة، الذي أدار اتحاد الكرة لمصلحته، وبالخيار والفقوس، وتحكم في الجمعية العمومية من خلال الهبات والعطايا للأندية الصغيرة، ومراكز الشباب، وترك الأندية لأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ينهشوا فيها".
جمهور-الجزائر (4)

4 طائرات خاصة لمشجعين جزائريين تصل إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 4 طائرات خاصة لمشجعين من الجزائر؛ لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته اليوم أمام كوت ديفوار في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب السويس الجديد. وقامت سلطات المطار باستقبال طائرات المشجعين بصالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1) المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بواسطة فريق من المطار برئاسة أشرف عمر، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة، لحين موعد المباراة.
سانشو 2018

هيمنة إنجليزية على قائمة أغلى 20 لاعبا شابا بالعالم

تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم تحت (21 عامًا)، للعام الثاني على التوالي، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، أن قيمة مبابي السوقية تقدر بـ261.6 مليون يورو، بحسب القائمة التي نشرتها شركتا "سوكرز" و"برايم تايم سبورت". وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي إسباني، ضمن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعبًا في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذا التصنيف، ويعتمد التصنيف على عمر اللاعب ومركزه وناديه، وعقده والقيمة السوقية والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب، إلى جانب سجل الإصابات.
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منتخب-الكاميرون‎

«كاف» يعلن عن حكام مباراتي مجموعة الإسماعيلية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن حكام مباراتي كأس الأمم الإفريقية 2019، غدا الثلاثاء، بين الكاميرون مع غينيا بيساو إلى الحكم المغربى نور الدين الجعفرى فى إطار منافسات الدور الأول بالمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 والتي تقام على استاد الإسماعيلية، حيث تم اختيار الحكم التونسي يوسف السرايري لإدارة لقاء غانا مع بنين ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم كلا من غانا وغينيا بيساو وبنين والكاميرون.
سيرجيأورييه‎

سيرجي أورييه رجلا لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

توج سيرجي أورييه قائد منتخب كوت ديفوار، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مع جنوب إفريقيا، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا توتال 2019 في مصر. وتمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.
كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
منتخب-تونس

ماذا تحمل لنا مواجهات الاثنين في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الاثنين، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الرابع على التوالي بـ 3 مباريات، البداية ستكون بين منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب جنوب إفريقيا في الرابعة عصرًا، في المجموعة الرابعة وتذاع المباراة على «بي إن ماكس 1» و«تايم سبورت»، بعدها يلعب منتخب تونس أمام أنجولا في السابعة مساءً في المجموعة الخامسة.
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